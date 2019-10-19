Италия: Серия B 2019-2020

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Беневенто
1:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Перуджа
0'
1:0
20' Гол
Арментерос Самуэль
32' Желтая карточка
Хетемай Перпарим
37' Желтая карточка
Тельо Андрес
38' Желтая карточка
Christian Kouan
45' Желтая карточка
Йемелло Пьетро
51' Вторая желтая карточка
Тельо Андрес
54'
1
Монтипо
Лоренцо
13
Туиа
Алессандро
23
Антей
Лука
5
Кальдирола
Лука
3
Летиция
Гаэтано
8
Тельо
Андрес
21
Хетемай
Перпарим
10
Виола
Николас
19
Инсинье
Роберто
33
Арментерос
Самуэль
9
Кода
Массимо
1
Guglielmo
Vicario
2
Рози
Алеандро
32
Дьомбер
Норберт
25
Nicola
Falasco
27
Ди
Кьяра
Джанлука
23
Marcello
Falzerano
4
Marco
Carraro
28
Christian
Kouan
11
Буонаюто
Кристиан
8
Фальчинелли
Диего
9
Йемелло
Пьетро
Беневенто
4-4-2
Перуджа
4-3-1-2

Ход матча

20'
Арментерос Самуэль
(Инсинье Роберто)
1:0
32'
Хетемай Перпарим
 
37'
Тельо Андрес
 
38'
 
Christian Kouan
45'
 
Йемелло Пьетро
51'
Тельо Андрес
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Специя 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Порденоне 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Козенца
Салернитана 0:2 Беневенто Беневенто 4:1 Читтаделла Пиза 0:0 Беневенто Беневенто 3:4 Монца Фиорентина 0:3 Беневенто Наполи 1:2 Беневенто Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Брешия 2:3 Беневенто Беневенто 3:3 Падова Кротоне 1:0 Беневенто Беневенто 4:2 Козенца Верона 0:3 Беневенто Беневенто 1:2 Палермо Перуджа 2:4 Беневенто Беневенто 3:1 Карпи
Перуджа Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Перуджа 1:0 Пиза Эмполи 3:0 Перуджа Перуджа 3:1 Фрозиноне Специя 2:2 Перуджа
Перуджа 0:0 Юве Стабия Фиорентина 1:0 Перуджа Ливорно 0:1 Перуджа Перуджа 2:1 Кьево Перуджа 2:1 Брешия Перуджа 1:0 Триестина Перуджа 1:3 Рома Верона 4:1 Перуджа Перуджа 3:1 Кремонезе Фоджа 1:0 Перуджа Перуджа 0:0 Читтаделла Специя 1:1 Перуджа Перуджа 1:2 Лечче Пескара 1:1 Перуджа Перуджа 2:4 Беневенто Кротоне 2:0 Перуджа

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Перуджа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Перуджа 2:4 Беневенто Серия B Беневенто 2:1 Перуджа Серия B Беневенто 0:4 Перуджа Кубок Перуджа 1:1 Беневенто Серия B
Беневенто 1:0 Перуджа Серия B Перуджа 3:1 Беневенто Серия B Беневенто 0:0 Перуджа Серия B Перуджа 0:0 Беневенто Про Прима Дивизионе Беневенто 1:1 Перуджа Про Прима Дивизионе Беневенто 3:1 Перуджа Серия C1 A Беневенто 1:0 Перуджа Серия C1 B Перуджа 2:1 Беневенто Серия C1 B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 1:0 8 5 3 0 11 - 3 18
2. Кротоне 7 4 2 1 11 - 4 14
3. Эмполи 7 4 2 1 10 - 6 14
4. Салернитана 8 4 2 2 10 - 8 14
5. Перуджа 0:1 8 4 2 2 9 - 8 14
6. Асколи 7 4 0 3 14 - 7 12
7. Читтаделла 8 4 0 4 9 - 12 12
8. Венеция 8 3 3 2 8 - 7 12
9. Виртус Энтелла 8 3 3 2 7 - 8 12
10. Порденоне 8 3 2 3 13 - 12 11
11. Кремонезе 7 3 1 3 6 - 9 10
12. Кьево 7 2 4 1 12 - 10 10
13. Пескара 8 3 1 4 12 - 14 10
14. Пиза 7 2 3 2 11 - 8 9
15. Специя 8 2 1 5 10 - 14 7
16. Юве Стабия 8 2 1 5 8 - 15 7
17. Козенца 8 1 4 3 7 - 8 7
18. Фрозиноне 7 1 3 3 6 - 11 6
19. Трапани 8 1 2 5 7 - 12 5
20. Ливорно 7 1 1 5 8 - 13 4
  • Второй тайм
  • 51'
    Тельо Андрес получает вторую желтую карточку и теперь удалена
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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