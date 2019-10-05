Италия: Серия A 2019-2020

Второй тайм

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Гальоло Риккардо получил желтую карточку от судьи

81' Игрок из команды Парма вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

80' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

80' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Гальоло Риккардо из команды Парма пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

76' Петанья Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Пеццелла Джузеппе из команды Парма пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

75' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

74' Хорошая попытка от Реца Аркадиуш , был неплохой удар, но вратарь спас

74' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' СПАЛ 2013 делает оборонительную замену. [player1] уходит, а на его место вступает [player2], игрок более защитного плана.

73' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

72' Хорошие скиллы дриблинга показывает Куцка Юрай , обходя своих соперников

72' Инглезе Роберто из команды Парма делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

71' После проверки VAR рефери не стал менять решения - СПАЛ 2013 пробьет пенальти!

71' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

70' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

70' УДАЛЕНИЕ! - Габриэль Стрефецца нырнула и получает свою вторую желтую

69' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Габриэль Стрефецца нырнул в штрафной. Спорно!

69' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Реца Аркадиуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Роша Игор II ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

68' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Томович Ненад получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

64' Томович Ненад на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Хорошо играет на выходе Бериша Этрит - мяч в ее руках

62' Игрок из команды Парма вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

62' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Хорошо играет на выходе Сепе Луиджи - мяч в ее руках

60' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Пеццелла Джузеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

59' Пеццелла Джузеппе ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

58' Хорошая попытка от Петанья Андреа , был неплохой удар, но вратарь спас

57' Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

54' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Петанья Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Куцка Юрай из команды Парма пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

53' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Вальдифиори Мирко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Хорошо играет на выходе Сепе Луиджи - мяч в ее руках

51' Вальдифиори Мирко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

49' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Гальоло Риккардо получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Гальоло Риккардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля