Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Мельбурн Виктори
0:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
21' Желтая карточка
Броксхэм Ли
21' Желтая карточка
Thomas Deng
31' Желтая карточка
Nick Sullivan
49' Желтая карточка
Mohamed Adam
54'
20
Лоуренс
Том
II
2
Роу
Сторм
14
Thomas
Deng
4
Доначи
Джеймс
3
Corey
Brown
6
Броксхэм
Ли
8
Поульсен
Якоб
9
Нэббаут
Эндрю
22
Добрас
Кристиан
17
Элвис
Камсоба
11
Тойвонен
Ола
1
Лопар
Даниэль
5
Георгиевски
Даниэль
6
Юрман
Мэттью
4
Макгоуан
Дилан
17
Keanu
Baccus
19
Швеглер
Пирмин
22
Nick
Sullivan
29
Daniel
Wilmering
7
Mitchell
Duke
14
Майер
Александр
35
Mohamed
Adam
Мельбурн Виктори
Вестерн Сидней Уондерерс

Ход матча

21'
Броксхэм Ли
 
21'
Thomas Deng
 
31'
 
Nick Sullivan
49'
 
Mohamed Adam

Предыдущие игры

Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:3 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:3 Санфречче Хиросима Сидней 6:1 Мельбурн Виктори
Тэгу 4:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Гуанчжоу Эвергранд 4:0 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Санфречче Хиросима 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Тэгу Мельбурн Виктори 0:2 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Перт Глори
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней Юнайтед 1:7 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Лидс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 1:5 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед Перт Глори 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс

Последние игры между собой

Мельбурн Виктори: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Вестерн Юнайтед 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Сидней 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Мельбурн Виктори 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
5. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Брисбен Роар 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Мельбурн Сити 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Сентрал Кост Маринерз 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Аделаида Юнайтед 1 0 0 1 2 - 3 0
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    49'
    Mohamed Adam получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    31'
    Nick Sullivan получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Nick Sullivan получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Броксхэм Ли получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Thomas Deng получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Броксхэм Ли получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marvel Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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