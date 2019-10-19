Италия: Серия B 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2019-2020
Пескара
1:0
Перерыв

Стадион:
Специя
0'
1:0
23' Гол
Пепин
38' Желтая карточка
Luca Vignali
43' Желтая карточка
Mirko Drudi
12
Кастари
Элхан
16
Mirko
Drudi
2
Кампаньяро
Уго
6
Сконьямильо
Дженнаро
27
Дзаппа
Габриэле
31
Бузеллато
Массимилиано
8
Мемушай
Ледиан
24
Пепин
40
Edoardo
Masciangelo
11
Галано
Кристиан
10
Matteo
Brunori
1
Скуффет
Симоне
2
Luca
Vignali
13
Капрадосси
Элио
19
Терци
Клаудио
3
Juan
Manuel
Ramos
16
Бартоломей
Паоло
8
Matteo
Ricci
II
6
Мора
Лука
10
Риччи
Федерико
11
Emmanuel
Quartsin
Gyasi
26
Бидуи
Софьян
Пескара
3-5-1-1
Специя
4-3-3

Ход матча

23'
Пепин
(Мемушай Ледиан)
1:0
38'
 
Luca Vignali
43'
Mirko Drudi
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:3 Кротоне Читтаделла 2:1 Пескара Пескара 1:1 Виртус Энтелла
Козенца 1:2 Пескара Пескара 4:2 Порденоне Салернитана 3:1 Пескара Эмполи 2:0 Пескара Пескара 3:2 Мантова Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара Пескара 2:0 Салернитана Венеция 2:2 Пескара Пескара 1:1 Верона Карпи 0:0 Пескара Пескара 1:1 Перуджа Асколи 2:1 Пескара Пескара 3:2 Палермо Лечче 2:0 Пескара Пескара 1:1 Козенца
Специя Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Специя 0:1 Беневенто Специя 2:4 Трапани Асколи 3:0 Специя Специя 2:2 Перуджа
Порденоне 1:0 Специя Специя 1:2 Кротоне Читтаделла 0:3 Специя Сассуоло 1:0 Специя Специя 5:0 Про Патрия Специя 3:5 Сампдория Специя 1:2 Читтаделла Лечче 2:1 Специя Специя 2:0 Кротоне Палермо 2:2 Специя Специя 1:1 Перуджа Козенца 1:0 Специя Специя 3:2 Асколи Фоджа 1:0 Специя Специя 2:1 Салернитана Беневенто 2:3 Специя

Последние игры между собой

Пескара: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Специя: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Пескара 2:0 Специя Серия B Специя 1:3 Пескара Серия B Пескара 3:2 Специя Серия B Специя 4:0 Пескара Серия B
Специя 0:1 Пескара Серия B Пескара 2:2 Специя Серия B Специя 2:2 Пескара Серия B Пескара 1:2 Специя Серия B Специя 0:1 Пескара Серия B Специя 3:0 Пескара Кубок Пескара 1:1 Специя Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 7 4 3 0 10 - 3 15
2. Кротоне 7 4 2 1 11 - 4 14
3. Эмполи 7 4 2 1 10 - 6 14
4. Перуджа 7 4 2 1 9 - 7 14
5. Салернитана 0:1 8 4 2 2 10 - 8 14
6. Виртус Энтелла 1:0 8 4 2 2 7 - 7 14
7. Пескара 1:0 8 4 1 3 12 - 12 13
8. Асколи 7 4 0 3 14 - 7 12
9. Читтаделла 8 4 0 4 9 - 12 12
10. Венеция 1:0 8 3 3 2 8 - 7 12
11. Порденоне 1:4 8 3 2 3 12 - 12 11
12. Кремонезе 7 3 1 3 6 - 9 10
13. Кьево 7 2 4 1 12 - 10 10
14. Пиза 7 2 3 2 11 - 8 9
15. Юве Стабия 4:1 8 2 1 5 8 - 14 7
16. Козенца 8 1 4 3 7 - 8 7
17. Фрозиноне 7 1 3 3 6 - 11 6
18. Ливорно 7 1 1 5 8 - 13 4
19. Специя 0:1 8 1 1 6 8 - 14 4
20. Трапани 0:1 8 1 1 6 6 - 12 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Мирко Друди получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Luca Vignali получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Пепин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...