Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Вестерн Юнайтед
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Перт Глори
0' 11'
1
Курто
Филип
19
Рисдон
Джош
6
Connor
Chapman
4
Эндрю
Дуранте
22
Гюлюм
Эрсан
11
Connor
Pain
8
Коне
Панайотис
12
Dario
Jertec
23
Диаманти
Алессандро
18
Бериша
Бесарт
10
Макдональд
Скотт
33
Liam
Reddy
4
Вютрих
Грегори
13
Osama
Malik
2
Alexander
Grant
12
Su-Beom
Kim
27
Хуанде
Хуан
88
Килкенни
Нил
7
Joel
Chianese
17
Кастро
Диего
19
Оикономидис
Кристофер
9
Форнароли
Бруно
Вестерн Юнайтед
Перт Глори

Предыдущие игры

Вестерн Юнайтед Последние 15 матчей: +8 =1 -6
Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Лае Сити 3:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малампа Ревиворс Вестерн Юнайтед 1:2 Оклэнд Сити
Вестерн Юнайтед 5:1 Малайта Кингз Соломон Уорриорз 3:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:0 West Honiara FC Вестерн Юнайтед 1:1 Колоале Сува 3:1 Вестерн Юнайтед Оклэнд Сити 3:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Амикаль Косса 3:1 Вестерн Юнайтед Колоале 0:6 Вестерн Юнайтед Экс-Бим 1:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малайта Кингз
Перт Глори Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Перт Глори 1:1 Брисбен Роар Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Манчестер Юнайтед 2:0 Перт Глори Перт Глори 0:0 Сидней
Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс Сидней 1:0 Перт Глори Перт Глори 1:0 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 0:2 Перт Глори Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Перт Глори 4:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Перт Глори Перт Глори 3:0 Веллингтон Феникс Перт Глори 2:0 Ньюкасл Джетс Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Перт Глори 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Вестерн Юнайтед 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Сидней 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Перт Глори 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
5. Брисбен Роар 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Мельбурн Сити 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Мельбурн Виктори 2 0 1 1 1 - 2 1
8. Ньюкасл Джетс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Сентрал Кост Маринерз 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Аделаида Юнайтед 1 0 0 1 2 - 3 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на GMHBA Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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