Италия: Серия A 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

44' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Рисполи Андреа из команды Лечче пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

43' Фалько Филиппо из команды Лечче пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

43' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Г О О О О Л - Алехандро Гомес изменил счет на табло!

40' Рисполи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Удар от ворот произведет Аталанта

39' Фалько Филиппо не смог попасть в створ ударом издали

38' Хорошие скиллы дриблинга показывает Иличич Йосип , обходя своих соперников

37' Россеттини Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Г О О О О Л - Сапата Дуван изменил счет на табло!

35' Плохо играет Лучиони Фабио - неудачный вынос, и мяч у соперниц

35' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

34' Удар от ворот произведет Аталанта

34' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Хорошая попытка от Алехандро Гомес , был неплохой удар, но вратарь спас

32' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Лечче

31' Удар от ворот произведет Лечче

30' Иличич Йосип не смог попасть в створ ударом издали

30' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

30' Удар от ворот произведет Лечче

29' Пространство открывается для Госенс Робин , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

29' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Алехандро Гомес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Лучиони Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

25' Петриччоне Якопо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Аталанта имеет хороший шанс забить.

23' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Хорошо играет на выходе Габриэл Васконселлос - мяч в ее руках

21' Алехандро Гомес из команды Аталанта плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

20' Плохо играет Петриччоне Якопо - неудачный вынос, и мяч у соперниц

20' Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.

20' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Алехандро Гомес из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

18' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Кьяер Симон получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Кьяер Симон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Удар от ворот произведет Лечче

16' Фройлер Ремо пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

15' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

14' Ла Мантия Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Хорошие скиллы дриблинга показывает Алехандро Гомес , обходя своих соперников

13' Хорошо играет на выходе Голлини Пьерлуиджи - мяч в ее руках

12' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Майер Жан наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

10' Удар от ворот произведет Лечче

10' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

9' Соперник делает почти голевой пас, но Габриэл Васконселлос из команды Лечче начеку и спасает ситуацию.

9' Алехандро Гомес разрезает оборону соперника отличным пасом

8' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Лечче

8' Россеттини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Рисполи Андреа из команды Лечче пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

5' Кьяер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.

4' Удар от ворот произведет Лечче

4' Алехандро Гомес не смог попасть в створ ударом издали

4' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Иличич Йосип из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

2' Удар от ворот произведет Лечче

2' Что за промах! У Сапата Дуван была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

2' Ла Мантия Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Лечче начинает с центра поля