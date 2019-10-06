Италия: Серия A 2019-2020

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  4. Серия A 2019-2020
Аталанта
3:1
Конец матча

Стадион:
Лечче
0'
1:0
35' Гол
Сапата Дуван
2:0
40' Гол
Alejandro Darío Gómez1
3:0
56' Гол
Госенс Робин
62' Желтая карточка
Лучиони Фабио
63' Желтая карточка
Кьяер Симон
73' Желтая карточка
Де Рон Мартен
84' Желтая карточка
Майер Жан
3:1
86' Гол
Лучиони Фабио
89' Желтая карточка
Рисполи Андреа
90'+5
95
Голлини
Пьерлуиджи
19
Джимсити
Берат
4
Кьяер
Симон
6
Паломино
Хосе
21
Кастань
Тимоти
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
10
Alejandro
Darío
Gómez1
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
21
Габриэл
Васконселлос
29
Рисполи
Андреа
13
Россеттини
Лука
5
Лучиони
Фабио
27
Кальдерони
Марко
4
Петриччоне
Якопо
19
Ла
Мантия
Андреа
37
Майер
Жан
8
Манкозу
Марко
10
Фалько
Филиппо
85
Имбула
Ганелли
Аталанта
3-4-1-2
Лечче
4-3-1-2

Ход матча

35'
Сапата Дуван
(Госенс Робин)
1:0
40'
Alejandro Darío Gómez1
(Сапата Дуван)
2:0
55'
 
Фариас Диего
Петриччоне Якопо
56'
Госенс Робин
(Иличич Йосип)
3:0
58'
Муриэль Луис
Сапата Дуван
 
60'
 
Бабакар Хоума
Ла Мантия Андреа
62'
 
Лучиони Фабио
63'
Кьяер Симон
 
69'
Толой Рафаэл
Кьяер Симон
 
73'
Де Рон Мартен
 
74'
Малиновский Руслан
Иличич Йосип
 
84'
 
Майер Жан
86'
 
Вера Брайан
Имбула Ганелли
86'
3:1
Лучиони Фабио
(Фалько Филиппо)
89'
 
Рисполи Андреа

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 17 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Аталанта 1:2 Шахтёр Донецк Сассуоло 1:4 Аталанта Рома 0:2 Аталанта Аталанта 2:2 Фиорентина
Динамо Загреб 4:0 Аталанта Дженоа 1:2 Аталанта Аталанта 2:3 Торино СПАЛ 2013 2:3 Аталанта Хетафе 4:1 Аталанта Лестер 2:1 Аталанта Норвич 1:4 Аталанта Суонси 2:1 Аталанта Аталанта 6:0 Ренате Аталанта 9:0 Брусапорто Клузоне 1:5 Аталанта Аталанта 3:1 Сассуоло Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 0:2 Лацио Аталанта 2:1 Дженоа Лацио 1:3 Аталанта
Лечче Последние 20 матчей: +10 =0 -10
Лечче 0:2 Алессандрия Лечче 0:1 Рома СПАЛ 2013 1:3 Лечче Перджолеттезе 1:2 Лечче
Лечче 0:3 Монца Лечче 1:4 Наполи Торино 1:2 Лечче Лечче 0:2 Сиена Новара 3:0 Лечче Лечче 2:1 Козенца Лечче 0:1 Верона Лечче 2:0 Про Верчелли Интер Милан 4:0 Лечче S.S. Arezzo 3:1 Лечче Лечче 4:0 Салернитана Лечче 4:1 Фрозиноне Лечче 6:0 Виртус Больцано Лечче 6:0 Сент-Джорджен Лечче 8:0 Гердейна Лечче 1:1 Авеллино

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Лечче: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Аталанта 0:0 Лечче Серия A Лечче 1:2 Аталанта Серия A Лечче 2:2 Аталанта Серия A Аталанта 0:0 Лечче Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 6 6 0 0 13 - 2 18
2. Ювентус Заявка 6 5 1 0 11 - 5 16
3. Аталанта Заявка 7 5 1 1 18 - 10 16
4. Наполи Заявка 6 4 0 2 15 - 10 12
5. Рома Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
6. Лацио Заявка 7 3 2 2 13 - 6 11
7. Кальяри Заявка 7 3 2 2 10 - 7 11
8. Фиорентина Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
9. Торино Заявка 6 3 0 3 10 - 10 9
10. Парма Заявка 7 3 0 4 8 - 10 9
11. Милан Заявка 7 3 0 4 6 - 9 9
12. Верона Заявка 7 2 3 2 6 - 5 9
13. Болонья Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
14. Удинезе Заявка 7 2 1 4 3 - 6 7
15. Сассуоло Заявка 6 2 0 4 11 - 12 6
16. Брешия Заявка 6 2 0 4 7 - 9 6
17. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
18. Лечче Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
19. Дженоа Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
20. Сампдория Заявка 7 1 0 6 4 - 16 3
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Аталанта 3:1 Лечче
Аталанта
95.3% (142)
Ничья
4.7% (7)
Лечче
0% (0)
2:0 Аталанта
34.2% (51)
2:1 Аталанта
23.5% (35)
3:1 Аталанта
16.1% (24)
1:0 Аталанта
12.8% (19)
3:0 Аталанта
6% (9)
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