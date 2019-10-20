Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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Сидней
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Веллингтон Феникс
0' 13'
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Rhyan
Grant1
6
Макгоуан
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
8
Ретре
Пауло
5
Баумйоханн
Александер
26
Брэттан
Люк
13
О'Нейлл
Брэндон
10
Нинкович
Милош
11
Барбарусес
Костас
9
Ле
Фондре
Адам
1
Маринович
Стефан
16
Фентон
Луис
27
Тэйлор
Стивен
3
Luke
DeVere
13
Какас
Либерато
10
Давила
Улисес
14
Руфер
Алекс
5
Штайнманн
Матти
21
Маккоуотт
Каллум
9
Болл
Дэвид
11
Jaushua
Sotirio
Сидней
Веллингтон Феникс

Предыдущие игры

Сидней Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сидней 0:2 Брисбен Роар ПСЖ 3:0 Сидней Сидней 0:4 Кавасаки Фронтале
Перт Глори 0:0 Сидней Сидней 6:1 Мельбурн Виктори Ульсан 1:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней Шанхай СИПГ 2:2 Сидней Сидней 1:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 3:3 Шанхай СИПГ Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 1:3 Сидней Сидней 0:2 Мельбурн Сити Кавасаки Фронтале 1:0 Сидней Сидней 0:0 Ульсан Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Страйкерз 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 5:0 Веллингтон Феникс
Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 2:8 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 1:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 3:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс

Последние игры между собой

Сидней: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Веллингтон Феникс: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Эй-Лига Сидней 1:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Сидней 4:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
Веллингтон Феникс 1:4 Сидней Эй-Лига Сидней 3:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сидней Эй-Лига Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:1 Сидней Эй-Лига Сидней 1:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:1 Сидней Эй-Лига Сидней 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Эй-Лига Веллингтон Феникс 0:3 Сидней Эй-Лига Сидней 4:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:0 Сидней Эй-Лига Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Сидней 7:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Эй-Лига Веллингтон Феникс 2:0 Сидней Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Вестерн Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Мельбурн Сити 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Сидней 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Перт Глори 2 0 2 0 2 - 2 2
6. Ньюкасл Джетс 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Брисбен Роар 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Веллингтон Феникс 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
9. Мельбурн Виктори 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Сентрал Кост Маринерз 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Аделаида Юнайтед 2 0 0 2 3 - 5 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Leichhardt Oval. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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