Италия: Серия B 2019-2020
Кьево
1:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Асколи
1:0
14' ГолМеджорини Риккардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Фрей НиколяЗащитник
- Защитник
-
13 Пина НунуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Основной состав
-
33 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Брлек ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
Ход матча
14'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Кьево Последние 20 матчей: +4 =7 -9Ливорно 3:4 Кьево Кьево 1:1 Порденоне Салернитана 1:1 Кьево Кьево 2:2 Пиза
Асколи Последние 20 матчей: +9 =3 -8Асколи 0:2 Пескара Кремонезе 1:0 Асколи Асколи 3:0 Специя Юве Стабия 1:5 Асколи
Асколи 2:0 Ливорно Фрозиноне 2:1 Асколи Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Асколи 5:1 Про Верчелли Кротоне 3:0 Асколи Асколи 1:2 Палермо Брешия 1:0 Асколи Читтаделла 2:2 Асколи Асколи 1:0 Венеция Специя 3:2 Асколи Асколи 2:1 Пескара Падова 1:2 Асколи Асколи 2:2 Беневенто Лечче 7:0 Асколи Верона 1:1 Асколи
Последние игры между собой
Кьево: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Асколи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|2.
|Кротоне
|0:0
|8
|4
|3
|1
|11 - 4
|15
|3.
|Эмполи
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|Салернитана
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|5.
|Перуджа
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|6.
|Кьево
|1:0
|8
|3
|4
|1
|13 - 10
|13
|7.
|Асколи
|0:1
|8
|4
|0
|4
|14 - 8
|12
|8.
|Читтаделла
|8
|4
|0
|4
|9 - 12
|12
|9.
|Венеция
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|10.
|Виртус Энтелла
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|11.
|Порденоне
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|12.
|Кремонезе
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|13.
|Пескара
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|14.
|Пиза
|0:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 8
|10
|15.
|Специя
|8
|2
|1
|5
|10 - 14
|7
|16.
|Юве Стабия
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|17.
|Козенца
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|18.
|Фрозиноне
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|19.
|Трапани
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|20.
|Ливорно
|7
|1
|1
|5
|8 - 13
|4
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