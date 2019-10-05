Италия: Серия B 2019-2020

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Порденоне
2:0
Второй тайм: 90'

Стадион:
Эмполи
0'
2' Красная карточка
Бандинелли Филиппо
1:0
15' Пенальти
Буррай Сальваторе
21' Желтая карточка
Ди Грегорио Микеле
1:0
22' Не забитый пенальти
Leonardo Mancuso
2:0
40' Гол
Tommaso Pobega
44' Желтая карточка
Де Агостини Микеле
62' Желтая карточка
Tommaso Pobega
76' Желтая карточка
Davide Mazzocco
90'
22
Ди
Грегорио
Микеле
29
Альмичи
Альберто
24
Tommaso
Pobega
26
Бассоли
Алессандро
3
Де
Агостини
Микеле
7
Гавацци
Давиде
8
Буррай
Сальваторе
31
Кампорезе
Микеле
21
Мисурака
Джанвито
17
Моначелло
Гаетано
13
Чурриа
Патрик
1
Бриньоли
Альберто
5
Весели
Фредерик
6
Романьоли
Симоне
3
Майетта
Доменико
29
Балковец
Юре
16
Фраттези
Давиде
8
Штулац
Лео
25
Бандинелли
Филиппо
10
Дези
Якопо
7
Leonardo
Mancuso
9
Stefano
Moreo
Порденоне
4-3-1-2
Эмполи
4-3-1-2

Ход матча

2'
 
Бандинелли Филиппо
15'
Буррай Сальваторе
1:0
21'
Ди Грегорио Микеле
 
22'
1:0
Leonardo Mancuso
40'
Tommaso Pobega
(Чурриа Патрик)
2:0
44'
Де Агостини Микеле
 
46'
 
Байрами Недим
Штулац Лео
62'
Tommaso Pobega
 
66'
Davide Mazzocco
Tommaso Pobega
 
72'
 
Samuele Ricci
Дези Якопо
75'
 
Kevin Piscopo
Stefano Moreo
76'
Davide Mazzocco
 
77'
Паза Симоне
Гавацци Давиде
 
84'
Канделлоне Леонардо
Моначелло Гаетано
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Кьево 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Порденоне Порденоне 1:0 Специя
Удинезе 2:0 Порденоне Пескара 4:2 Порденоне Порденоне 3:0 Фрозиноне Порденоне 1:2 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Юве Стабия Виртус Энтелла 0:0 Порденоне ФералпиСало 2:2 Порденоне Порденоне 3:1 Джиана Эрминио Губбио 2:2 Порденоне Порденоне 4:0 Терамо Равенна 0:0 Порденоне Порденоне 0:0 Судтироль Тернана 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Триестина 1:2 Порденоне
Эмполи Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Эмполи 3:0 Перуджа Пиза 2:3 Эмполи Эмполи 1:0 Читтаделла Кротоне 0:0 Эмполи
Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 2:1 Юве Стабия Эмполи 2:0 Пескара Эмполи 2:1 Реджина Сассуоло 1:0 Эмполи Интер Милан 2:1 Эмполи Эмполи 4:1 Торино Сампдория 1:2 Эмполи Эмполи 1:0 Фиорентина Болонья 3:1 Эмполи Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 Аталанта 0:0 Эмполи Удинезе 3:2 Эмполи Эмполи 2:1 Наполи Ювентус 1:0 Эмполи Эмполи 2:1 Фрозиноне
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Кротоне 3:1 7 4 2 1 11 - 4 14
2. Эмполи 0:2 7 4 2 1 10 - 6 14
3. Перуджа 7 4 2 1 9 - 7 14
4. Салернитана 6 4 1 1 9 - 6 13
5. Беневенто 0:0 7 3 4 0 9 - 3 13
6. Асколи 6 4 0 2 14 - 5 12
7. Порденоне 2:0 7 3 2 2 11 - 8 11
8. Виртус Энтелла 1:3 7 3 2 2 6 - 7 11
9. Кремонезе 6 3 1 2 6 - 7 10
10. Читтаделла 6 3 0 3 6 - 9 9
11. Пиза 7 2 3 2 11 - 8 9
12. Венеция 0:1 7 2 2 3 6 - 7 8
13. Кьево 3:3 7 1 5 1 11 - 10 8
14. Пескара 6 2 1 3 9 - 12 7
15. Козенца 1:0 7 1 3 3 4 - 6 6
16. Фрозиноне 6 1 2 3 5 - 10 5
17. Специя 0:0 7 1 2 4 8 - 12 5
18. Ливорно 3:3 7 1 2 4 8 - 12 5
19. Трапани 6 1 1 4 5 - 9 4
20. Юве Стабия 6 0 1 5 2 - 12 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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