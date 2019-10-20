Италия: Серия A 2019-2020
Кальяри
1:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Сарденья Арена
СПАЛ 2013
1:0
10' ГолНаингголан Раджа
90
Ольсен
Робин
24
Фараго
Паоло
29
Кастро
Лукас
- Основной состав
-
90 Ольсен РобинВратарь
-
24 Фараго ПаолоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Сала ДжакопоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Летица КарлоВратарь
- Защитник
-
27 Фелипе ДиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Demba Thiam2
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
10'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +8 =6 -6Кальяри 3:1 Погонь Щецин Рома 1:1 Кальяри Кальяри 1:1 Верона Наполи 0:1 Кальяри
Кальяри 3:1 Дженоа Парма 1:3 Кальяри Кальяри 1:2 Интер Милан Кальяри 0:1 Брешия Кальяри 2:1 Кьево Катания 1:1 Кальяри Фенербахче 2:2 Кальяри Фрайбург 4:1 Кальяри Фрайбург 0:1 Кальяри Кьево 1:2 Кальяри ФералпиСало 1:1 Кальяри Кальяри 5:0 Реал Виченца Кальяри 1:2 Удинезе Дженоа 1:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Наполи 2:1 Кальяри
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +10 =2 -8СПАЛ 2013 1:0 Парма Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Лечче Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 2:1 Лацио Болонья 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Аталанта СПАЛ 2013 3:1 ФералпиСало ФК Чезена 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Верона СПАЛ 2013 3:1 Обермаис СПАЛ 2013 5:0 Виртус Больцано СПАЛ 2013 4:1 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне СПАЛ 2013 3:1 Горица СПАЛ 2013 2:3 Милан Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Наполи Кьево 0:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 7
|22
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|18 - 7
|21
|3.
|Аталанта
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 13
|17
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 10
|16
|5.
|Кальяри
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|6.
|Рома
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|7.
|Лацио
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 9
|12
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|9.
|Торино
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|10.
|Парма
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|11.
|Милан
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|12.
|Верона
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|13.
|Болонья
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|14.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|3 - 6
|8
|15.
|Брешия
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|14 - 16
|6
|17.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|18.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 14
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|20.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 16
|4
Кальяри
82.2% (120)
Ничья
15.8% (23)
СПАЛ 2013
2.1% (3)
1:0 Кальяри
35.6% (52)
2:1 Кальяри
34.2% (50)
1:1 Ничья
13% (19)
2:0 Кальяри
7.5% (11)
3:1 Кальяри
2.1% (3)
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