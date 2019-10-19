Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Вестерн Юнайтед
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: GMHBA Stadium
Перт Глори
19
Рисдон
Джош
22
Гюлюм
Эрсан
11
Connor
Pain
12
Dario
Jertec
33
Liam
Reddy
13
Osama
Malik
12
Su-Beom
Kim
27
Хуанде
Хуан
88
Килкенни
Нил
17
Кастро
Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Рисдон ДжошЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Гюлюм ЭрсанЗащитник
-
11 Connor PainЗащитник
- Полузащитник
-
12 Dario JertecПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
14 Max BurgessПолузащитник
-
-
-
- Основной состав
-
33 Liam ReddyВратарь
- Защитник
-
13 Osama MalikЗащитник
- Защитник
-
12 Su-Beom KimПолузащитник
-
27 Хуанде ХуанПолузащитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кастро ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Chris HaroldПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kenny Lowe
Предыдущие игры
Вестерн Юнайтед Последние 15 матчей: +8 =1 -6Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Лае Сити 3:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малампа Ревиворс Вестерн Юнайтед 1:2 Оклэнд Сити
Вестерн Юнайтед 5:1 Малайта Кингз Соломон Уорриорз 3:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:0 West Honiara FC Вестерн Юнайтед 1:1 Колоале Сува 3:1 Вестерн Юнайтед Оклэнд Сити 3:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Амикаль Косса 3:1 Вестерн Юнайтед Колоале 0:6 Вестерн Юнайтед Экс-Бим 1:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малайта Кингз
Перт Глори Последние 20 матчей: +10 =5 -5Перт Глори 1:1 Брисбен Роар Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Манчестер Юнайтед 2:0 Перт Глори Перт Глори 0:0 Сидней
Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс Сидней 1:0 Перт Глори Перт Глори 1:0 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 0:2 Перт Глори Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Перт Глори 4:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Перт Глори Перт Глори 3:0 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Перт Глори 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Вестерн Юнайтед
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Сидней
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Перт Глори
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|5.
|Брисбен Роар
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Мельбурн Виктори
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|Ньюкасл Джетс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
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