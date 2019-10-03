Италия: Серия A 2019-2020
Рома
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
Кальяри
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +13 =6 -1Вольфсбергер 1:1 Рома Лечче 0:1 Рома Рома 0:2 Аталанта Болонья 1:2 Рома
Кальяри Последние 20 матчей: +8 =5 -7Кальяри 1:1 Верона Наполи 0:1 Кальяри Кальяри 3:1 Дженоа Парма 1:3 Кальяри
Кальяри 1:2 Интер Милан Кальяри 0:1 Брешия Кальяри 2:1 Кьево Катания 1:1 Кальяри Фенербахче 2:2 Кальяри Фрайбург 4:1 Кальяри Фрайбург 0:1 Кальяри Кьево 1:2 Кальяри ФералпиСало 1:1 Кальяри Кальяри 5:0 Реал Виченца Кальяри 1:2 Удинезе Дженоа 1:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Наполи 2:1 Кальяри Рома 3:0 Кальяри Кальяри 1:0 Фрозиноне
Последние игры между собой
Рома: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Кальяри: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Рома 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Рома Серия A Кальяри 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Рома Серия A Рома 0:0 Кальяри Серия A Рома 2:4 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Рома Серия A Кальяри 4:2 Рома Серия A Рома 1:2 Кальяри Серия A Рома 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 5:1 Рома Серия A Рома 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Рома Серия A Кальяри 2:2 Рома Серия A Рома 3:2 Кальяри Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 2
|18
|2.
|Ювентус
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 5
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 9
|13
|4.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|15 - 10
|12
|5.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|6.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 4
|10
|7.
|Кальяри
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|8.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|9.
|Парма
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 5
|7
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|14.
|Брешия
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|15.
|Милан
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 8
|6
|16.
|Лечче
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 12
|6
|17.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|18.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 13
|3
|20.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
Рома
96% (48)
Ничья
2% (1)
Кальяри
2% (1)
2:0 Рома
52% (26)
2:1 Рома
14% (7)
1:0 Рома
12% (6)
3:1 Рома
6% (3)
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