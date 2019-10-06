Италия: Серия A 2019-2020
Аталанта
3:1
Конец матча
Стадион: Gewiss Stadium
Лечче
1:0
35' ГолСапата Дуван
2:0
40' ГолAlejandro Darío Gómez1
3:0
56' ГолГосенс Робин
62' Желтая карточкаЛучиони Фабио
63' Желтая карточкаКьяер Симон
73' Желтая карточкаДе Рон Мартен
84' Желтая карточкаМайер Жан
3:1
86' ГолЛучиони Фабио
89' Желтая карточкаРисполи Андреа
11
Фройлер
Ремо
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипНападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
41 РоджерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
95 Блеве МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фариас ДиегоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
Ход матча
35'
1:0
40'
56'
3:0
62'
63'
73'
84'
86'
3:1
89'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
17 Удары по воротам 2
-
11 Удары в створ 3
-
10 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +11 =2 -7Аталанта 1:2 Шахтёр Донецк Сассуоло 1:4 Аталанта Рома 0:2 Аталанта Аталанта 2:2 Фиорентина
Динамо Загреб 4:0 Аталанта Дженоа 1:2 Аталанта Аталанта 2:3 Торино СПАЛ 2013 2:3 Аталанта Хетафе 4:1 Аталанта Лестер 2:1 Аталанта Норвич 1:4 Аталанта Суонси 2:1 Аталанта Аталанта 6:0 Ренате Аталанта 9:0 Брусапорто Клузоне 1:5 Аталанта Аталанта 3:1 Сассуоло Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 0:2 Лацио Аталанта 2:1 Дженоа Лацио 1:3 Аталанта
Лечче Последние 20 матчей: +10 =0 -10Лечче 0:2 Алессандрия Лечче 0:1 Рома СПАЛ 2013 1:3 Лечче Перджолеттезе 1:2 Лечче
Лечче 0:3 Монца Лечче 1:4 Наполи Торино 1:2 Лечче Лечче 0:2 Сиена Новара 3:0 Лечче Лечче 2:1 Козенца Лечче 0:1 Верона Лечче 2:0 Про Верчелли Интер Милан 4:0 Лечче S.S. Arezzo 3:1 Лечче Лечче 4:0 Салернитана Лечче 4:1 Фрозиноне Лечче 6:0 Виртус Больцано Лечче 6:0 Сент-Джорджен Лечче 8:0 Гердейна Лечче 1:1 Авеллино
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Лечче: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|13 - 2
|18
|2.
|Ювентус
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|11 - 5
|16
|3.
|Аталанта
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 10
|16
|4.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|15 - 10
|12
|5.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|6.
|Лацио
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 6
|11
|7.
|Кальяри
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|9.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|10.
|Парма
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|11.
|Милан
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|12.
|Верона
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|13.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|14.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 6
|7
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|16.
|Брешия
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|18.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|20.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 16
|3
Аталанта
95.3% (142)
Ничья
4.7% (7)
Лечче
0% (0)
2:0 Аталанта
34.2% (51)
2:1 Аталанта
23.5% (35)
3:1 Аталанта
16.1% (24)
1:0 Аталанта
12.8% (19)
3:0 Аталанта
6% (9)
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