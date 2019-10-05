Италия: Серия A 2019-2020

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СПАЛ 2013
1:0
Второй тайм: 86'

Стадион:
Парма
0'
17' Желтая карточка
Gabriel Strefezza
1:0
31' Гол
Петанья Андреа
45' Желтая карточка
Эрнани Азеведо
45' Желтая карточка
Петанья Андреа
70' Вторая желтая карточка
Gabriel Strefezza
82' Желтая карточка
Гальоло Риккардо
86'
99
Бериша
Этрит
40
Томович
Ненад
23
Викари
Франческо
3
Роша
Игор
II
21
Gabriel
Strefezza
6
Вальдифиори
Мирко
7
Миссироли
Симоне
19
Куртич
Ясмин
13
Реца
Аркадиуш
37
Петанья
Андреа
10
Флоккари
Сержио
1
Сепе
Луиджи
2
Иакопони
Симоне
22
Алвеш
Бруну
28
Гальоло
Риккардо
97
Пеццелла
Джузеппе
33
Куцка
Юрай
10
Эрнани
Азеведо
17
Барилла
Антонио
44
Кулушевски
Деян
11
Корнелиус
Андреас
27
Жервиньо
Куасси
СПАЛ 2013
3-5-2
Парма
4-3-3

Ход матча

17'
Gabriel Strefezza
 
31'
Петанья Андреа
(Gabriel Strefezza)
1:0
45'
 
Эрнани Азеведо
45'
Петанья Андреа
 
46'
 
Скоццарелла Маттео
Кулушевски Деян
57'
 
Спрокати Маттиа
Эрнани Азеведо
70'
Gabriel Strefezza
 
71'
 
Инглезе Роберто
Барилла Антонио
73'
Сала Джакопо
Флоккари Сержио
 
82'
 
Гальоло Риккардо
84'
Валоти Матиа
Вальдифиори Мирко
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Лечче Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Лацио
Болонья 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Аталанта СПАЛ 2013 3:1 ФералпиСало ФК Чезена 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Верона СПАЛ 2013 3:1 Обермаис СПАЛ 2013 5:0 Виртус Больцано СПАЛ 2013 4:1 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне СПАЛ 2013 3:1 Горица СПАЛ 2013 2:3 Милан Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Наполи Кьево 0:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа Эмполи 2:4 СПАЛ 2013
Парма Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Парма 3:2 Торино Парма 1:0 Сассуоло Лацио 2:0 Парма Парма 1:3 Кальяри
Удинезе 1:3 Парма Парма 0:1 Ювентус Парма 3:1 Венеция Парма 2:1 Сампдория Бёрнли 2:0 Парма Михельдорф 0:4 Парма Парма 2:2 Трабзонспор Парма 4:0 Обермаис Рома 2:1 Парма Парма 1:0 Фиорентина Болонья 4:1 Парма Парма 3:3 Сампдория Кьево 1:1 Парма Парма 1:1 Милан Сассуоло 0:0 Парма Парма 0:0 Торино

Последние игры между собой

СПАЛ 2013: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Парма: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Парма 2:3 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 1:0 Парма Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 6 6 0 0 13 - 2 18
2. Ювентус Заявка 6 5 1 0 11 - 5 16
3. Аталанта Заявка 6 4 1 1 15 - 9 13
4. Наполи Заявка 6 4 0 2 15 - 10 12
5. Рома Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
6. Лацио Заявка 6 3 1 2 11 - 4 10
7. Кальяри Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
8. Торино Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
9. Парма 0:1 Заявка 7 3 0 4 8 - 10 9
10. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 11 - 10 8
11. Болонья Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
12. Удинезе Заявка 6 2 1 3 3 - 5 7
13. Сассуоло Заявка 6 2 0 4 11 - 12 6
14. Брешия Заявка 6 2 0 4 7 - 9 6
15. Милан Заявка 6 2 0 4 4 - 8 6
16. Лечче Заявка 6 2 0 4 6 - 12 6
17. Верона Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
18. СПАЛ 2013 1:0 Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
19. Дженоа Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
20. Сампдория Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 1:0 Парма
СПАЛ 2013
34.4% (52)
Ничья
38.4% (58)
Парма
27.2% (41)
1:1 Ничья
32.5% (49)
1:2 Парма
18.5% (28)
2:1 СПАЛ 2013
15.9% (24)
1:0 СПАЛ 2013
13.9% (21)
0:1 Парма
5.3% (8)
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