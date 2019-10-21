Италия: Серия B 2019-2020
Фрозиноне
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Бенито Стирпе
Ливорно
27' Желтая карточкаРокка Микеле
17
Роден
Маркус
11
Хаас
Николас
28
Чано
Камилло
38
Зима
Лукаш
42
Бобен
Матия
26
Luka
Bogdan
29
Рокка
Микеле
24
Fabio
Mazzeo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Роден МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
26 Luka BogdanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Рокка МикелеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Fabio MazzeoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Риццо ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Мутти Бортоло
Ход матча
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =5 -10Салернитана 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Козенца Перуджа 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Венеция
Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Брешия 3:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Асколи Порденоне 3:0 Фрозиноне Фрозиноне 5:1 Монополи Фрозиноне 4:0 Каррарезе Лечче 4:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Кьево Милан 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Удинезе Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Наполи Кальяри 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Интер Милан Фиорентина 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Парма
Ливорно Последние 20 матчей: +4 =5 -11Ливорно 3:4 Кьево Ливорно 2:3 Салернитана Козенца 1:1 Ливорно Ливорно 2:1 Порденоне
Асколи 2:0 Ливорно Ливорно 0:1 Перуджа Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Ливорно 0:1 Карпи Ливорно 0:1 Фиорентина Падова 1:1 Ливорно Ливорно 1:0 Карпи Верона 2:3 Ливорно Ливорно 2:2 Палермо Фоджа 2:2 Ливорно Ливорно 0:1 Брешия Читтаделла 4:0 Ливорно Ливорно 1:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Ливорно Ливорно 1:0 Салернитана Асколи 1:1 Ливорно
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Ливорно: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|2.
|Кротоне
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Эмполи
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|4.
|Салернитана
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|5.
|Перуджа
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|6.
|Кьево
|8
|3
|4
|1
|14 - 10
|13
|7.
|Асколи
|8
|4
|0
|4
|14 - 9
|12
|8.
|Читтаделла
|8
|4
|0
|4
|9 - 12
|12
|9.
|Венеция
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|10.
|Виртус Энтелла
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|11.
|Порденоне
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|12.
|Кремонезе
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|13.
|Пескара
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|14.
|Пиза
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|15.
|Специя
|8
|2
|1
|5
|10 - 14
|7
|16.
|Юве Стабия
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|17.
|Козенца
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|18.
|Фрозиноне
|0:0
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|19.
|Трапани
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|20.
|Ливорно
|0:0
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
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