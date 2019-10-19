Италия: Серия A 2019-2020

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Наполи
1:0
Второй тайм: 55'

Стадион:
Верона
0'
4' Желтая карточка
Кулибали Калиду
15' Желтая карточка
Лазович Дарко
1:0
37' Гол
Милик Аркадиуш
55' Желтая карточка
Гюнтер Корай
55'
1
Мерет
Алекс
2
Малку
Кевин
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
22
Ди
Лоренцо
Джованни
7
Кальехон
Хосе
5
Аллан
Маркес
8
Фабиан
Руис
34
Юнес
Амин
99
Милик
Аркадиуш
24
Инсинье
Лоренцо
1
Сильвестри
Марко
13
Ррахмани
Амир
24
Кумбулла
Мараш
21
Гюнтер
Корай
5
Фараони
Марко
34
Амрабат
Софьян
4
Велозу
Мигель
88
Лазович
Дарко
20
Цаканьи
Маттиа
32
Пессина
Маттео
9
Степински
Мариуш
Наполи
4-4-2
Верона
3-4-2-1

Ход матча

4'
Кулибали Калиду
 
15'
 
Лазович Дарко
37'
Милик Аркадиуш
(Фабиан Руис)
1:0
52'
 
Сальседо Эдди
Цаканьи Маттиа
55'
 
Гюнтер Корай

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Торино 0:0 Наполи Генк 0:0 Наполи Наполи 2:1 Брешия Наполи 0:1 Кальяри
Лечче 1:4 Наполи Наполи 2:0 Ливерпуль Наполи 2:0 Сампдория Ювентус 4:3 Наполи Фиорентина 3:4 Наполи Барселона 4:0 Наполи Барселона 2:1 Наполи Марсель 0:1 Наполи Ливерпуль 0:3 Наполи Наполи 3:3 Кремонезе Наполи 5:0 ФералпиСало Наполи 1:2 Беневенто Болонья 3:2 Наполи Наполи 4:1 Интер Милан СПАЛ 2013 1:2 Наполи Наполи 2:1 Кальяри
Верона Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Верона 4:0 Браво Верона 2:0 Сампдория Кальяри 1:1 Верона Верона 0:0 Удинезе
Ювентус 2:1 Верона Верона 0:1 Милан Верона 1:2 Олимпия Любляна Лечче 0:1 Верона Верона 1:1 Болонья Верона 1:2 Кремонезе СПАЛ 2013 0:0 Верона Верона 1:1 Трабзонспор Хоффенхайм 0:0 Верона Верона 5:0 Унион Фельтре Верона 1:1 Топ-22 Верона 12:0 Примьеро Верона 3:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Верона Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара

Последние игры между собой

Наполи: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 1
Верона: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 8
Наполи 2:0 Верона Серия A Верона 1:3 Наполи Серия A Наполи 3:0 Верона Серия A Наполи 3:0 Верона Кубок
Верона 0:2 Наполи Серия A Верона 2:0 Наполи Серия A Наполи 6:2 Верона Серия A Наполи 5:1 Верона Серия A Верона 0:3 Наполи Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 7 6 1 0 13 - 6 19
2. Интер Милан Заявка 7 6 0 1 14 - 4 18
3. Аталанта Заявка 8 5 2 1 21 - 13 17
4. Наполи 1:0 Заявка 8 5 1 2 16 - 10 16
5. Рома Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
6. Лацио Заявка 8 3 3 2 16 - 9 12
7. Кальяри Заявка 7 3 2 2 10 - 7 11
8. Фиорентина Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
9. Торино Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
10. Парма Заявка 7 3 0 4 8 - 10 9
11. Милан Заявка 7 3 0 4 6 - 9 9
12. Болонья Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
13. Верона 0:1 Заявка 8 2 3 3 6 - 6 9
14. Удинезе Заявка 7 2 1 4 3 - 6 7
15. Сассуоло Заявка 6 2 0 4 11 - 12 6
16. Брешия Заявка 6 2 0 4 7 - 9 6
17. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
18. Лечче Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
19. Дженоа Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
20. Сампдория Заявка 7 1 0 6 4 - 16 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Наполи 1:0 Верона
Наполи
98.6% (144)
Ничья
0.7% (1)
Верона
0.7% (1)
2:0 Наполи
52.7% (77)
2:1 Наполи
15.1% (22)
3:0 Наполи
12.3% (18)
3:1 Наполи
6.8% (10)
1:0 Наполи
6.2% (9)
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