Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Вестерн Сидней Уондерерс
2:1
Конец матча
Стадион: Bankwest Stadium
Сентрал Кост Маринерз
0:1
36' ГолДжурич Милан II
1:1
41' ГолMitchell Duke
45' Желтая карточкаГеоргиевски Даниэль
69' Желтая карточкаСтенснесс Джанни
2:1
82' ПенальтиMitchell Duke
88' Желтая карточкаMitchell Duke
21
Tarek
Elrich
17
Keanu
Baccus
16
Dylan
Fox
15
Kye
Rowles
10
Оар
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Tarek ElrichПолузащитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Jake Trew
-
35 Mohamed Adam
-
-
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Dylan FoxЗащитник
-
15 Kye RowlesЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Оар ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Adam PearceВратарь
- Полузащитник
-
23 Mario ShabowПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Paul Okon
Ход матча
36'
0:1
41'
1:1
69'
82'
2:1
88'
Предыдущие игры
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +6 =3 -11Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней Юнайтед 1:7 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Лидс
Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 1:5 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед Перт Глори 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Веллингтон Феникс
Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +6 =2 -12Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед Хюм Сити 0:1 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 2:2 Сентрал Кост Маринерз Мэйтленд 0:2 Сентрал Кост Маринерз
Мельбурн Сити 5:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 0:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 2:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 3:5 Брисбен Роар Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 2:1 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:1 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 3:2 Сентрал Кост Маринерз
Последние игры между собой
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Сентрал Кост Маринерз: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Сидней
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Брисбен Роар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
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