Италия: Серия A 2019-2020
Брешия
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Марио Ригамонти
Фиорентина
4' Undefined phrase: football_event_Айе Флориан
28
Ромуло
Соуза
18
Айе
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ромуло СоузаПолузащитник
- Нападающий
-
18 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Монтелла Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
4'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: +11 =1 -8Брешия 11:0 US Bagnolese Наполи 2:1 Брешия Брешия 1:2 Ювентус Удинезе 0:1 Брешия
Брешия 3:4 Болонья Брешия 3:2 Фрозиноне Мантова 1:5 Брешия Милан 1:0 Брешия Кальяри 0:1 Брешия Перуджа 2:1 Брешия Брешия 2:1 Вальядолид Аланьяспор 2:0 Брешия Бешикташ 0:2 Брешия Брешия 2:0 Ренате Брешия 11:0 Чиливерге Маццано Дарфо-Боарио 1:5 Брешия Брешия 2:3 Беневенто Кремонезе 0:0 Брешия Брешия 1:0 Асколи Лечче 1:0 Брешия
Фиорентина Последние 20 матчей: +11 =4 -5Пистойезе 1:4 Фиорентина Фиорентина 1:0 Удинезе Милан 1:3 Фиорентина Фиорентина 2:1 Сампдория
Аталанта 2:2 Фиорентина Фиорентина 0:0 Ювентус Фиорентина 1:0 Перуджа Дженоа 2:1 Фиорентина Фиорентина 3:4 Наполи Фиорентина 3:1 Монца Фиорентина 4:1 Галатасарай Ливорно 0:1 Фиорентина Фиорентина 1:2 Бенфика Арсенал 3:0 Фиорентина Фиорентина 0:3 Беневенто Фиорентина 0:0 Бари Фиорентина 2:1 Гвадалахара Фиорентина 6:1 Реал Виченца Фиорентина 21:0 Вал ди Фасса Фиорентина 0:0 Дженоа
Последние игры между собой
Брешия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Фиорентина: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 7
|22
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|18 - 7
|21
|3.
|Аталанта
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 13
|17
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 10
|16
|5.
|Кальяри
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|6.
|Рома
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|7.
|Парма
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|13 - 11
|12
|8.
|Лацио
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 9
|12
|9.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|10.
|Торино
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|4 - 6
|10
|12.
|Милан
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Верона
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|14.
|Болонья
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|15.
|Брешия
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|16.
|Лечче
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 17
|7
|17.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|14 - 16
|6
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 15
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|20.
|Сампдория
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 16
|4
Брешия
5.4% (8)
Ничья
22.3% (33)
Фиорентина
72.3% (107)
1:2 Фиорентина
49.3% (73)
1:1 Ничья
17.6% (26)
0:1 Фиорентина
10.8% (16)
0:2 Фиорентина
6.1% (9)
1:3 Фиорентина
2.7% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...