Италия: Серия A 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2019-2020
Кальяри
1:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
1:0
10' Гол
Наингголан Раджа
20'
90
Ольсен
Робин
24
Фараго
Паоло
23
Чеппители
Лука
19
Пизакане
Фабио
33
Пеллегрини
Лука
29
Кастро
Лукас
8
Чигарини
Лука
6
Рог
Марко
4
Наингголан
Раджа
10
Педру
Жоау
III
99
Симеоне
Джованни
99
Бериша
Этрит
40
Томович
Ненад
23
Викари
Франческо
3
Miguel
Castro
Rocha
Igor2
26
Сала
Джакопо
7
Миссироли
Симоне
6
Вальдифиори
Мирко
19
Куртич
Ясмин
13
Реца
Аркадиуш
10
Флоккари
Сержио
37
Петанья
Андреа
Кальяри
4-3-1-2
СПАЛ 2013
3-5-2

Ход матча

10'
Наингголан Раджа
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Кальяри 3:1 Погонь Щецин Рома 1:1 Кальяри Кальяри 1:1 Верона Наполи 0:1 Кальяри
Кальяри 3:1 Дженоа Парма 1:3 Кальяри Кальяри 1:2 Интер Милан Кальяри 0:1 Брешия Кальяри 2:1 Кьево Катания 1:1 Кальяри Фенербахче 2:2 Кальяри Фрайбург 4:1 Кальяри Фрайбург 0:1 Кальяри Кьево 1:2 Кальяри ФералпиСало 1:1 Кальяри Кальяри 5:0 Реал Виченца Кальяри 1:2 Удинезе Дженоа 1:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио Наполи 2:1 Кальяри
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +10 =2 -8
СПАЛ 2013 1:0 Парма Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Лечче Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 2:1 Лацио Болонья 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Аталанта СПАЛ 2013 3:1 ФералпиСало ФК Чезена 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Верона СПАЛ 2013 3:1 Обермаис СПАЛ 2013 5:0 Виртус Больцано СПАЛ 2013 4:1 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне СПАЛ 2013 3:1 Горица СПАЛ 2013 2:3 Милан Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Наполи Кьево 0:4 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Дженоа

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Кальяри 2:1 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 2:2 Кальяри Серия A Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 0:2 Кальяри Серия A
Кальяри 5:1 СПАЛ 2013 Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 8 7 1 0 15 - 7 22
2. Интер Милан Заявка 8 7 0 1 18 - 7 21
3. Аталанта Заявка 8 5 2 1 21 - 13 17
4. Наполи Заявка 8 5 1 2 17 - 10 16
5. Кальяри 1:0 Заявка 8 4 2 2 11 - 7 14
6. Рома 0:0 Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Лацио Заявка 8 3 3 2 16 - 9 12
8. Фиорентина Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
9. Торино 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
10. Парма Заявка 7 3 0 4 8 - 10 9
11. Милан Заявка 7 3 0 4 6 - 9 9
12. Верона Заявка 8 2 3 3 6 - 7 9
13. Болонья Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
14. Удинезе 0:0 Заявка 8 2 2 4 3 - 6 8
15. Брешия Заявка 6 2 0 4 7 - 9 6
16. Сассуоло Заявка 7 2 0 5 14 - 16 6
17. Лечче Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
18. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 8 2 0 6 6 - 14 6
19. Дженоа Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
20. Сампдория 0:0 Заявка 8 1 1 6 4 - 16 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Кальяри 1:0 СПАЛ 2013
Кальяри
82.2% (120)
Ничья
15.8% (23)
СПАЛ 2013
2.1% (3)
1:0 Кальяри
35.6% (52)
2:1 Кальяри
34.2% (50)
1:1 Ничья
13% (19)
2:0 Кальяри
7.5% (11)
3:1 Кальяри
2.1% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...