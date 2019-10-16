Италия: Серия A 2019-2020

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Ювентус
 
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Стадион:
Болонья

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Интер Милан 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Байер Л Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Брешия 1:2 Ювентус
Ювентус 2:1 Верона Атлетико М 2:2 Ювентус Фиорентина 0:0 Ювентус Ювентус 4:3 Наполи Парма 0:1 Ювентус Триестина 0:1 Ювентус Атлетико М 2:1 Ювентус K-League All Stars 3:3 Ювентус Ювентус 1:1 Интер Милан Ювентус 2:3 Тоттенхэм Сампдория 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Рома 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Торино Интер Милан 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Фиорентина
Болонья Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Болонья 2:2 Олимпия Любляна Болонья 2:2 Лацио Удинезе 1:0 Болонья Дженоа 0:0 Болонья
Болонья 1:2 Рома Брешия 3:4 Болонья Болонья 1:0 СПАЛ 2013 Верона 1:1 Болонья Пиза 0:3 Болонья Болонья 3:4 Вильярреал Аугсбург 2:3 Болонья Шальке 04 2:3 Болонья Кёльн 3:1 Болонья Болонья 5:0 Виртус Больцано Болонья 5:0 Раппресентатива Сцилиар Болонья 3:2 Наполи Лацио 3:3 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:1 Болонья Болонья 3:1 Эмполи

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Болонья: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Болонья 0:1 Ювентус Серия A Болонья 0:2 Ювентус Кубок Ювентус 2:0 Болонья Серия A Ювентус 3:1 Болонья Серия A
Болонья 0:3 Ювентус Серия A Болонья 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Болонья Серия A Ювентус 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:2 Ювентус Серия A Болонья 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Болонья Кубок Ювентус 1:1 Болонья Серия A Ювентус 0:2 Болонья Серия A Болонья 0:0 Ювентус Серия A Болонья 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Болонья Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 7 6 1 0 13 - 6 19
2. Интер Милан Заявка 7 6 0 1 14 - 4 18
3. Аталанта Заявка 7 5 1 1 18 - 10 16
4. Наполи Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
5. Рома Заявка 7 3 3 1 12 - 10 12
6. Лацио Заявка 7 3 2 2 13 - 6 11
7. Кальяри Заявка 7 3 2 2 10 - 7 11
8. Фиорентина Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
9. Торино Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
10. Парма Заявка 7 3 0 4 8 - 10 9
11. Милан Заявка 7 3 0 4 6 - 9 9
12. Верона Заявка 7 2 3 2 6 - 5 9
13. Болонья Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
14. Удинезе Заявка 7 2 1 4 3 - 6 7
15. Сассуоло Заявка 6 2 0 4 11 - 12 6
16. Брешия Заявка 6 2 0 4 7 - 9 6
17. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
18. Лечче Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
19. Дженоа Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
20. Сампдория Заявка 7 1 0 6 4 - 16 3
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Болонья

    До начала игры, которая состоится 19.10.2019, осталось 2 дня 18 часов 46 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Ювентус - Болонья
    Ювентус
    100% (49)
    Ничья
    0% (0)
    Болонья
    0% (0)
    2:0 Ювентус
    61.2% (30)
    2:1 Ювентус
    10.2% (5)
    3:0 Ювентус
    10.2% (5)
    3:1 Ювентус
    8.2% (4)
    1:0 Ювентус
    4.1% (2)
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