Италия: Серия B 2019-2020
Кремонезе
0:2
Конец матча
Стадион: Джованни Цини
Читтаделла
0:1
2' ГолЛуппи Давиде
17' Желтая карточкаВальцания Лука
23' Желтая карточкаСоддимо Данило
28' Вторая желтая карточкаВальцания Лука
38' Желтая карточкаЦелар Жан
50' Желтая карточкаБултам Реда
60' Желтая карточкаБранка Симоне
0:2
81' ГолDavide Diaw
86' Желтая карточкаAndrea Bussaglia
14
Vasile
Mogos
16
Вита
Алессио
14
Луппи
Давиде
29
Целар
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Vasile MogosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Omar Hoxha
-
21 Nadir Zortea
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Луппи ДавидеПолузащитник
- Нападающий
-
29 Целар ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Nicola PavanПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
Ход матча
2'
0:1
17'
23'
28'
38'
50'
60'
81'
0:2
86'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 10
-
3 Угловые 10
-
3 Офсайды 8
-
9 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: +11 =6 -3Кремонезе 1:0 Асколи Трапани 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:1 Кротоне Пиза 4:1 Кремонезе
Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Кремонезе Верона 1:2 Кремонезе Кремонезе 4:0 Виртус Франкавилла Наполи 3:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Брешия Карпи 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Фоджа Читтаделла 1:3 Кремонезе Кротоне 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Лечче Ливорно 1:3 Кремонезе Кремонезе 1:1 Верона Венеция 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Беневенто
Читтаделла Последние 20 матчей: +10 =3 -7Юве Стабия 0:1 Читтаделла Читтаделла 2:1 Пескара Эмполи 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Трапани
Беневенто 4:1 Читтаделла Читтаделла 0:3 Специя Читтаделла 3:3 Карпи Читтаделла 3:0 Падова Верона 3:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Верона Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:2 Читтаделла Палермо 2:2 Читтаделла Читтаделла 3:0 Верона Перуджа 0:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Асколи Читтаделла 1:3 Кремонезе Салернитана 4:2 Читтаделла Читтаделла 4:0 Ливорно
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Читтаделла: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|7
|4
|3
|0
|10 - 3
|15
|2.
|Кротоне
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|3.
|Эмполи
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|Салернитана
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|5.
|Перуджа
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|6.
|Асколи
|6
|4
|0
|2
|14 - 5
|12
|7.
|Читтаделла
|7
|4
|0
|3
|8 - 9
|12
|8.
|Порденоне
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|9.
|Виртус Энтелла
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|10.
|Кремонезе
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|11.
|Кьево
|7
|2
|4
|1
|12 - 10
|10
|12.
|Пиза
|7
|2
|3
|2
|11 - 8
|9
|13.
|Венеция
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|14.
|Пескара
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|15.
|Фрозиноне
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|16.
|Специя
|7
|1
|1
|5
|8 - 13
|4
|17.
|Трапани
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|18.
|Ливорно
|7
|1
|1
|5
|8 - 13
|4
|19.
|Юве Стабия
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|20.
|Козенца
|7
|0
|4
|3
|4 - 7
|4
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