Италия: Серия A 2019-2020
Болонья
2:2
Конец матча
Стадион: Ренато Далл'Ара
Лацио
20' Желтая карточкаЛуис Фелипе
1:0
21' ГолКрейчи Ладислав
1:1
23' ГолИммобиле Чиро
27' Желтая карточкаКрейчи Ладислав
2:1
31' ГолПаласио Родриго
2:2
40' ГолИммобиле Чиро
51' Желтая карточкаЛукас Лейва
52' Undefined phrase: football_event_Сванберг Маттиас
60' Вторая желтая карточкаЛукас Лейва
63' Желтая карточкаСансоне Никола
64' Желтая карточкаДанило Ларанжера
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70' Красная карточкаМедель Гари
75' Желтая карточкаБани Маттиа
79' Желтая карточкаЛулич Сенад
2:2
88' Не забитый пенальтиКорреа Хоакин
89' Желтая карточкаПаласио Родриго
13
Бани
Маттиа
16
Поли
Андреа
26
Раду
Стефан
77
Марусич
Адам
19
Лулич
Сенад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
93 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
Ход матча
20'
21'
23'
1:1
27'
31'
2:1
40'
2:2
51'
52'
60'
63'
64'
69'
70'
75'
79'
88'
2:2
89'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
8 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 16
-
5 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: +11 =4 -5Удинезе 1:0 Болонья Дженоа 0:0 Болонья Болонья 1:2 Рома Брешия 3:4 Болонья
Болонья 1:0 СПАЛ 2013 Верона 1:1 Болонья Пиза 0:3 Болонья Болонья 3:4 Вильярреал Аугсбург 2:3 Болонья Шальке 04 2:3 Болонья Кёльн 3:1 Болонья Болонья 5:0 Виртус Больцано Болонья 5:0 Раппресентатива Сцилиар Болонья 3:2 Наполи Лацио 3:3 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:1 Болонья Болонья 3:1 Эмполи Болонья 3:0 Сампдория Фиорентина 0:0 Болонья
Лацио Последние 20 матчей: +13 =2 -5Лацио 2:1 Ренн Лацио 4:0 Дженоа Интер Милан 1:0 Лацио Лацио 2:0 Парма
ЧФР Клуж 2:1 Лацио СПАЛ 2013 2:1 Лацио Лацио 1:1 Рома Сампдория 0:3 Лацио Сельта 1:2 Лацио Падерборн 2:4 Лацио Борнмут 3:4 Лацио Лацио 4:0 Мантова Лацио 5:0 Виртус Энтелла Лацио 5:2 Триестина Торино 3:1 Лацио Лацио 3:3 Болонья Аталанта 0:2 Лацио Кальяри 1:2 Лацио Лацио 1:3 Аталанта Сампдория 1:2 Лацио
Последние игры между собой
Болонья: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Лацио: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Болонья 0:2 Лацио Серия A Лацио 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Лацио Серия A Лацио 2:1 Болонья Серия A Лацио 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Лацио Серия A Лацио 6:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Лацио Серия A Лацио 1:3 Болонья Серия A Болонья 0:2 Лацио Серия A Болонья 3:1 Лацио Серия A Лацио 3:1 Болонья Серия A Болонья 2:3 Лацио Серия A Лацио 0:0 Болонья Серия A Лацио 2:0 Болонья Серия A Болонья 3:1 Лацио Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 2
|18
|2.
|Ювентус
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 5
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 10
|16
|4.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|15 - 10
|12
|5.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|6.
|Лацио
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 6
|11
|7.
|Кальяри
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|9.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|10.
|Парма
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|11.
|Милан
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|12.
|Верона
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|13.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|14.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 6
|7
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|16.
|Брешия
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|18.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|20.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 16
|3
Болонья
6.7% (10)
Ничья
26% (39)
Лацио
67.3% (101)
1:2 Лацио
41.3% (62)
1:1 Ничья
22.7% (34)
0:1 Лацио
14.7% (22)
0:2 Лацио
6% (9)
1:0 Болонья
3.3% (5)
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