Италия: Серия A 2019-2020

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Милан
 
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Стадион:
Лечче

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Дженоа 1:2 Милан Милан 1:3 Фиорентина Торино 2:1 Милан Милан 0:2 Интер Милан
Верона 0:1 Милан Милан 1:0 Брешия Удинезе 1:0 Милан ФК Чезена 0:0 Милан Ферроникели 0:2 Милан Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Милан 0:1 Бенфика Бавария 1:0 Милан СПАЛ 2013 2:3 Милан Милан 2:0 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Милан Милан 2:1 Болонья Торино 2:0 Милан Милан 0:1 Лацио Парма 1:1 Милан Милан 1:0 Лацио
Лечче Последние 20 матчей: +8 =0 -12
Лечче 1:3 Пьянезе Про Патрия 1:0 Лечче Аталанта 3:1 Лечче Лечче 0:2 Алессандрия
Лечче 0:1 Рома СПАЛ 2013 1:3 Лечче Перджолеттезе 1:2 Лечче Лечче 0:3 Монца Лечче 1:4 Наполи Торино 1:2 Лечче Лечче 0:2 Сиена Новара 3:0 Лечче Лечче 2:1 Козенца Лечче 0:1 Верона Лечче 2:0 Про Верчелли Интер Милан 4:0 Лечче S.S. Arezzo 3:1 Лечче Лечче 4:0 Салернитана Лечче 4:1 Фрозиноне Лечче 6:0 Виртус Больцано

Последние игры между собой

Милан: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Лечче: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Милан 2:0 Лечче Серия A Лечче 3:4 Милан Серия A Лечче 1:1 Милан Серия A Милан 4:0 Лечче Серия A
Милан 2:0 Лечче Серия A Лечче 1:1 Милан Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 7 6 1 0 13 - 6 19
2. Интер Милан Заявка 7 6 0 1 14 - 4 18
3. Аталанта Заявка 7 5 1 1 18 - 10 16
4. Наполи Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
5. Рома Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
6. Лацио Заявка 7 3 2 2 13 - 6 11
7. Кальяри Заявка 7 3 2 2 10 - 7 11
8. Фиорентина Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
9. Торино Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
10. Парма Заявка 7 3 0 4 8 - 10 9
11. Милан Заявка 7 3 0 4 6 - 9 9
12. Верона Заявка 7 2 3 2 6 - 5 9
13. Болонья Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
14. Удинезе Заявка 7 2 1 4 3 - 6 7
15. Сассуоло Заявка 6 2 0 4 11 - 12 6
16. Брешия Заявка 6 2 0 4 7 - 9 6
17. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
18. Лечче Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
19. Дженоа Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
20. Сампдория Заявка 7 1 0 6 4 - 16 3
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    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Лечче

    До начала игры, которая состоится 20.10.2019, осталось 2 дня 19 часов 9 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Милан - Лечче
    Милан
    95.9% (47)
    Ничья
    4.1% (2)
    Лечче
    0% (0)
    2:0 Милан
    51% (25)
    2:1 Милан
    18.4% (9)
    1:0 Милан
    16.3% (8)
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