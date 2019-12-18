Италия: Серия A 2019-2020

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  4. Серия A 2019-2020
Брешия
0:2
Конец матча

Стадион:
Сассуоло
0'
0:1
25' Гол
Траоре Хамед
28' Желтая карточка
Тольян Йереми
30' Желтая карточка
Рожерио да Силва
34' Желтая карточка
Обьянг Педро
45' Желтая карточка
Шпалек Николас
54' Желтая карточка
Торрегросса Эрнесто
0:2
71' Гол
Капуто Франческо
90'+4
22
Альфонсо
Энрико
2
Сабелли
Стефано
15
Кистана
Андреа
14
Чансельор
Джон
3
Матею
Алеш
25
Бизоли
Димитри
4
Тонали
Сандро
28
Ромуло
Соуза
7
Шпалек
Николас
11
Торрегросса
Эрнесто
45
Балотелли
Марио
56
Пеголо
Джанлука
22
Тольян
Йереми
2
Марлон
19
Романья
Филиппо
6
Рожерио
да
Силва
14
Обьянг
Педро
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
23
Траоре
Хамед
7
Бога
Джереми
9
Капуто
Франческо
Брешия
4-3-1-2
Сассуоло
4-2-3-1

Ход матча

25'
0:1
Траоре Хамед
(Берарди Доменико)
28'
 
Тольян Йереми
30'
 
Рожерио да Силва
34'
 
Обьянг Педро
45'
Шпалек Николас
 
54'
Торрегросса Эрнесто
 
66'
Ндой Эмануэле
Шпалек Николас
 
71'
0:2
Капуто Франческо
(Рожерио да Силва)
72'
Доннарумма Альфредо
Торрегросса Эрнесто
 
72'
 
Кирьякопулос Гиоргос
Рожерио да Силва
79'
Матри Алессандро
Балотелли Марио
 
85'
 
Дункан Альфред
Бога Джереми
88'
 
Пелузо Федерико
Берарди Доменико

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 4
  • 18 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 36 Владение мячом, % 64

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Брешия 3:0 Лечче СПАЛ 2013 0:1 Брешия Брешия 0:3 Аталанта Рома 3:0 Брешия
Чиливерге Маццано 1:4 Брешия Брешия 0:4 Торино Верона 2:1 Брешия Брешия 1:2 Интер Милан Дженоа 3:1 Брешия Брешия 0:0 Фиорентина Брешия 11:0 US Bagnolese Наполи 2:1 Брешия Брешия 1:2 Ювентус Удинезе 0:1 Брешия Брешия 3:4 Болонья Брешия 3:2 Фрозиноне Мантова 1:5 Брешия Милан 1:0 Брешия Кальяри 0:1 Брешия Перуджа 2:1 Брешия
Сассуоло Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа Ювентус 2:2 Сассуоло
Сассуоло 1:2 Лацио Сассуоло 3:1 Болонья Лечче 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Фиорентина Верона 0:1 Сассуоло Сассуоло 3:4 Интер Милан Сассуоло 1:4 Аталанта Парма 1:0 Сассуоло Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 Рома 4:2 Сассуоло Сассуоло 4:1 Сампдория Торино 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Специя Сассуоло 1:0 Алессандрия Сассуоло 1:0 Эмполи Сассуоло 10:1 Чиливерге Маццано

Последние игры между собой

Брешия: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Сассуоло: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Сассуоло 1:1 Брешия Серия B Брешия 1:1 Сассуоло Серия B Брешия 1:2 Сассуоло Серия B Сассуоло 1:1 Брешия Серия B
Сассуоло 0:2 Брешия Серия B Брешия 3:1 Сассуоло Серия B Брешия 4:2 Сассуоло Серия B Сассуоло 0:0 Брешия Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 17 13 3 1 31 - 17 42
2. Интер Милан Заявка 16 12 3 1 32 - 14 39
3. Лацио Заявка 16 11 3 2 38 - 16 36
4. Рома Заявка 16 9 5 2 29 - 16 32
5. Кальяри Заявка 16 8 5 3 32 - 21 29
6. Аталанта Заявка 16 8 4 4 38 - 25 28
7. Парма Заявка 16 7 3 6 23 - 19 24
8. Торино Заявка 16 6 3 7 21 - 24 21
9. Милан Заявка 16 6 3 7 16 - 19 21
10. Наполи Заявка 16 5 6 5 25 - 21 21
11. Сассуоло Заявка 16 5 4 7 28 - 27 19
12. Верона Заявка 16 5 4 7 17 - 20 19
13. Болонья Заявка 16 5 4 7 24 - 27 19
14. Фиорентина Заявка 16 4 5 7 20 - 24 17
15. Удинезе Заявка 16 4 3 9 11 - 27 15
16. Лечче Заявка 16 3 6 7 20 - 32 15
17. Сампдория Заявка 17 4 3 10 14 - 27 15
18. Брешия Заявка 16 4 1 11 14 - 28 13
19. Дженоа Заявка 16 2 5 9 17 - 31 11
20. СПАЛ 2013 Заявка 16 2 3 11 10 - 25 9
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брешия 0:2 Сассуоло
Брешия
44.5% (77)
Ничья
41% (71)
Сассуоло
14.5% (25)
1:1 Ничья
33.5% (58)
2:1 Брешия
21.4% (37)
1:0 Брешия
16.8% (29)
1:2 Сассуоло
7.5% (13)
2:0 Брешия
4% (7)
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