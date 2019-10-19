Италия: Серия A 2019-2020
4' Желтая карточкаКулибали Калиду
15' Желтая карточкаЛазович Дарко
1:0
37' ГолМилик Аркадиуш
55' Желтая карточкаГюнтер Корай
34
Юнес
Амин
21
Гюнтер
Корай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Юнес АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Вратарь
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
-
12 Элмас ЭльифНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
15'
37'
1:0
55'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 4
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +11 =3 -6Торино 0:0 Наполи Генк 0:0 Наполи Наполи 2:1 Брешия Наполи 0:1 Кальяри
Лечче 1:4 Наполи Наполи 2:0 Ливерпуль Наполи 2:0 Сампдория Ювентус 4:3 Наполи Фиорентина 3:4 Наполи Барселона 4:0 Наполи Барселона 2:1 Наполи Марсель 0:1 Наполи Ливерпуль 0:3 Наполи Наполи 3:3 Кремонезе Наполи 5:0 ФералпиСало Наполи 1:2 Беневенто Болонья 3:2 Наполи Наполи 4:1 Интер Милан СПАЛ 2013 1:2 Наполи Наполи 2:1 Кальяри
Верона Последние 20 матчей: +7 =8 -5Верона 4:0 Браво Верона 2:0 Сампдория Кальяри 1:1 Верона Верона 0:0 Удинезе
Ювентус 2:1 Верона Верона 0:1 Милан Верона 1:2 Олимпия Любляна Лечче 0:1 Верона Верона 1:1 Болонья Верона 1:2 Кремонезе СПАЛ 2013 0:0 Верона Верона 1:1 Трабзонспор Хоффенхайм 0:0 Верона Верона 5:0 Унион Фельтре Верона 1:1 Топ-22 Верона 12:0 Примьеро Верона 3:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Верона Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара
Последние игры между собой
Наполи: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 1
Верона: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 8
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 6
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 4
|18
|3.
|Аталанта
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 13
|17
|4.
|Наполи
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 10
|16
|5.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|6.
|Лацио
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 9
|12
|7.
|Кальяри
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|9.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|10.
|Парма
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|11.
|Милан
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|12.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|13.
|Верона
|0:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 6
|9
|14.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 6
|7
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|16.
|Брешия
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|18.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|20.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 16
|3
Наполи
98.6% (144)
Ничья
0.7% (1)
Верона
0.7% (1)
2:0 Наполи
52.7% (77)
2:1 Наполи
15.1% (22)
3:0 Наполи
12.3% (18)
3:1 Наполи
6.8% (10)
1:0 Наполи
6.2% (9)
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