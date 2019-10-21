Италия: Серия A 2019-2020

Первый тайм

47' Хорошие скиллы дриблинга показывает Кьеза Федерико , обходя своих соперников

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Доннарумма Альфредо из команды Брешия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

45' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

45' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Хорошая попытка от Бадель Милан , был неплохой удар, но вратарь спас

41' Хорошие скиллы дриблинга показывает Кьеза Федерико , обходя своих соперников

40' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

38' Удар от ворот произведет Фиорентина

38' Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

34' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Бадель Милан из команды Фиорентина направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

33' Матею Алеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Фиорентина

30' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

29' Дессена Даниэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Бадель Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Далберт Эстеван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Хорошие скиллы дриблинга показывает Бизоли Димитри , обходя своих соперников

26' Миленкович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

25' Хорошо играет на выходе Дронговски Бартломей - мяч в ее руках

25' Песселья Херман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Миленкович Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Пульгар Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

19' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

15' Ох, нехорошо это выглядит. Дессена Даниэле получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Дессена Даниэле на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Удар от ворот произведет Фиорентина

12' Лирола Поль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

9' Удар от ворот произведет Брешия

9' Отличную защиту показывает Лирола Поль от команды Фиорентина , не дает пропустить гол своей команде.

9' Пульгар Эрик из команды Фиорентина делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

8' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Хорошо играет на выходе Йоронен Йессе - мяч в ее руках

7' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Брешия , будет отменен из-за фола.

6' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

5' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

4' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Фиорентина вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Брешия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Чансельор Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Фиорентина начинает с центра поля