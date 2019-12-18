Италия: Серия A 2019-2020

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Матею Алеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Шпалек Николас получил желтую карточку от судьи

46' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Сабелли Стефано пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

44' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Брешия

42' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Удар от ворот произведет Брешия

37' Хорошо играет на выходе Пеголо Джанлука - мяч в ее руках

37' Бизоли Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Игрок команды Брешия произведет угловой справа.

34' Судья подбегает и показывает Обьянг Педро из команды Сассуоло отложенную желтую карточку за фол.

32' Хорошо играет на выходе Пеголо Джанлука - мяч в ее руках

32' Удар от ворот произведет Брешия

32' Отличная игра от Бога Джереми из команды Сассуоло . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

31' Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Брешия произведет угловой с правой стороны.

31' Балотелли Марио наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

30' Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Тонали Сандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Игрок команды Сассуоло наказывается за толчок соперника

28' Кистана Андреа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Хорошие скиллы дриблинга показывает Бога Джереми , обходя своих соперников

28' Тольян Йереми - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

25' Г О О О О Л - Траоре Хамед изменил счет на табло!

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Балотелли Марио получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Балотелли Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Кистана Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Удар от ворот произведет Брешия

20' Берарди Доменико не смог попасть в створ ударом издали

20' Альфонсо Энрико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Сабелли Стефано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Траоре Хамед из команды Сассуоло пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

19' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Хорошая попытка от Шпалек Николас , был неплохой удар, но вратарь спас

14' Марлон из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

13' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Чансельор Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Хорошо играет на выходе Альфонсо Энрико - мяч в ее руках

9' Хорошие скиллы дриблинга показывает Траоре Хамед , обходя своих соперников

9' Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Удар от ворот произведет Сассуоло

8' Бизоли Димитри не смог попасть в створ ударом издали

8' Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Тонали Сандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Удар от ворот произведет Сассуоло

6' Ромуло Соуза из команды Брешия плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

6' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Кистана Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Матею Алеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Чансельор Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Брешия начинает с центра поля