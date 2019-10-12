Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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Вестерн Сидней Уондерерс
2:1
Конец матча

Стадион:
Сентрал Кост Маринерз
0'
0:1
36' Гол
Джурич Милан II
1:1
41' Гол
Mitchell Duke
45' Желтая карточка
Георгиевски Даниэль
69' Желтая карточка
Стенснесс Джанни
2:1
82' Пенальти
Mitchell Duke
88' Желтая карточка
Mitchell Duke
90'+5
1
Лопар
Даниэль
4
Макгоуан
Дилан
13
Tass
Mourdoukoutas
6
Юрман
Мэттью
19
Швеглер
Пирмин
21
Tarek
Elrich
17
Keanu
Baccus
22
Nick
Sullivan
5
Георгиевски
Даниэль
7
Mitchell
Duke
14
Майер
Александр
1
Биригитти
Марк
2
Гордон
Зигги
16
Dylan
Fox
15
Kye
Rowles
3
Клисби
Джек
7
Джурич
Милан
II
6
Giancarlo
Gallifuoco
18
Стенснесс
Джанни
11
Да
Силва
Даниэль
10
Оар
Томас
9
Jordan
Murray
Вестерн Сидней Уондерерс
Сентрал Кост Маринерз

Ход матча

16'
Daniel Wilmering
Tarek Elrich
 
36'
0:1
Джурич Милан II
(Jordan Murray)
41'
Mitchell Duke
(Швеглер Пирмин)
1:1
45'
Георгиевски Даниэль
 
53'
 
Samuel Silvera
Giancarlo Gallifuoco
58'
Mohamed Adam
Майер Александр
 
69'
Kostandinos Grozos
Nick Sullivan
 
69'
 
Стенснесс Джанни
72'
 
Макглинчи Майкл
Да Силва Даниэль
82'
Mitchell Duke
2:1
85'
 
Меджок Мэньиэл
Джурич Милан II
88'
Mitchell Duke
 

Предыдущие игры

Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней Юнайтед 1:7 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Лидс
Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 1:5 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед Перт Глори 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Веллингтон Феникс
Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед Хюм Сити 0:1 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:2 Сентрал Кост Маринерз Мэйтленд 0:2 Сентрал Кост Маринерз
Мельбурн Сити 5:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 0:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 2:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 3:5 Брисбен Роар Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 2:1 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 3:2 Сентрал Кост Маринерз

Последние игры между собой

Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Сентрал Кост Маринерз: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Сидней 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Мельбурн Виктори 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Мельбурн Сити 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Брисбен Роар 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сентрал Кост Маринерз 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Аделаида Юнайтед 1 0 0 1 2 - 3 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bankwest Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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