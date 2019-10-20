Италия: Серия B 2019-2020

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Кьево
1:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Асколи
0'
1:0
14' Гол
Меджорини Риккардо
22'
1
Шемпер
Адриан
41
Дикманн
Лоренцо
14
Вяйсянен
Саули
5
Цесар
Боштян
28
Бривио
Давиде
8
Сегре
Джакопо
6
Эспозито
Сальваторе
4
Оби
Джоэл
25
Виньято
Эмануэль
24
Меджорини
Риккардо
20
Родригес
Алехандро
33
Леали
Никола
27
Лавероне
Лоренцо
23
Броско
Риккардо
15
Гравильон
Эндрю
3
Д'Элия
Сальваторе
25
Alberto
Gerbo
8
Петруччи
Давиде
19
Падоин
Симоне
18
Moutir
Chaija
9
Скамачча
Джанлука
10
Роззети
Лоренцо
Кьево
4-3-1-2
Асколи
4-3-1-2

Ход матча

14'
Меджорини Риккардо
(Цесар Боштян)
1:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Ливорно 3:4 Кьево Кьево 1:1 Порденоне Салернитана 1:1 Кьево Кьево 2:2 Пиза
Венеция 0:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи Перуджа 2:1 Кьево Кальяри 2:1 Кьево Кьево 1:1 Равенна Кьево 1:2 Кальяри Фрозиноне 0:0 Кьево Кьево 0:0 Сампдория Интер Милан 2:0 Кьево Кьево 0:4 СПАЛ 2013 Кьево 1:1 Парма Лацио 1:2 Кьево Кьево 1:3 Наполи Болонья 3:0 Кьево Сассуоло 4:0 Кьево Кьево 0:3 Кальяри
Асколи Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Асколи 0:2 Пескара Кремонезе 1:0 Асколи Асколи 3:0 Специя Юве Стабия 1:5 Асколи
Асколи 2:0 Ливорно Фрозиноне 2:1 Асколи Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Асколи 5:1 Про Верчелли Кротоне 3:0 Асколи Асколи 1:2 Палермо Брешия 1:0 Асколи Читтаделла 2:2 Асколи Асколи 1:0 Венеция Специя 3:2 Асколи Асколи 2:1 Пескара Падова 1:2 Асколи Асколи 2:2 Беневенто Лечче 7:0 Асколи Верона 1:1 Асколи

Последние игры между собой

Кьево: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Асколи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Кьево 2:1 Асколи Кубок Кьево 4:0 Асколи Кубок Кьево 3:1 Асколи Серия B Асколи 1:2 Кьево Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 8 5 3 0 11 - 3 18
2. Кротоне 0:0 8 4 3 1 11 - 4 15
3. Эмполи 7 4 2 1 10 - 6 14
4. Салернитана 8 4 2 2 10 - 8 14
5. Перуджа 8 4 2 2 9 - 8 14
6. Кьево 1:0 8 3 4 1 13 - 10 13
7. Асколи 0:1 8 4 0 4 14 - 8 12
8. Читтаделла 8 4 0 4 9 - 12 12
9. Венеция 8 3 3 2 8 - 7 12
10. Виртус Энтелла 8 3 3 2 7 - 8 12
11. Порденоне 8 3 2 3 13 - 12 11
12. Кремонезе 7 3 1 3 6 - 9 10
13. Пескара 8 3 1 4 12 - 14 10
14. Пиза 0:0 8 2 4 2 11 - 8 10
15. Специя 8 2 1 5 10 - 14 7
16. Юве Стабия 8 2 1 5 8 - 15 7
17. Козенца 8 1 4 3 7 - 8 7
18. Фрозиноне 7 1 3 3 6 - 11 6
19. Трапани 8 1 2 5 7 - 12 5
20. Ливорно 7 1 1 5 8 - 13 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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