Италия: Серия A 2019-2020
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +9 =2 -9Дженоа 1:2 Милан Милан 1:3 Фиорентина Торино 2:1 Милан Милан 0:2 Интер Милан
Верона 0:1 Милан Милан 1:0 Брешия Удинезе 1:0 Милан ФК Чезена 0:0 Милан Ферроникели 0:2 Милан Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Милан 0:1 Бенфика Бавария 1:0 Милан СПАЛ 2013 2:3 Милан Милан 2:0 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Милан Милан 2:1 Болонья Торино 2:0 Милан Милан 0:1 Лацио Парма 1:1 Милан Милан 1:0 Лацио
Лечче Последние 20 матчей: +8 =0 -12Лечче 1:3 Пьянезе Про Патрия 1:0 Лечче Аталанта 3:1 Лечче Лечче 0:2 Алессандрия
Лечче 0:1 Рома СПАЛ 2013 1:3 Лечче Перджолеттезе 1:2 Лечче Лечче 0:3 Монца Лечче 1:4 Наполи Торино 1:2 Лечче Лечче 0:2 Сиена Новара 3:0 Лечче Лечче 2:1 Козенца Лечче 0:1 Верона Лечче 2:0 Про Верчелли Интер Милан 4:0 Лечче S.S. Arezzo 3:1 Лечче Лечче 4:0 Салернитана Лечче 4:1 Фрозиноне Лечче 6:0 Виртус Больцано
Последние игры между собой
Милан: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Лечче: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 6
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 4
|18
|3.
|Аталанта
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 10
|16
|4.
|Наполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|5.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|6.
|Лацио
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 6
|11
|7.
|Кальяри
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|9.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|10.
|Парма
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|11.
|Милан
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|12.
|Верона
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|13.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|14.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 6
|7
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|16.
|Брешия
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|18.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|20.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 16
|3
Милан
95.9% (47)
Ничья
4.1% (2)
Лечче
0% (0)
2:0 Милан
51% (25)
2:1 Милан
18.4% (9)
1:0 Милан
16.3% (8)
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