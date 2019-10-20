Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Мельбурн Сити
2:0
Перерыв
Стадион: ААМИ Парк
Аделаида Юнайтед
1:0
24' ГолМакларен Джейми
2:0
28' ГолМакларен Джейми
23
Бузанис
Деян
11
Нун
Крэйг
20
Paul
Izzo
34
Yared
Abetew
- Основной состав
-
23 Бузанис ДеянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Нун КрэйгНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Полузащитник
-
20 Adrian LunaПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Moudi Najjar
-
-
Главный тренер: Michael Valkanis
- Основной состав
-
20 Paul IzzoВратарь
-
34 Yared AbetewЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Amor
Ход матча
24'
1:0
28'
Предыдущие игры
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +8 =6 -6Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Брисбен Страйкерз 1:5 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Маркони Сталлионз 1:2 Мельбурн Сити
Кэмпбеллтаун Сити 1:3 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 5:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Сидней 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =4 -5Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс Олимпик ФК 2:3 Аделаида Юнайтед
Мельбурн Найтс 2:5 Аделаида Юнайтед Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити Брисбен Роар 3:5 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:2 Перт Глори Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 0:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 4:3 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:1 Сентрал Кост Маринерз Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед
Последние игры между собой
Мельбурн Сити: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Аделаида Юнайтед: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 5:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 0:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:4 Мельбурн Сити Эй-Лига Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 3:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Сити 3:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Сити 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Сити Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Мельбурн Сити
|2:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Сидней
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Перт Глори
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Брисбен Роар
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Мельбурн Виктори
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Аделаида Юнайтед
|0:2
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
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