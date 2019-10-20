Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Сидней
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Leichhardt Oval
Веллингтон Феникс
23
Rhyan
Grant1
26
Брэттан
Люк
16
Фентон
Луис
14
Руфер
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Rhyan Grant1Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
16 Joel King
-
-
27 Jordi Swibel
-
Главный тренер: Арнольд Грэм
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Сэил ОливерВратарь
- Полузащитник
-
6 Пейн ТимПолузащитник
-
31 Уэйн БенНападающий
-
-
-
Главный тренер: Бакингэм Дес
Предыдущие игры
Сидней Последние 20 матчей: +8 =5 -7Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сидней 0:2 Брисбен Роар ПСЖ 3:0 Сидней Сидней 0:4 Кавасаки Фронтале
Перт Глори 0:0 Сидней Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Ульсан 1:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней Шанхай СИПГ 2:2 Сидней Сидней 1:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 3:3 Шанхай СИПГ Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 1:3 Сидней Сидней 0:2 Мельбурн Сити Кавасаки Фронтале 1:0 Сидней Сидней 0:0 Ульсан Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +7 =4 -9Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Страйкерз 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс
Последние игры между собой
Сидней: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Веллингтон Феникс: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Веллингтон Феникс 1:4 Сидней Эй-Лига Сидней 3:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сидней Эй-Лига Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Эй-Лига Сидней 1:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сидней Эй-Лига Сидней 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:3 Сидней Эй-Лига Сидней 4:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:0 Сидней Эй-Лига Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Сидней 7:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:0 Сидней Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Сидней
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Перт Глори
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|6.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Брисбен Роар
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Веллингтон Феникс
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|9.
|Мельбурн Виктори
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
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