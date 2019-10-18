Италия: Серия B 2019-2020
Читтаделла
1:2
Второй тайм: 70'
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
Козенца
1:0
2' ГолВита Алессио
38' Желтая карточкаMirko Bruccini
56' Желтая карточкаКамильяно Агостино
1:1
57' ГолMirko Bruccini
62' Желтая карточкаAmedeo Benedetti
1:2
63' ПенальтиMirko Bruccini
67' Желтая карточкаЛуппи Давиде
16
Вита
Алессио
14
Луппи
Давиде
29
Целар
Жан
32
Баэс
Хайме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Луппи ДавидеПолузащитник
- Нападающий
-
29 Целар ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Nicola PavanПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Баэс ХаймеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Ход матча
2'
1:0
38'
57'
1:1
62'
63'
1:2
67'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Читтаделла Последние 20 матчей: +10 =3 -7Кремонезе 0:2 Читтаделла Юве Стабия 0:1 Читтаделла Читтаделла 2:1 Пескара Эмполи 1:0 Читтаделла
Читтаделла 2:0 Трапани Беневенто 4:1 Читтаделла Читтаделла 0:3 Специя Читтаделла 3:3 Карпи Читтаделла 3:0 Падова Верона 3:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Верона Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:2 Читтаделла Палермо 2:2 Читтаделла Читтаделла 3:0 Верона Перуджа 0:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Асколи Читтаделла 1:3 Кремонезе Салернитана 4:2 Читтаделла
Козенца Последние 20 матчей: +3 =8 -9Козенца 1:1 Венеция Фрозиноне 1:1 Козенца Козенца 1:1 Ливорно Беневенто 1:0 Козенца
Козенца 1:2 Пескара Лечче 2:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Кротоне 0:0 Козенца Монополи 1:0 Козенца Салернитана 1:2 Козенца Козенца 1:1 Венеция Беневенто 4:2 Козенца Козенца 1:0 Специя Падова 0:0 Козенца Козенца 1:0 Кротоне Лечче 3:1 Козенца Козенца 1:1 Палермо Пескара 1:1 Козенца Козенца 2:3 Брешия Фоджа 1:0 Козенца
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Козенца: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|7
|4
|3
|0
|10 - 3
|15
|2.
|Кротоне
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|3.
|Эмполи
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|Салернитана
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|5.
|Перуджа
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|6.
|Асколи
|7
|4
|0
|3
|14 - 7
|12
|7.
|Читтаделла
|1:2
|8
|4
|0
|4
|9 - 11
|12
|8.
|Порденоне
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|9.
|Виртус Энтелла
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|10.
|Пескара
|7
|3
|1
|3
|11 - 12
|10
|11.
|Кремонезе
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|12.
|Кьево
|7
|2
|4
|1
|12 - 10
|10
|13.
|Пиза
|7
|2
|3
|2
|11 - 8
|9
|14.
|Венеция
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|15.
|Козенца
|2:1
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|16.
|Фрозиноне
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|17.
|Специя
|7
|1
|1
|5
|8 - 13
|4
|18.
|Трапани
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|19.
|Ливорно
|7
|1
|1
|5
|8 - 13
|4
|20.
|Юве Стабия
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
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