Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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Веллингтон Феникс
0:1
Конец матча

Стадион:
Вестерн Юнайтед
0'
0:1
34' Гол
Бериша Бесарт
61' Желтая карточка
Руфер Алекс
90' Желтая карточка
Тэйлор Стивен
90'+12
1
Маринович
Стефан
16
Фентон
Луис
27
Тэйлор
Стивен
3
Luke
DeVere
13
Какас
Либерато
10
Давила
Улисес
14
Руфер
Алекс
5
Штайнманн
Матти
21
Маккоуотт
Каллум
9
Болл
Дэвид
11
Jaushua
Sotirio
1
Курто
Филип
6
Connor
Chapman
4
Эндрю
Дуранте
22
Гюлюм
Эрсан
19
Рисдон
Джош
8
Коне
Панайотис
12
Dario
Jertec
11
Connor
Pain
23
Диаманти
Алессандро
18
Бериша
Бесарт
10
Макдональд
Скотт
Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед

Ход матча

34'
0:1
Бериша Бесарт
(Рисдон Джош)
61'
Руфер Алекс
 
64'
Reno Piscopo
Болл Дэвид
 
69'
Пейн Тим
Фентон Луис
 
79'
 
Jonathan Aspropotamitis
Гюлюм Эрсан
79'
Уэйн Бен
Штайнманн Матти
 
82'
 
Kwabena Appiah
Бериша Бесарт
88'
 
Max Burgess
Макдональд Скотт
90'
Тэйлор Стивен
 

Предыдущие игры

Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Брисбен Страйкерз 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити
Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед Последние 14 матчей: +7 =1 -6
Лае Сити 3:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малампа Ревиворс Вестерн Юнайтед 1:2 Оклэнд Сити Вестерн Юнайтед 5:1 Малайта Кингз
Соломон Уорриорз 3:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:0 West Honiara FC Вестерн Юнайтед 1:1 Колоале Сува 3:1 Вестерн Юнайтед Оклэнд Сити 3:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Амикаль Косса 3:1 Вестерн Юнайтед Колоале 0:6 Вестерн Юнайтед Экс-Бим 1:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малайта Кингз
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Юнайтед 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Вестерн Сидней Уондерерс 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Сидней 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Перт Глори 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Брисбен Роар 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Мельбурн Виктори 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Мельбурн Сити 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Сентрал Кост Маринерз 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Аделаида Юнайтед 1 0 0 1 2 - 3 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Бериша Бесарт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Westpac Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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