Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Мельбурн Виктори
0:0
Второй тайм: 54'
Стадион: Marvel Stadium
Вестерн Сидней Уондерерс
21' Желтая карточкаБроксхэм Ли
21' Желтая карточкаThomas Deng
31' Желтая карточкаNick Sullivan
49' Желтая карточкаMohamed Adam
14
Thomas
Deng
11
Тойвонен
Ола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Thomas DengЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Баша МигьенПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kevin Muscat
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Mohamed AdamНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Йебоа КвамеПолузащитник
-
37 Jake Trew
-
-
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
Ход матча
21'
21'
31'
49'
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +5 =4 -11Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Мельбурн Виктори 2:3 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:3 Санфречче Хиросима Сидней 6:1 Мельбурн Виктори
Тэгу 4:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Гуанчжоу Эвергранд Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Гуанчжоу Эвергранд 4:0 Мельбурн Виктори Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Санфречче Хиросима 2:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:3 Тэгу Мельбурн Виктори 0:2 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Перт Глори
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +7 =3 -10Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней Юнайтед 1:7 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Лидс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 1:5 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед Перт Глори 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс
Последние игры между собой
Мельбурн Виктори: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Мельбурн Виктори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Вестерн Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Сидней
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Мельбурн Виктори
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|5.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Брисбен Роар
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Загрузка...