Италия: Серия B 2019-2020

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Фрозиноне
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Ливорно
0'
27' Желтая карточка
Рокка Микеле
45'+2
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
3
Капуано
Марко
2
Дзампано
Франческо
17
Роден
Маркус
8
Майелло
Раффаэле
11
Хаас
Николас
13
Бегетто
Андреа
28
Чано
Камилло
10
Дионизи
Федерико
38
Зима
Лукаш
21
Lorenzo
Gonnelli
42
Бобен
Матия
26
Luka
Bogdan
6
Газбарро
Андреа
15
Дель
Прато
Энрико
29
Рокка
Микеле
34
Davide
Agazzi
17
Antonio
Porcino
32
Маррас
Мануэль
24
Fabio
Mazzeo
Фрозиноне
3-5-2
Ливорно
3-5-2

Ход матча

9'
Alessio Tribuzzi
Майелло Раффаэле
 
27'
 
Рокка Микеле

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 10 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Салернитана 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Козенца Перуджа 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Венеция
Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Брешия 3:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Асколи Порденоне 3:0 Фрозиноне Фрозиноне 5:1 Монополи Фрозиноне 4:0 Каррарезе Лечче 4:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Кьево Милан 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Удинезе Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Наполи Кальяри 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Интер Милан Фиорентина 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Парма
Ливорно Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Ливорно 3:4 Кьево Ливорно 2:3 Салернитана Козенца 1:1 Ливорно Ливорно 2:1 Порденоне
Асколи 2:0 Ливорно Ливорно 0:1 Перуджа Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Ливорно 0:1 Карпи Ливорно 0:1 Фиорентина Падова 1:1 Ливорно Ливорно 1:0 Карпи Верона 2:3 Ливорно Ливорно 2:2 Палермо Фоджа 2:2 Ливорно Ливорно 0:1 Брешия Читтаделла 4:0 Ливорно Ливорно 1:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Ливорно Ливорно 1:0 Салернитана Асколи 1:1 Ливорно

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Ливорно: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Ливорно 0:0 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 5:1 Ливорно Серия B Ливорно 2:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 0:2 Ливорно Серия B
Фрозиноне 1:1 Ливорно Серия B Ливорно 5:2 Фрозиноне Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 8 5 3 0 11 - 3 18
2. Кротоне 8 4 3 1 12 - 5 15
3. Эмполи 8 4 3 1 11 - 7 15
4. Салернитана 8 4 2 2 10 - 8 14
5. Перуджа 8 4 2 2 9 - 8 14
6. Кьево 8 3 4 1 14 - 10 13
7. Асколи 8 4 0 4 14 - 9 12
8. Читтаделла 8 4 0 4 9 - 12 12
9. Венеция 8 3 3 2 8 - 7 12
10. Виртус Энтелла 8 3 3 2 7 - 8 12
11. Порденоне 8 3 2 3 13 - 12 11
12. Кремонезе 8 3 2 3 7 - 10 11
13. Пескара 8 3 1 4 12 - 14 10
14. Пиза 8 2 4 2 12 - 9 10
15. Специя 8 2 1 5 10 - 14 7
16. Юве Стабия 8 2 1 5 8 - 15 7
17. Козенца 8 1 4 3 7 - 8 7
18. Фрозиноне 0:0 8 1 4 3 6 - 11 7
19. Трапани 8 1 2 5 7 - 12 5
20. Ливорно 0:0 8 1 2 5 8 - 13 5
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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