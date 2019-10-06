Италия: Серия A 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2019-2020
Болонья
2:2
Конец матча

Стадион:
Лацио
0'
20' Желтая карточка
Луис Фелипе
1:0
21' Гол
Крейчи Ладислав
1:1
23' Гол
Иммобиле Чиро
27' Желтая карточка
Крейчи Ладислав
2:1
31' Гол
Паласио Родриго
2:2
40' Гол
Иммобиле Чиро
51' Желтая карточка
Лукас Лейва
52' Undefined phrase: football_event_
Сванберг Маттиас
60' Вторая желтая карточка
Лукас Лейва
63' Желтая карточка
Сансоне Никола
64' Желтая карточка
Данило Ларанжера
69' Undefined phrase: football_event_
Медель Гари
70' Красная карточка
Медель Гари
75' Желтая карточка
Бани Маттиа
79' Желтая карточка
Лулич Сенад
2:2
88' Не забитый пенальти
Корреа Хоакин
89' Желтая карточка
Паласио Родриго
90'+7
28
Скорупски
Лукаш
14
Томиясу
Такэхиро
23
Данило
Ларанжера
13
Бани
Маттиа
11
Крейчи
Ладислав
5
Медель
Гари
16
Поли
Андреа
7
Орсолини
Риккардо
32
Сванберг
Маттиас
10
Сансоне
Никола
24
Паласио
Родриго
1
Стракоша
Томас
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
77
Марусич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
19
Лулич
Сенад
17
Иммобиле
Чиро
11
Корреа
Хоакин
Болонья
4-2-3-1
Лацио
3-5-2

Ход матча

20'
 
Луис Фелипе
21'
Крейчи Ладислав
(Орсолини Риккардо)
1:0
23'
1:1
Иммобиле Чиро
(Лулич Сенад)
27'
Крейчи Ладислав
 
31'
Паласио Родриго
2:1
40'
2:2
Иммобиле Чиро
(Альберто Луис)
51'
 
Лукас Лейва
52'
Сванберг Маттиас
 
60'
 
Лукас Лейва
61'
 
Пароло Марко
Иммобиле Чиро
61'
 
Баштуш Бартоломеу
Луис Фелипе
63'
Сансоне Никола
 
64'
Данило Ларанжера
 
69'
Медель Гари
 
70'
Медель Гари
 
72'
Схаутен Йерди
Сванберг Маттиас
 
75'
Бани Маттиа
 
79'
 
Лулич Сенад
80'
 
Хони Родригес
Лулич Сенад
82'
Andreas Olsen3
Орсолини Риккардо
 
85'
Сантандер Федерико
Сансоне Никола
 
88'
2:2
Корреа Хоакин
89'
Паласио Родриго
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 16
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Удинезе 1:0 Болонья Дженоа 0:0 Болонья Болонья 1:2 Рома Брешия 3:4 Болонья
Болонья 1:0 СПАЛ 2013 Верона 1:1 Болонья Пиза 0:3 Болонья Болонья 3:4 Вильярреал Аугсбург 2:3 Болонья Шальке 04 2:3 Болонья Кёльн 3:1 Болонья Болонья 5:0 Виртус Больцано Болонья 5:0 Раппресентатива Сцилиар Болонья 3:2 Наполи Лацио 3:3 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:1 Болонья Болонья 3:1 Эмполи Болонья 3:0 Сампдория Фиорентина 0:0 Болонья
Лацио Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Лацио 2:1 Ренн Лацио 4:0 Дженоа Интер Милан 1:0 Лацио Лацио 2:0 Парма
ЧФР Клуж 2:1 Лацио СПАЛ 2013 2:1 Лацио Лацио 1:1 Рома Сампдория 0:3 Лацио Сельта 1:2 Лацио Падерборн 2:4 Лацио Борнмут 3:4 Лацио Лацио 4:0 Мантова Лацио 5:0 Виртус Энтелла Лацио 5:2 Триестина Торино 3:1 Лацио Лацио 3:3 Болонья Аталанта 0:2 Лацио Кальяри 1:2 Лацио Лацио 1:3 Аталанта Сампдория 1:2 Лацио

Последние игры между собой

Болонья: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Лацио: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Лацио 3:3 Болонья Серия A Болонья 0:2 Лацио Серия A Лацио 1:1 Болонья Серия A Болонья 1:2 Лацио Серия A
Болонья 0:2 Лацио Серия A Лацио 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Лацио Серия A Лацио 2:1 Болонья Серия A Лацио 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Лацио Серия A Лацио 6:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Лацио Серия A Лацио 1:3 Болонья Серия A Болонья 0:2 Лацио Серия A Болонья 3:1 Лацио Серия A Лацио 3:1 Болонья Серия A Болонья 2:3 Лацио Серия A Лацио 0:0 Болонья Серия A Лацио 2:0 Болонья Серия A Болонья 3:1 Лацио Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 6 6 0 0 13 - 2 18
2. Ювентус Заявка 6 5 1 0 11 - 5 16
3. Аталанта Заявка 7 5 1 1 18 - 10 16
4. Наполи Заявка 6 4 0 2 15 - 10 12
5. Рома Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
6. Лацио Заявка 7 3 2 2 13 - 6 11
7. Кальяри Заявка 7 3 2 2 10 - 7 11
8. Фиорентина Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
9. Торино Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
10. Парма Заявка 7 3 0 4 8 - 10 9
11. Милан Заявка 7 3 0 4 6 - 9 9
12. Верона Заявка 7 2 3 2 6 - 5 9
13. Болонья Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
14. Удинезе Заявка 7 2 1 4 3 - 6 7
15. Сассуоло Заявка 6 2 0 4 11 - 12 6
16. Брешия Заявка 6 2 0 4 7 - 9 6
17. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
18. Лечче Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
19. Дженоа Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
20. Сампдория Заявка 7 1 0 6 4 - 16 3
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Болонья 2:2 Лацио
Болонья
6.7% (10)
Ничья
26% (39)
Лацио
67.3% (101)
1:2 Лацио
41.3% (62)
1:1 Ничья
22.7% (34)
0:1 Лацио
14.7% (22)
0:2 Лацио
6% (9)
1:0 Болонья
3.3% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...