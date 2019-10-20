Италия: Серия B 2019-2020
Пиза
0:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
Кротоне
15
Айя
Рамзи
27
Гухер
Роберт
21
Пинато
Марко
34
Марроне
Лука
10
Бенали
Ахмед
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
-
21 Пинато МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Marius MarinПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Пиза Последние 20 матчей: +11 =6 -3Перуджа 1:0 Пиза Венеция 1:1 Пиза Пиза 2:3 Эмполи Кьево 2:2 Пиза
Пиза 4:1 Кремонезе Юве Стабия 0:2 Пиза Пиза 0:0 Беневенто Пиза 0:3 Болонья Пиза 3:0 Потенца Триестина 1:3 Пиза Пиза 2:2 Триестина Пиза 1:0 S.S. Arezzo S.S. Arezzo 2:3 Пиза Пиза 2:1 Каррарезе Каррарезе 2:2 Пиза Пиза 3:0 Новара Про Патрия 1:2 Пиза Пиза 0:0 Понтедера Арцакена 0:3 Пиза Пиза 2:1 Ювентус (до 23 лет)
Кротоне Последние 20 матчей: +11 =4 -5Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Пескара 0:3 Кротоне Кротоне 2:0 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Кротоне
Кротоне 0:0 Эмполи Специя 1:2 Кротоне Кротоне 0:0 Козенца Кротоне 1:3 Сампдория Кротоне 4:3 S.S. Arezzo Кротоне 0:1 Хетафе Кротоне 3:0 Асколи Специя 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Беневенто Венеция 1:4 Кротоне Кротоне 0:0 Кремонезе Козенца 1:0 Кротоне Кротоне 2:0 Перуджа Карпи 1:2 Кротоне Кротоне 2:2 Лечче Салернитана 0:2 Кротоне
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|2.
|Кротоне
|0:0
|8
|4
|3
|1
|11 - 4
|15
|3.
|Эмполи
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|Салернитана
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|5.
|Перуджа
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|6.
|Кьево
|1:0
|8
|3
|4
|1
|13 - 10
|13
|7.
|Асколи
|0:1
|8
|4
|0
|4
|14 - 8
|12
|8.
|Читтаделла
|8
|4
|0
|4
|9 - 12
|12
|9.
|Венеция
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|10.
|Виртус Энтелла
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|11.
|Порденоне
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|12.
|Кремонезе
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|13.
|Пескара
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|14.
|Пиза
|0:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 8
|10
|15.
|Специя
|8
|2
|1
|5
|10 - 14
|7
|16.
|Юве Стабия
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|17.
|Козенца
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|18.
|Фрозиноне
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|19.
|Трапани
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|20.
|Ливорно
|7
|1
|1
|5
|8 - 13
|4
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