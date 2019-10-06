Италия: Серия A 2019-2020

Второй тайм

97' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

96' Милинкович-Савич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Опасность! Паласио Родриго из команды Болонья отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

95' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

95' Раду Стефан из команды Лацио пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

94' Матч возобновлен

94' Ох, нехорошо это выглядит. Паласио Родриго получил травму и медбригада забирает его с поля.

93' Паласио Родриго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Хорошие скиллы дриблинга показывает Крейчи Ладислав , обходя своих соперников

92' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Лацио

91' Томиясу Такэхиро не смог попасть в створ ударом издали

91' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

90' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Хорошо играет на выходе Скорупски Лукаш - мяч в ее руках

89' Игрок из команды Лацио вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Паласио Родриго получил желтую карточку от судьи

88' Удар от ворот произведет Болонья

88' Она ударяет по перекладине - Корреа Хоакин бьет пенальти, но мяч отскакивает от перекладины!

86' Баштуш Бартоломеу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

85' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Томиясу Такэхиро ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

84' Хони Родригес из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

83' Удар от ворот произведет Лацио

82' Хорошо играет на выходе Скорупски Лукаш - мяч в ее руках

82' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

79' Лулич Сенад получил желтую карточку от судьи

79' Томиясу Такэхиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Бани Маттиа - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

75' Удар от ворот произведет Лацио

75' О, нет. Из многообещающей позиции Орсолини Риккардо из команды Болонья наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

75' Крейчи Ладислав из команды Болонья делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

72' Отличная игра от Альберто Луис из команды Лацио . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

71' Альберто Луис пробил со штрафного прямо в стенку

70' УДАЛЕНИЕ! - После профессионального фола Медель Гари удалена с поста!

70' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Медель Гари из команды Болонья - была желтая, а стала красная.

70' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

69' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

69' Пароло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

64' Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Данило Ларанжера совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

63' Рефери не любит споров - именно за это Сансоне Никола сейчас получил желтую

63' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Хорошая попытка от Сванберг Маттиас , был неплохой удар, но вратарь спас

60' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

60' УДАЛЕНИЕ! - Лукас Лейва получает красную карточку после второй желтой

58' Удар от ворот произведет Лацио

57' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Сансоне Никола из команды Болонья пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

57' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Болонья

56' Ачерби Франческо из команды Лацио делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

56' Хорошо играет на выходе Стракоша Томас - мяч в ее руках

55' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

55' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

55' Сансоне Никола из команды Болонья пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

53' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Болонья , отменен из-за офсайда.

52' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

52' НЕТ ГОЛА! - Судья сначала засчитал гол, но, посмотрев повтор через систему VAR, отменил его.

52' Сванберг Маттиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Лукас Лейва получил желтую карточку от судьи

50' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

50' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Удар от ворот произведет Лацио

49' Орсолини Риккардо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

47' Удар от ворот произведет Лацио

47' Сванберг Маттиас не смог попасть в створ ударом издали

46' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля