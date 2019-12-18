Италия: Серия A 2019-2020
Брешия
0:2
Конец матча
Стадион: Марио Ригамонти
Сассуоло
0:1
25' ГолТраоре Хамед
28' Желтая карточкаТольян Йереми
30' Желтая карточкаРожерио да Силва
34' Желтая карточкаОбьянг Педро
45' Желтая карточкаШпалек Николас
54' Желтая карточкаТоррегросса Эрнесто
0:2
71' ГолКапуто Франческо
28
Ромуло
Соуза
2
Марлон
14
Обьянг
Педро
23
Траоре
Хамед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ромуло СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
25'
0:1
28'
30'
34'
45'
71'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 4
-
18 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
36 Владение мячом, % 64
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: +8 =1 -11Брешия 3:0 Лечче СПАЛ 2013 0:1 Брешия Брешия 0:3 Аталанта Рома 3:0 Брешия
Чиливерге Маццано 1:4 Брешия Брешия 0:4 Торино Верона 2:1 Брешия Брешия 1:2 Интер Милан Дженоа 3:1 Брешия Брешия 0:0 Фиорентина Брешия 11:0 US Bagnolese Наполи 2:1 Брешия Брешия 1:2 Ювентус Удинезе 0:1 Брешия Брешия 3:4 Болонья Брешия 3:2 Фрозиноне Мантова 1:5 Брешия Милан 1:0 Брешия Кальяри 0:1 Брешия Перуджа 2:1 Брешия
Сассуоло Последние 20 матчей: +8 =4 -8Милан 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:2 Кальяри Сассуоло 1:2 Перуджа Ювентус 2:2 Сассуоло
Сассуоло 1:2 Лацио Сассуоло 3:1 Болонья Лечче 2:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Фиорентина Верона 0:1 Сассуоло Сассуоло 3:4 Интер Милан Сассуоло 1:4 Аталанта Парма 1:0 Сассуоло Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 Рома 4:2 Сассуоло Сассуоло 4:1 Сампдория Торино 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Специя Сассуоло 1:0 Алессандрия Сассуоло 1:0 Эмполи Сассуоло 10:1 Чиливерге Маццано
Последние игры между собой
Брешия: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Сассуоло: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|31 - 17
|42
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|32 - 14
|39
|3.
|Лацио
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 16
|36
|4.
|Рома
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|29 - 16
|32
|5.
|Кальяри
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|32 - 21
|29
|6.
|Аталанта
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|38 - 25
|28
|7.
|Парма
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|23 - 19
|24
|8.
|Торино
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|21 - 24
|21
|9.
|Милан
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|16 - 19
|21
|10.
|Наполи
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|25 - 21
|21
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|28 - 27
|19
|12.
|Верона
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 20
|19
|13.
|Болонья
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 27
|19
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|20 - 24
|17
|15.
|Удинезе
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|11 - 27
|15
|16.
|Лечче
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|20 - 32
|15
|17.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|14 - 27
|15
|18.
|Брешия
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|14 - 28
|13
|19.
|Дженоа
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 31
|11
|20.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|10 - 25
|9
Брешия
44.5% (77)
Ничья
41% (71)
Сассуоло
14.5% (25)
1:1 Ничья
33.5% (58)
2:1 Брешия
21.4% (37)
1:0 Брешия
16.8% (29)
1:2 Сассуоло
7.5% (13)
2:0 Брешия
4% (7)
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