Италия: Серия A 2019-2020

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Рома
 
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Стадион:
Кальяри

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Вольфсбергер 1:1 Рома Лечче 0:1 Рома Рома 0:2 Аталанта Болонья 1:2 Рома
Рома 4:0 Истанбул Башакшехир Рома 4:2 Сассуоло Лацио 1:1 Рома Рома 3:3 Дженоа S.S. Arezzo 1:3 Рома Рома 2:2 Реал Мадрид Атлетик Б 2:2 Рома Лилль 2:3 Рома Перуджа 1:3 Рома Рома 3:1 Тернана Рома 7:0 Риети Рома 10:1 Трастевере Рома 2:1 Парма Сассуоло 0:0 Рома Рома 2:0 Ювентус Дженоа 1:1 Рома
Кальяри Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Кальяри 1:1 Верона Наполи 0:1 Кальяри Кальяри 3:1 Дженоа Парма 1:3 Кальяри
Кальяри 1:2 Интер Милан Кальяри 0:1 Брешия Кальяри 2:1 Кьево Катания 1:1 Кальяри Фенербахче 2:2 Кальяри Фрайбург 4:1 Кальяри Фрайбург 0:1 Кальяри Кьево 1:2 Кальяри ФералпиСало 1:1 Кальяри Кальяри 5:0 Реал Виченца Кальяри 1:2 Удинезе Дженоа 1:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Наполи 2:1 Кальяри Рома 3:0 Кальяри Кальяри 1:0 Фрозиноне

Последние игры между собой

Рома: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Кальяри: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Рома 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Рома Серия A Кальяри 0:1 Рома Серия A Рома 1:0 Кальяри Серия A
Рома 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Рома Серия A Кальяри 1:2 Рома Серия A Рома 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:3 Рома Серия A Рома 0:0 Кальяри Серия A Рома 2:4 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Рома Серия A Кальяри 4:2 Рома Серия A Рома 1:2 Кальяри Серия A Рома 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 5:1 Рома Серия A Рома 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Рома Серия A Кальяри 2:2 Рома Серия A Рома 3:2 Кальяри Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 6 6 0 0 13 - 2 18
2. Ювентус Заявка 6 5 1 0 11 - 5 16
3. Аталанта Заявка 6 4 1 1 15 - 9 13
4. Наполи Заявка 6 4 0 2 15 - 10 12
5. Рома Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
6. Лацио Заявка 6 3 1 2 11 - 4 10
7. Кальяри Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
8. Торино Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
9. Парма Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
10. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 11 - 10 8
11. Болонья Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
12. Удинезе Заявка 6 2 1 3 3 - 5 7
13. Сассуоло Заявка 6 2 0 4 11 - 12 6
14. Брешия Заявка 6 2 0 4 7 - 9 6
15. Милан Заявка 6 2 0 4 4 - 8 6
16. Лечче Заявка 6 2 0 4 6 - 12 6
17. Верона Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
18. Дженоа Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
19. СПАЛ 2013 Заявка 6 1 0 5 5 - 13 3
20. Сампдория Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Кальяри

    До начала игры, которая состоится 06.10.2019, осталось 2 дня 12 часов 41 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Рома - Кальяри
    Рома
    96% (48)
    Ничья
    2% (1)
    Кальяри
    2% (1)
    2:0 Рома
    52% (26)
    2:1 Рома
    14% (7)
    1:0 Рома
    12% (6)
    3:1 Рома
    6% (3)
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