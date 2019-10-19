Италия: Серия B 2019-2020
Пескара
1:0
Перерыв
Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
Специя
1:0
23' ГолПепин
38' Желтая карточкаLuca Vignali
43' Желтая карточкаMirko Drudi
16
Mirko
Drudi
24
Пепин
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Mirko DrudiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 ПепинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Земан Зденек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Эрлич МартинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
Ход матча
23'
1:0
38'
43'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Пескара Последние 20 матчей: +6 =7 -7Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:3 Кротоне Читтаделла 2:1 Пескара Пескара 1:1 Виртус Энтелла
Козенца 1:2 Пескара Пескара 4:2 Порденоне Салернитана 3:1 Пескара Эмполи 2:0 Пескара Пескара 3:2 Мантова Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара Пескара 2:0 Салернитана Венеция 2:2 Пескара Пескара 1:1 Верона Карпи 0:0 Пескара Пескара 1:1 Перуджа Асколи 2:1 Пескара Пескара 3:2 Палермо Лечче 2:0 Пескара Пескара 1:1 Козенца
Специя Последние 20 матчей: +6 =3 -11Специя 0:1 Беневенто Специя 2:4 Трапани Асколи 3:0 Специя Специя 2:2 Перуджа
Порденоне 1:0 Специя Специя 1:2 Кротоне Читтаделла 0:3 Специя Сассуоло 1:0 Специя Специя 5:0 Про Патрия Специя 3:5 Сампдория Специя 1:2 Читтаделла Лечче 2:1 Специя Специя 2:0 Кротоне Палермо 2:2 Специя Специя 1:1 Перуджа Козенца 1:0 Специя Специя 3:2 Асколи Фоджа 1:0 Специя Специя 2:1 Салернитана Беневенто 2:3 Специя
Последние игры между собой
Пескара: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Специя: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|7
|4
|3
|0
|10 - 3
|15
|2.
|Кротоне
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|3.
|Эмполи
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|Перуджа
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|5.
|Салернитана
|0:1
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|6.
|Виртус Энтелла
|1:0
|8
|4
|2
|2
|7 - 7
|14
|7.
|Пескара
|1:0
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|8.
|Асколи
|7
|4
|0
|3
|14 - 7
|12
|9.
|Читтаделла
|8
|4
|0
|4
|9 - 12
|12
|10.
|Венеция
|1:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|11.
|Порденоне
|1:4
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|12.
|Кремонезе
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|13.
|Кьево
|7
|2
|4
|1
|12 - 10
|10
|14.
|Пиза
|7
|2
|3
|2
|11 - 8
|9
|15.
|Юве Стабия
|4:1
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|16.
|Козенца
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|17.
|Фрозиноне
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|18.
|Ливорно
|7
|1
|1
|5
|8 - 13
|4
|19.
|Специя
|0:1
|8
|1
|1
|6
|8 - 14
|4
|20.
|Трапани
|0:1
|8
|1
|1
|6
|6 - 12
|4
Загрузка...