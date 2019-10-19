Италия: Серия B 2019-2020
Беневенто
1:0
Второй тайм: 54'
Стадион: Чиро Вигорито
Перуджа
1:0
20' ГолАрментерос Самуэль
32' Желтая карточкаХетемай Перпарим
37' Желтая карточкаТельо Андрес
38' Желтая карточкаChristian Kouan
45' Желтая карточкаЙемелло Пьетро
51' Вторая желтая карточкаТельо Андрес
23
Антей
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Антей ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Гори ПьерВратарь
- Вратарь
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Dejan VokicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоНападающий
-
24 Marco Moccia
-
-
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Балич АндрияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Ход матча
20'
32'
37'
38'
45'
51'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +12 =4 -4Специя 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Порденоне 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Козенца
Салернитана 0:2 Беневенто Беневенто 4:1 Читтаделла Пиза 0:0 Беневенто Беневенто 3:4 Монца Фиорентина 0:3 Беневенто Наполи 1:2 Беневенто Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Брешия 2:3 Беневенто Беневенто 3:3 Падова Кротоне 1:0 Беневенто Беневенто 4:2 Козенца Верона 0:3 Беневенто Беневенто 1:2 Палермо Перуджа 2:4 Беневенто Беневенто 3:1 Карпи
Перуджа Последние 20 матчей: +7 =5 -8Перуджа 1:0 Пиза Эмполи 3:0 Перуджа Перуджа 3:1 Фрозиноне Специя 2:2 Перуджа
Перуджа 0:0 Юве Стабия Фиорентина 1:0 Перуджа Ливорно 0:1 Перуджа Перуджа 2:1 Кьево Перуджа 2:1 Брешия Перуджа 1:0 Триестина Перуджа 1:3 Рома Верона 4:1 Перуджа Перуджа 3:1 Кремонезе Фоджа 1:0 Перуджа Перуджа 0:0 Читтаделла Специя 1:1 Перуджа Перуджа 1:2 Лечче Пескара 1:1 Перуджа Перуджа 2:4 Беневенто Кротоне 2:0 Перуджа
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Перуджа: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|1:0
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|2.
|Кротоне
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|3.
|Эмполи
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|Салернитана
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|5.
|Перуджа
|0:1
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|6.
|Асколи
|7
|4
|0
|3
|14 - 7
|12
|7.
|Читтаделла
|8
|4
|0
|4
|9 - 12
|12
|8.
|Венеция
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|Виртус Энтелла
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|10.
|Порденоне
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|11.
|Кремонезе
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|12.
|Кьево
|7
|2
|4
|1
|12 - 10
|10
|13.
|Пескара
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|14.
|Пиза
|7
|2
|3
|2
|11 - 8
|9
|15.
|Специя
|8
|2
|1
|5
|10 - 14
|7
|16.
|Юве Стабия
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|17.
|Козенца
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|18.
|Фрозиноне
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|19.
|Трапани
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|20.
|Ливорно
|7
|1
|1
|5
|8 - 13
|4
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