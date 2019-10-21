Италия: Серия A 2019-2020

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  4. Серия A 2019-2020
Брешия
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Фиорентина
0'
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Айе Флориан
45'+2
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
15
Andrea
Cistana
14
Чансельор
Джон
3
Матею
Алеш
25
Бизоли
Димитри
4
Тонали
Сандро
27
Дессена
Даниэле
28
Ромуло
Соуза
9
Доннарумма
Альфредо
18
Айе
Флориан
69
Дронговски
Бартломей
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
22
Касерес
Мартин
21
Лирола
Поль
78
Пульгар
Эрик
5
Бадель
Милан
8
Кастровилли
Гаэтано
29
Далберт
Эстеван
25
Кьеза
Федерико
7
Рибери
Франк
Брешия
4-3-1-2
Фиорентина
3-5-2

Ход матча

4'
Айе Флориан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Брешия 11:0 US Bagnolese Наполи 2:1 Брешия Брешия 1:2 Ювентус Удинезе 0:1 Брешия
Брешия 3:4 Болонья Брешия 3:2 Фрозиноне Мантова 1:5 Брешия Милан 1:0 Брешия Кальяри 0:1 Брешия Перуджа 2:1 Брешия Брешия 2:1 Вальядолид Аланьяспор 2:0 Брешия Бешикташ 0:2 Брешия Брешия 2:0 Ренате Брешия 11:0 Чиливерге Маццано Дарфо-Боарио 1:5 Брешия Брешия 2:3 Беневенто Кремонезе 0:0 Брешия Брешия 1:0 Асколи Лечче 1:0 Брешия
Фиорентина Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Пистойезе 1:4 Фиорентина Фиорентина 1:0 Удинезе Милан 1:3 Фиорентина Фиорентина 2:1 Сампдория
Аталанта 2:2 Фиорентина Фиорентина 0:0 Ювентус Фиорентина 1:0 Перуджа Дженоа 2:1 Фиорентина Фиорентина 3:4 Наполи Фиорентина 3:1 Монца Фиорентина 4:1 Галатасарай Ливорно 0:1 Фиорентина Фиорентина 1:2 Бенфика Арсенал 3:0 Фиорентина Фиорентина 0:3 Беневенто Фиорентина 0:0 Бари Фиорентина 2:1 Гвадалахара Фиорентина 6:1 Реал Виченца Фиорентина 21:0 Вал ди Фасса Фиорентина 0:0 Дженоа

Последние игры между собой

Брешия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Фиорентина: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Брешия 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:2 Брешия Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 8 7 1 0 15 - 7 22
2. Интер Милан Заявка 8 7 0 1 18 - 7 21
3. Аталанта Заявка 8 5 2 1 21 - 13 17
4. Наполи Заявка 8 5 1 2 17 - 10 16
5. Кальяри Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
6. Рома Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Парма Заявка 8 4 0 4 13 - 11 12
8. Лацио Заявка 8 3 3 2 16 - 9 12
9. Фиорентина 0:0 Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
10. Торино Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
11. Удинезе Заявка 8 3 1 4 4 - 6 10
12. Милан Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
13. Верона Заявка 8 2 3 3 6 - 7 9
14. Болонья Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
15. Брешия 0:0 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
16. Лечче Заявка 8 2 1 5 9 - 17 7
17. Сассуоло Заявка 7 2 0 5 14 - 16 6
18. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 0 6 6 - 15 6
19. Дженоа Заявка 8 1 2 5 9 - 20 5
20. Сампдория Заявка 8 1 1 6 4 - 16 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Брешия 0:0 Фиорентина
Брешия
5.4% (8)
Ничья
22.3% (33)
Фиорентина
72.3% (107)
1:2 Фиорентина
49.3% (73)
1:1 Ничья
17.6% (26)
0:1 Фиорентина
10.8% (16)
0:2 Фиорентина
6.1% (9)
1:3 Фиорентина
2.7% (4)
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