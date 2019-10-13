Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Веллингтон Феникс
0:1
Конец матча
Стадион: Вестпак
Вестерн Юнайтед
0:1
34' ГолБериша Бесарт
61' Желтая карточкаРуфер Алекс
90' Желтая карточкаТэйлор Стивен
16
Фентон
Луис
14
Руфер
Алекс
22
Гюлюм
Эрсан
19
Рисдон
Джош
12
Dario
Jertec
11
Connor
Pain
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Полузащитник
-
6 Пейн ТимПолузащитник
-
31 Уэйн БенНападающий
-
-
-
23 Walter Scott
-
Главный тренер: Бакингэм Дес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гюлюм ЭрсанЗащитник
-
19 Рисдон ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Dario JertecПолузащитник
-
11 Connor PainПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
-
14 Max BurgessПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Ход матча
34'
0:1
61'
69'
90'
Предыдущие игры
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +7 =5 -8Брисбен Страйкерз 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити
Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед Последние 14 матчей: +7 =1 -6Лае Сити 3:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малампа Ревиворс Вестерн Юнайтед 1:2 Оклэнд Сити Вестерн Юнайтед 5:1 Малайта Кингз
Соломон Уорриорз 3:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:0 West Honiara FC Вестерн Юнайтед 1:1 Колоале Сува 3:1 Вестерн Юнайтед Оклэнд Сити 3:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Амикаль Косса 3:1 Вестерн Юнайтед Колоале 0:6 Вестерн Юнайтед Экс-Бим 1:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малайта Кингз
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Сидней
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Перт Глори
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Брисбен Роар
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
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