Италия: Серия B 2019-2020
Эмполи
1:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Карло Кастеллани
Кремонезе
21' Желтая карточкаАрини Мариано
1:0
22' ГолШтулац Лео
29
Балковец
Юре
21
Лариби
Карим
10
Дези
Якопо
14
Vasile
Mogos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лариби КаримПолузащитник
-
10 Дези ЯкопоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Vasile MogosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
21 Nadir Zortea
-
Ход матча
21'
22'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: +10 =3 -7Порденоне 2:0 Эмполи Эмполи 3:0 Перуджа Пиза 2:3 Эмполи Эмполи 1:0 Читтаделла
Кротоне 0:0 Эмполи Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 2:1 Юве Стабия Эмполи 2:0 Пескара Эмполи 2:1 Реджина Сассуоло 1:0 Эмполи Интер Милан 2:1 Эмполи Эмполи 4:1 Торино Сампдория 1:2 Эмполи Эмполи 1:0 Фиорентина Болонья 3:1 Эмполи Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 Аталанта 0:0 Эмполи Удинезе 3:2 Эмполи Эмполи 2:1 Наполи Ювентус 1:0 Эмполи
Кремонезе Последние 20 матчей: +10 =6 -4Кремонезе 0:2 Читтаделла Кремонезе 1:0 Асколи Трапани 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:1 Кротоне
Пиза 4:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Кремонезе Верона 1:2 Кремонезе Кремонезе 4:0 Виртус Франкавилла Наполи 3:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Брешия Карпи 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Фоджа Читтаделла 1:3 Кремонезе Кротоне 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Лечче Ливорно 1:3 Кремонезе Кремонезе 1:1 Верона Венеция 1:1 Кремонезе
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Кремонезе: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|2.
|Эмполи
|1:0
|8
|5
|2
|1
|11 - 6
|17
|3.
|Кротоне
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|4.
|Салернитана
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|5.
|Перуджа
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|6.
|Кьево
|8
|3
|4
|1
|14 - 10
|13
|7.
|Асколи
|8
|4
|0
|4
|14 - 9
|12
|8.
|Читтаделла
|8
|4
|0
|4
|9 - 12
|12
|9.
|Венеция
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|10.
|Виртус Энтелла
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|11.
|Порденоне
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|12.
|Пескара
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|13.
|Кремонезе
|0:1
|8
|3
|1
|4
|6 - 10
|10
|14.
|Пиза
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|15.
|Специя
|8
|2
|1
|5
|10 - 14
|7
|16.
|Юве Стабия
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|17.
|Козенца
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|18.
|Фрозиноне
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|19.
|Трапани
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|20.
|Ливорно
|7
|1
|1
|5
|8 - 13
|4
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