Италия: Серия B 2019-2020

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Кремонезе
0:2
Конец матча

Стадион:
Читтаделла
0'
0:1
2' Гол
Луппи Давиде
17' Желтая карточка
Вальцания Лука
23' Желтая карточка
Соддимо Данило
28' Вторая желтая карточка
Вальцания Лука
38' Желтая карточка
Целар Жан
50' Желтая карточка
Бултам Реда
60' Желтая карточка
Бранка Симоне
0:2
81' Гол
Davide Diaw
86' Желтая карточка
Andrea Bussaglia
90'+5
1
Nicola
Ravaglia
15
Бьянкетти
Маттео
23
Караччоло
Антонио
20
Luca
Ravanelli
14
Vasile
Mogos
4
Арини
Мариано
5
Вальцания
Лука
18
Francesco
Deli
33
Ренцетти
Франческо
10
Соддимо
Данило
30
Чераволо
Фабио
1
Палеари
Альберто
24
Luca
Ghiringhelli
18
Пертиконе
Романо
5
Адорни
Давиде
3
Amedeo
Benedetti
16
Вита
Алессио
4
Йори
Мануэль
23
Бранка
Симоне
14
Луппи
Давиде
9
Davide
Diaw
29
Целар
Жан
Кремонезе
3-5-2
Читтаделла
4-3-1-2

Ход матча

2'
0:1
Луппи Давиде
(Davide Diaw)
17'
Вальцания Лука
 
23'
Соддимо Данило
 
28'
Вальцания Лука
 
38'
 
Целар Жан
49'
Бултам Реда
Бьянкетти Маттео
 
50'
Бултам Реда
 
60'
 
Бранка Симоне
61'
Чофани Даниэль
Francesco Deli
 
63'
 
Панико Джузеппе
Целар Жан
66'
 
Andrea Bussaglia
Вита Алессио
74'
Майкл Кингсли
Соддимо Данило
 
75'
 
Вриони Джакомо
Луппи Давиде
81'
0:2
Davide Diaw
(Вриони Джакомо)
86'
 
Andrea Bussaglia

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 10
  • 3 Угловые 10
  • 3 Офсайды 8
  • 9 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Кремонезе 1:0 Асколи Трапани 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:1 Кротоне Пиза 4:1 Кремонезе
Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Кремонезе Верона 1:2 Кремонезе Кремонезе 4:0 Виртус Франкавилла Наполи 3:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Брешия Карпи 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Фоджа Читтаделла 1:3 Кремонезе Кротоне 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Лечче Ливорно 1:3 Кремонезе Кремонезе 1:1 Верона Венеция 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Беневенто
Читтаделла Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Юве Стабия 0:1 Читтаделла Читтаделла 2:1 Пескара Эмполи 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Трапани
Беневенто 4:1 Читтаделла Читтаделла 0:3 Специя Читтаделла 3:3 Карпи Читтаделла 3:0 Падова Верона 3:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Верона Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:2 Читтаделла Палермо 2:2 Читтаделла Читтаделла 3:0 Верона Перуджа 0:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Асколи Читтаделла 1:3 Кремонезе Салернитана 4:2 Читтаделла Читтаделла 4:0 Ливорно

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Читтаделла: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Читтаделла 1:3 Кремонезе Серия B Кремонезе 0:0 Читтаделла Серия B Кремонезе 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:2 Кремонезе Серия B
Читтаделла 1:2 Кремонезе Кубок Читтаделла 3:3 Кремонезе Лега Про Кремонезе 0:1 Читтаделла Лега Про Кремонезе 1:3 Читтаделла Серия C Читтаделла 0:1 Кремонезе Серия C Читтаделла 3:1 Кремонезе Серия C1 A Кремонезе 0:0 Читтаделла Серия C1 A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 7 4 3 0 10 - 3 15
2. Кротоне 7 4 2 1 11 - 4 14
3. Эмполи 7 4 2 1 10 - 6 14
4. Салернитана 7 4 2 1 10 - 7 14
5. Перуджа 7 4 2 1 9 - 7 14
6. Асколи 6 4 0 2 14 - 5 12
7. Читтаделла 7 4 0 3 8 - 9 12
8. Порденоне 7 3 2 2 11 - 8 11
9. Виртус Энтелла 7 3 2 2 6 - 7 11
10. Кремонезе 7 3 1 3 6 - 9 10
11. Кьево 7 2 4 1 12 - 10 10
12. Пиза 7 2 3 2 11 - 8 9
13. Венеция 7 2 3 2 7 - 7 9
14. Пескара 6 2 1 3 9 - 12 7
15. Фрозиноне 7 1 3 3 6 - 11 6
16. Специя 7 1 1 5 8 - 13 4
17. Трапани 7 1 1 5 6 - 11 4
18. Ливорно 7 1 1 5 8 - 13 4
19. Юве Стабия 7 1 1 5 4 - 13 4
20. Козенца 7 0 4 3 4 - 7 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Целар Жан получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Вальцания Лука получает вторую желтую карточку и теперь удалена
  • Желтая карточка
    23'
    Соддимо Данило получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Вальцания Лука получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Луппи Давиде бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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