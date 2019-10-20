Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Мельбурн Сити
2:0
Перерыв

Стадион:
Аделаида Юнайтед
23
Бузанис
Деян
2
Геллоуэй
Скотт
40
Виндбихлер
Рихард
4
Harrison
Delbridge
3
Scott
Jamieson
19
Lachlan
Wales
7
Гриффитс
Ростин
34
Conor
Metcalfe
21
Ramy
Najjarine
9
Макларен
Джейми
11
Нун
Крэйг
20
Paul
Izzo
34
Yared
Abetew
2
Michael
Marrone
22
Michael
Jakobsen
II
7
Ryan
Kitto
27
Louis
D'Arrigo
6
Vince
Lia
5
Мария
Михаэль
8
Макгри
Райли
17
Nikola
Mileusnic
11
Опсет
Кристиан
Мельбурн Сити
Аделаида Юнайтед

Ход матча

24'
Макларен Джейми
1:0
28'
Макларен Джейми
(Виндбихлер Рихард)
2:0

Предыдущие игры

Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Брисбен Страйкерз 1:5 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Маркони Сталлионз 1:2 Мельбурн Сити
Кэмпбеллтаун Сити 1:3 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 5:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Сидней 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 4:3 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс Олимпик ФК 2:3 Аделаида Юнайтед
Мельбурн Найтс 2:5 Аделаида Юнайтед Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити Брисбен Роар 3:5 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 0:2 Перт Глори Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 0:0 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 4:3 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:1 Сентрал Кост Маринерз Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед

Последние игры между собой

Мельбурн Сити: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Аделаида Юнайтед: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити Эй-Лига
Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 5:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 1:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 0:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:4 Мельбурн Сити Эй-Лига Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити Эй-Лига Мельбурн Сити 3:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Сити 3:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Мельбурн Сити 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Сити Эй-Лига Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Сити Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Мельбурн Сити 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Вестерн Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Сидней 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Перт Глори 2 0 2 0 2 - 2 2
6. Ньюкасл Джетс 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Брисбен Роар 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Мельбурн Виктори 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Сентрал Кост Маринерз 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Аделаида Юнайтед 0:2 2 0 0 2 2 - 5 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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