Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Эмполи
1:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Кремонезе
0'
21' Желтая карточка
Арини Мариано
1:0
22' Гол
Штулац Лео
28'
1
Бриньоли
Альберто
5
Весели
Фредерик
6
Романьоли
Симоне
4
Николау
Димитриос
29
Балковец
Юре
16
Фраттези
Давиде
8
Штулац
Лео
21
Лариби
Карим
10
Дези
Якопо
7
Leonardo
Mancuso
19
Kevin
Piscopo
16
Агацци
Микаэль
15
Бьянкетти
Маттео
23
Караччоло
Антонио
20
Luca
Ravanelli
14
Vasile
Mogos
4
Арини
Мариано
28
Майкл
Кингсли
19
Michele
Castagnetti
17
Мильоре
Франческо
10
Соддимо
Данило
30
Чераволо
Фабио
Эмполи
4-3-1-2
Кремонезе
3-5-2

Ход матча

21'
 
Арини Мариано
22'
Штулац Лео
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Порденоне 2:0 Эмполи Эмполи 3:0 Перуджа Пиза 2:3 Эмполи Эмполи 1:0 Читтаделла
Кротоне 0:0 Эмполи Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 2:1 Юве Стабия Эмполи 2:0 Пескара Эмполи 2:1 Реджина Сассуоло 1:0 Эмполи Интер Милан 2:1 Эмполи Эмполи 4:1 Торино Сампдория 1:2 Эмполи Эмполи 1:0 Фиорентина Болонья 3:1 Эмполи Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 Аталанта 0:0 Эмполи Удинезе 3:2 Эмполи Эмполи 2:1 Наполи Ювентус 1:0 Эмполи
Кремонезе Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Кремонезе 0:2 Читтаделла Кремонезе 1:0 Асколи Трапани 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:1 Кротоне
Пиза 4:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Кремонезе Верона 1:2 Кремонезе Кремонезе 4:0 Виртус Франкавилла Наполи 3:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Брешия Карпи 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Фоджа Читтаделла 1:3 Кремонезе Кротоне 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Лечче Ливорно 1:3 Кремонезе Кремонезе 1:1 Верона Венеция 1:1 Кремонезе

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Кремонезе: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Эмполи 1:1 Кремонезе Серия B Кремонезе 1:1 Эмполи Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 8 5 3 0 11 - 3 18
2. Эмполи 1:0 8 5 2 1 11 - 6 17
3. Кротоне 8 4 3 1 12 - 5 15
4. Салернитана 8 4 2 2 10 - 8 14
5. Перуджа 8 4 2 2 9 - 8 14
6. Кьево 8 3 4 1 14 - 10 13
7. Асколи 8 4 0 4 14 - 9 12
8. Читтаделла 8 4 0 4 9 - 12 12
9. Венеция 8 3 3 2 8 - 7 12
10. Виртус Энтелла 8 3 3 2 7 - 8 12
11. Порденоне 8 3 2 3 13 - 12 11
12. Пескара 8 3 1 4 12 - 14 10
13. Кремонезе 0:1 8 3 1 4 6 - 10 10
14. Пиза 8 2 4 2 12 - 9 10
15. Специя 8 2 1 5 10 - 14 7
16. Юве Стабия 8 2 1 5 8 - 15 7
17. Козенца 8 1 4 3 7 - 8 7
18. Фрозиноне 7 1 3 3 6 - 11 6
19. Трапани 8 1 2 5 7 - 12 5
20. Ливорно 7 1 1 5 8 - 13 4
  • Первый тайм
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Штулац Лео бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Арини Мариано получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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