Италия: Серия A 2019-2020
СПАЛ 2013
1:0
Второй тайм: 86'
Стадион: Паоло Мацца
Парма
17' Желтая карточкаGabriel Strefezza
1:0
31' ГолПетанья Андреа
45' Желтая карточкаЭрнани Азеведо
45' Желтая карточкаПетанья Андреа
70' Вторая желтая карточкаGabriel Strefezza
82' Желтая карточкаГальоло Риккардо
99
Бериша
Этрит
19
Куртич
Ясмин
22
Алвеш
Бруну
33
Куцка
Юрай
- Основной состав
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Летица КарлоВратарь
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
-
27 Фелипе ДиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Сала ДжакопоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
31'
45'
45'
82'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +10 =2 -8Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Лечче Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Лацио
Болонья 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Аталанта СПАЛ 2013 3:1 ФералпиСало ФК Чезена 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Верона СПАЛ 2013 3:1 Обермаис СПАЛ 2013 5:0 Виртус Больцано СПАЛ 2013 4:1 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне СПАЛ 2013 3:1 Горица СПАЛ 2013 2:3 Милан Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Наполи Кьево 0:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Эмполи 2:4 СПАЛ 2013
Парма Последние 20 матчей: +8 =6 -6Парма 3:2 Торино Парма 1:0 Сассуоло Лацио 2:0 Парма Парма 1:3 Кальяри
Последние игры между собой
СПАЛ 2013: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Парма: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 2
|18
|2.
|Ювентус
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 5
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 9
|13
|4.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|15 - 10
|12
|5.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|6.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 4
|10
|7.
|Кальяри
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|9.
|Парма
|0:1 Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 5
|7
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|14.
|Брешия
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|15.
|Милан
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 8
|6
|16.
|Лечче
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|17.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|18.
|СПАЛ 2013
|1:0 Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|20.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
СПАЛ 2013
34.4% (52)
Ничья
38.4% (58)
Парма
27.2% (41)
1:1 Ничья
32.5% (49)
1:2 Парма
18.5% (28)
2:1 СПАЛ 2013
15.9% (24)
1:0 СПАЛ 2013
13.9% (21)
0:1 Парма
5.3% (8)
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