Италия: Серия B 2019-2020
Юве Стабия
4:1
Перерыв
Стадион: Stadio Romeo Menti, Stabia
Порденоне
1:0
8' ГолСарторио Адриано
1:1
13' ГолМисурака Джанвито
2:1
16' ГолFrancesco Forte I
3:1
20' ГолКальвано Симоне
4:1
28' ГолLuigi Canotto
25
Руссо
Данило
20
Трост
Магнус
- Основной состав
-
25 Руссо ДанилоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Трост МагнусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Аддэ БрайтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
25 Дзанон ЛукаЗащитник
-
14 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
12 Jan Jurczak
Ход матча
8'
1:0
13'
16'
20'
3:1
28'
4:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Юве Стабия Последние 20 матчей: +5 =6 -9Трапани 1:2 Юве Стабия Юве Стабия 0:1 Читтаделла Кротоне 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:5 Асколи
Перуджа 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Пиза Эмполи 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Имолезе Порденоне 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Юве Стабия 1:2 Виртус Франкавилла Матера 0:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Вибонезе Сикула Леонцио 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Трапани Бишелье 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Риети Катания 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Кавезе Казертана 0:0 Юве Стабия
Порденоне Последние 20 матчей: +6 =9 -5Порденоне 2:0 Эмполи Кьево 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Порденоне
Порденоне 1:0 Специя Удинезе 2:0 Порденоне Пескара 4:2 Порденоне Порденоне 3:0 Фрозиноне Порденоне 1:2 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Юве Стабия Виртус Энтелла 0:0 Порденоне ФералпиСало 2:2 Порденоне Порденоне 3:1 Джиана Эрминио Губбио 2:2 Порденоне Порденоне 4:0 Терамо Равенна 0:0 Порденоне Порденоне 0:0 Судтироль Тернана 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Монца
Последние игры между собой
Юве Стабия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|7
|4
|3
|0
|10 - 3
|15
|2.
|Кротоне
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|3.
|Эмполи
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|Перуджа
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|5.
|Салернитана
|0:1
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|6.
|Виртус Энтелла
|1:0
|8
|4
|2
|2
|7 - 7
|14
|7.
|Пескара
|1:0
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|8.
|Асколи
|7
|4
|0
|3
|14 - 7
|12
|9.
|Читтаделла
|8
|4
|0
|4
|9 - 12
|12
|10.
|Венеция
|1:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|11.
|Порденоне
|1:4
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|12.
|Кремонезе
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|13.
|Кьево
|7
|2
|4
|1
|12 - 10
|10
|14.
|Пиза
|7
|2
|3
|2
|11 - 8
|9
|15.
|Юве Стабия
|4:1
|8
|2
|1
|5
|8 - 14
|7
|16.
|Козенца
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|17.
|Фрозиноне
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|18.
|Ливорно
|7
|1
|1
|5
|8 - 13
|4
|19.
|Специя
|0:1
|8
|1
|1
|6
|8 - 14
|4
|20.
|Трапани
|0:1
|8
|1
|1
|6
|6 - 12
|4
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