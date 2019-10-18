Италия: Серия B 2019-2020

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Читтаделла
1:2
Второй тайм: 70'

Стадион:
Козенца
0'
1:0
2' Гол
Вита Алессио
38' Желтая карточка
Mirko Bruccini
56' Желтая карточка
Камильяно Агостино
1:1
57' Гол
Mirko Bruccini
62' Желтая карточка
Amedeo Benedetti
1:2
63' Пенальти
Mirko Bruccini
67' Желтая карточка
Луппи Давиде
70'
1
Палеари
Альберто
24
Luca
Ghiringhelli
18
Пертиконе
Романо
6
Камильяно
Агостино
3
Amedeo
Benedetti
16
Вита
Алессио
4
Йори
Мануэль
23
Бранка
Симоне
14
Луппи
Давиде
9
Davide
Diaw
29
Целар
Жан
33
Pietro
Perina
2
Angelo
Corsi
23
Salvatore
Monaco
II
5
Ricardo
Idda
18
Matteo
Legittimo
21
Mirko
Bruccini
30
Franck
Kanoute
16
Шаудоне
Даниэле
10
Mirko
Carretta
29
Ривьер
Эммануэль
32
Баэс
Хайме
Читтаделла
4-3-1-2
Козенца
4-3-3

Ход матча

2'
Вита Алессио
(Йори Мануэль)
1:0
38'
 
Mirko Bruccini
46'
 
Биттанте Лука
Angelo Corsi
55'
 
Капела Анибал
Salvatore Monaco II
56'
Камильяно Агостино
 
57'
1:1
Mirko Bruccini
(Баэс Хайме)
62'
Nicola Pavan
Йори Мануэль
 
62'
Amedeo Benedetti
 
63'
1:2
Mirko Bruccini
67'
Луппи Давиде
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Читтаделла Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Кремонезе 0:2 Читтаделла Юве Стабия 0:1 Читтаделла Читтаделла 2:1 Пескара Эмполи 1:0 Читтаделла
Читтаделла 2:0 Трапани Беневенто 4:1 Читтаделла Читтаделла 0:3 Специя Читтаделла 3:3 Карпи Читтаделла 3:0 Падова Верона 3:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Верона Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:2 Читтаделла Палермо 2:2 Читтаделла Читтаделла 3:0 Верона Перуджа 0:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Асколи Читтаделла 1:3 Кремонезе Салернитана 4:2 Читтаделла
Козенца Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Козенца 1:1 Венеция Фрозиноне 1:1 Козенца Козенца 1:1 Ливорно Беневенто 1:0 Козенца
Козенца 1:2 Пескара Лечче 2:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Кротоне 0:0 Козенца Монополи 1:0 Козенца Салернитана 1:2 Козенца Козенца 1:1 Венеция Беневенто 4:2 Козенца Козенца 1:0 Специя Падова 0:0 Козенца Козенца 1:0 Кротоне Лечче 3:1 Козенца Козенца 1:1 Палермо Пескара 1:1 Козенца Козенца 2:3 Брешия Фоджа 1:0 Козенца

Последние игры между собой

Читтаделла: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Козенца: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Козенца 2:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:0 Козенца Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 7 4 3 0 10 - 3 15
2. Кротоне 7 4 2 1 11 - 4 14
3. Эмполи 7 4 2 1 10 - 6 14
4. Салернитана 7 4 2 1 10 - 7 14
5. Перуджа 7 4 2 1 9 - 7 14
6. Асколи 7 4 0 3 14 - 7 12
7. Читтаделла 1:2 8 4 0 4 9 - 11 12
8. Порденоне 7 3 2 2 11 - 8 11
9. Виртус Энтелла 7 3 2 2 6 - 7 11
10. Пескара 7 3 1 3 11 - 12 10
11. Кремонезе 7 3 1 3 6 - 9 10
12. Кьево 7 2 4 1 12 - 10 10
13. Пиза 7 2 3 2 11 - 8 9
14. Венеция 7 2 3 2 7 - 7 9
15. Козенца 2:1 8 1 4 3 6 - 8 7
16. Фрозиноне 7 1 3 3 6 - 11 6
17. Специя 7 1 1 5 8 - 13 4
18. Трапани 7 1 1 5 6 - 11 4
19. Ливорно 7 1 1 5 8 - 13 4
20. Юве Стабия 7 1 1 5 4 - 13 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Мирко Бруччини получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Вита Алессио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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