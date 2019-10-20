Италия: Серия B 2019-2020

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Пиза
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Кротоне
0' 22'
1
Гори
Стефано
15
Айя
Рамзи
4
Белли
Франческо
33
Бенедетти
Симоне
7
Nicholas
Siega
I
5
Luca
Verna
30
Alessandro
De
Vitis
I
27
Гухер
Роберт
21
Пинато
Марко
26
Мазуччи
Гаэтано
31
Маркони
Микеле
1
Кордац
Алекс
5
Големич
Владимир
34
Марроне
Лука
6
Guillame
Gigliotti
17
Молина
Сальваторе
10
Бенали
Ахмед
18
Барберис
Андреа
14
Крочата
Джованни
23
Маццотта
Антонио
30
Junior
Messias
25
Сими
Нванкво
Пиза
3-5-2
Кротоне
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Пиза Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Перуджа 1:0 Пиза Венеция 1:1 Пиза Пиза 2:3 Эмполи Кьево 2:2 Пиза
Пиза 4:1 Кремонезе Юве Стабия 0:2 Пиза Пиза 0:0 Беневенто Пиза 0:3 Болонья Пиза 3:0 Потенца Триестина 1:3 Пиза Пиза 2:2 Триестина Пиза 1:0 S.S. Arezzo S.S. Arezzo 2:3 Пиза Пиза 2:1 Каррарезе Каррарезе 2:2 Пиза Пиза 3:0 Новара Про Патрия 1:2 Пиза Пиза 0:0 Понтедера Арцакена 0:3 Пиза Пиза 2:1 Ювентус (до 23 лет)
Кротоне Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Пескара 0:3 Кротоне Кротоне 2:0 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Кротоне
Кротоне 0:0 Эмполи Специя 1:2 Кротоне Кротоне 0:0 Козенца Кротоне 1:3 Сампдория Кротоне 4:3 S.S. Arezzo Кротоне 0:1 Хетафе Кротоне 3:0 Асколи Специя 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Беневенто Венеция 1:4 Кротоне Кротоне 0:0 Кремонезе Козенца 1:0 Кротоне Кротоне 2:0 Перуджа Карпи 1:2 Кротоне Кротоне 2:2 Лечче Салернитана 0:2 Кротоне
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 8 5 3 0 11 - 3 18
2. Кротоне 0:0 8 4 3 1 11 - 4 15
3. Эмполи 7 4 2 1 10 - 6 14
4. Салернитана 8 4 2 2 10 - 8 14
5. Перуджа 8 4 2 2 9 - 8 14
6. Кьево 1:0 8 3 4 1 13 - 10 13
7. Асколи 0:1 8 4 0 4 14 - 8 12
8. Читтаделла 8 4 0 4 9 - 12 12
9. Венеция 8 3 3 2 8 - 7 12
10. Виртус Энтелла 8 3 3 2 7 - 8 12
11. Порденоне 8 3 2 3 13 - 12 11
12. Кремонезе 7 3 1 3 6 - 9 10
13. Пескара 8 3 1 4 12 - 14 10
14. Пиза 0:0 8 2 4 2 11 - 8 10
15. Специя 8 2 1 5 10 - 14 7
16. Юве Стабия 8 2 1 5 8 - 15 7
17. Козенца 8 1 4 3 7 - 8 7
18. Фрозиноне 7 1 3 3 6 - 11 6
19. Трапани 8 1 2 5 7 - 12 5
20. Ливорно 7 1 1 5 8 - 13 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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