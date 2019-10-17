Италия: Серия A 2019-2020

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Сассуоло
 
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Стадион:
Интер Милан

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Сассуоло 1:4 Аталанта Парма 1:0 Сассуоло Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 Рома 4:2 Сассуоло
Сассуоло 4:1 Сампдория Торино 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Специя Сассуоло 1:0 Алессандрия Сассуоло 1:0 Эмполи Сассуоло 10:1 Чиливерге Маццано Сассуоло 2:0 Судтироль Сассуоло 5:0 Реал Виченца Аталанта 3:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Рома Торино 3:2 Сассуоло Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Сассуоло Удинезе 1:1 Сассуоло Сассуоло 0:0 Парма Лацио 2:2 Сассуоло
Интер Милан Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Интер Милан 1:2 Ювентус Барселона 2:1 Интер Милан Сампдория 1:3 Интер Милан Интер Милан 1:0 Лацио
Милан 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:1 Славия Прага Интер Милан 1:0 Удинезе Кальяри 1:2 Интер Милан Интер Милан 4:0 Лечче Валенсия 1:1 Интер Милан Тоттенхэм 1:1 Интер Милан ПСЖ 1:1 Интер Милан Ювентус 1:1 Интер Милан Манчестер Юнайтед 1:0 Интер Милан Лугано 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Эмполи Наполи 4:1 Интер Милан Интер Милан 2:0 Кьево Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 1:1 Ювентус

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 4
Интер Милан: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 8
Интер Милан 0:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Интер Милан Серия A
Интер Милан 1:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Интер Милан Серия A Сассуоло 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Интер Милан Товарищеские матчи Сассуоло 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 7:0 Сассуоло Серия A Интер Милан 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:7 Интер Милан Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 7 6 1 0 13 - 6 19
2. Интер Милан Заявка 7 6 0 1 14 - 4 18
3. Аталанта Заявка 7 5 1 1 18 - 10 16
4. Наполи Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
5. Рома Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
6. Лацио Заявка 7 3 2 2 13 - 6 11
7. Кальяри Заявка 7 3 2 2 10 - 7 11
8. Фиорентина Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
9. Торино Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
10. Парма Заявка 7 3 0 4 8 - 10 9
11. Милан Заявка 7 3 0 4 6 - 9 9
12. Верона Заявка 7 2 3 2 6 - 5 9
13. Болонья Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
14. Удинезе Заявка 7 2 1 4 3 - 6 7
15. Сассуоло Заявка 6 2 0 4 11 - 12 6
16. Брешия Заявка 6 2 0 4 7 - 9 6
17. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
18. Лечче Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
19. Дженоа Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
20. Сампдория Заявка 7 1 0 6 4 - 16 3
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    Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - Интер Милан

    До начала игры, которая состоится 20.10.2019, осталось 2 дня 10 часов 54 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Сассуоло - Интер Милан
    Сассуоло
    1.8% (1)
    Ничья
    10.5% (6)
    Интер Милан
    87.7% (50)
    1:2 Интер Милан
    47.4% (27)
    0:2 Интер Милан
    12.3% (7)
    0:1 Интер Милан
    12.3% (7)
    1:3 Интер Милан
    10.5% (6)
    0:3 Интер Милан
    3.5% (2)
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