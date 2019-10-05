Италия: Серия B 2019-2020
Порденоне
2:0
Второй тайм: 90'
Стадион: Дачия-Арена
Эмполи
2' Красная карточкаБандинелли Филиппо
1:0
15' ПенальтиБуррай Сальваторе
21' Желтая карточкаДи Грегорио Микеле
1:0
22' Не забитый пенальтиLeonardo Mancuso
2:0
40' ГолTommaso Pobega
44' Желтая карточкаДе Агостини Микеле
62' Желтая карточкаTommaso Pobega
76' Желтая карточкаDavide Mazzocco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
25 Дзанон ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
14 Паза СимонеПолузащитник
- Нападающий
-
-
12 Jan Jurczak
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дези ЯкопоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Лариби КаримПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
Ход матча
15'
22'
1:0
40'
2:0
62'
76'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 6
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Порденоне Последние 20 матчей: +6 =9 -5Кьево 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Порденоне Порденоне 1:0 Специя
Удинезе 2:0 Порденоне Пескара 4:2 Порденоне Порденоне 3:0 Фрозиноне Порденоне 1:2 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Юве Стабия Виртус Энтелла 0:0 Порденоне ФералпиСало 2:2 Порденоне Порденоне 3:1 Джиана Эрминио Губбио 2:2 Порденоне Порденоне 4:0 Терамо Равенна 0:0 Порденоне Порденоне 0:0 Судтироль Тернана 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Триестина 1:2 Порденоне
Эмполи Последние 20 матчей: +11 =3 -6Эмполи 3:0 Перуджа Пиза 2:3 Эмполи Эмполи 1:0 Читтаделла Кротоне 0:0 Эмполи
Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 2:1 Юве Стабия Эмполи 2:0 Пескара Эмполи 2:1 Реджина Сассуоло 1:0 Эмполи Интер Милан 2:1 Эмполи Эмполи 4:1 Торино Сампдория 1:2 Эмполи Эмполи 1:0 Фиорентина Болонья 3:1 Эмполи Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 Аталанта 0:0 Эмполи Удинезе 3:2 Эмполи Эмполи 2:1 Наполи Ювентус 1:0 Эмполи Эмполи 2:1 Фрозиноне
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кротоне
|3:1
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|2.
|Эмполи
|0:2
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|Перуджа
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|4.
|Салернитана
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|5.
|Беневенто
|0:0
|7
|3
|4
|0
|9 - 3
|13
|6.
|Асколи
|6
|4
|0
|2
|14 - 5
|12
|7.
|Порденоне
|2:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Виртус Энтелла
|1:3
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|9.
|Кремонезе
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|10.
|Читтаделла
|6
|3
|0
|3
|6 - 9
|9
|11.
|Пиза
|7
|2
|3
|2
|11 - 8
|9
|12.
|Венеция
|0:1
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|13.
|Кьево
|3:3
|7
|1
|5
|1
|11 - 10
|8
|14.
|Пескара
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|15.
|Козенца
|1:0
|7
|1
|3
|3
|4 - 6
|6
|16.
|Фрозиноне
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|17.
|Специя
|0:0
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|18.
|Ливорно
|3:3
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|19.
|Трапани
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|20.
|Юве Стабия
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1
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