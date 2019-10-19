Италия: Серия B 2019-2020

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Юве Стабия
4:1
Перерыв

Стадион:
Порденоне
0'
1:0
8' Гол
Сарторио Адриано
1:1
13' Гол
Мисурака Джанвито
2:1
16' Гол
Francesco Forte I
3:1
20' Гол
Кальвано Симоне
4:1
28' Гол
Luigi Canotto
25
Руссо
Данило
28
Витиелло
Роберто
34
Сарторио
Адриано
20
Трост
Магнус
23
Джермони
Лука
37
Кальвано
Симоне
5
Giacomo
Calo
18
Luigi
Canotto
30
Alessandro
Mallamo
21
Salvatore
Elia
32
Francesco
Forte
I
22
Ди
Грегорио
Микеле
29
Альмичи
Альберто
31
Кампорезе
Микеле
6
Alberto
Barison
3
Де
Агостини
Микеле
21
Мисурака
Джанвито
8
Буррай
Сальваторе
18
Davide
Mazzocco
17
Моначелло
Гаетано
7
Гавацци
Давиде
9
Luca
Strizzolo
Юве Стабия
4-2-3-1
Порденоне
4-3-3

Ход матча

8'
Сарторио Адриано
(Giacomo Calo)
1:0
13'
1:1
Мисурака Джанвито
(Davide Mazzocco)
16'
Francesco Forte I
2:1
20'
Кальвано Симоне
(Giacomo Calo)
3:1
28'
Luigi Canotto
(Giacomo Calo)
4:1
38'
 
Чурриа Патрик
Моначелло Гаетано

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Юве Стабия Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Трапани 1:2 Юве Стабия Юве Стабия 0:1 Читтаделла Кротоне 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:5 Асколи
Перуджа 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Пиза Эмполи 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Имолезе Порденоне 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Юве Стабия 1:2 Виртус Франкавилла Матера 0:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Вибонезе Сикула Леонцио 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Трапани Бишелье 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Риети Катания 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Кавезе Казертана 0:0 Юве Стабия
Порденоне Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Порденоне 2:0 Эмполи Кьево 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Порденоне
Порденоне 1:0 Специя Удинезе 2:0 Порденоне Пескара 4:2 Порденоне Порденоне 3:0 Фрозиноне Порденоне 1:2 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Юве Стабия Виртус Энтелла 0:0 Порденоне ФералпиСало 2:2 Порденоне Порденоне 3:1 Джиана Эрминио Губбио 2:2 Порденоне Порденоне 4:0 Терамо Равенна 0:0 Порденоне Порденоне 0:0 Судтироль Тернана 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Монца

Последние игры между собой

Юве Стабия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Порденоне 3:0 Юве Стабия Серия C
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 7 4 3 0 10 - 3 15
2. Кротоне 7 4 2 1 11 - 4 14
3. Эмполи 7 4 2 1 10 - 6 14
4. Перуджа 7 4 2 1 9 - 7 14
5. Салернитана 0:1 8 4 2 2 10 - 8 14
6. Виртус Энтелла 1:0 8 4 2 2 7 - 7 14
7. Пескара 1:0 8 4 1 3 12 - 12 13
8. Асколи 7 4 0 3 14 - 7 12
9. Читтаделла 8 4 0 4 9 - 12 12
10. Венеция 1:0 8 3 3 2 8 - 7 12
11. Порденоне 1:4 8 3 2 3 12 - 12 11
12. Кремонезе 7 3 1 3 6 - 9 10
13. Кьево 7 2 4 1 12 - 10 10
14. Пиза 7 2 3 2 11 - 8 9
15. Юве Стабия 4:1 8 2 1 5 8 - 14 7
16. Козенца 8 1 4 3 7 - 8 7
17. Фрозиноне 7 1 3 3 6 - 11 6
18. Ливорно 7 1 1 5 8 - 13 4
19. Специя 0:1 8 1 1 6 8 - 14 4
20. Трапани 0:1 8 1 1 6 6 - 12 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Menti, Stabia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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