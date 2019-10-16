Италия: Серия A 2019-2020
Ювентус
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Стадион: Альянц Стэдиум
Болонья
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +10 =6 -4Интер Милан 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Байер Л Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Брешия 1:2 Ювентус
Ювентус 2:1 Верона Атлетико М 2:2 Ювентус Фиорентина 0:0 Ювентус Ювентус 4:3 Наполи Парма 0:1 Ювентус Триестина 0:1 Ювентус Атлетико М 2:1 Ювентус K-League All Stars 3:3 Ювентус Ювентус 1:1 Интер Милан Ювентус 2:3 Тоттенхэм Сампдория 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Рома 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Торино Интер Милан 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Фиорентина
Болонья Последние 20 матчей: +10 =5 -5Болонья 2:2 Олимпия Любляна Болонья 2:2 Лацио Удинезе 1:0 Болонья Дженоа 0:0 Болонья
Болонья 1:2 Рома Брешия 3:4 Болонья Болонья 1:0 СПАЛ 2013 Верона 1:1 Болонья Пиза 0:3 Болонья Болонья 3:4 Вильярреал Аугсбург 2:3 Болонья Шальке 04 2:3 Болонья Кёльн 3:1 Болонья Болонья 5:0 Виртус Больцано Болонья 5:0 Раппресентатива Сцилиар Болонья 3:2 Наполи Лацио 3:3 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:1 Болонья Болонья 3:1 Эмполи
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Болонья: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Болонья 0:3 Ювентус Серия A Болонья 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Болонья Серия A Болонья 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Болонья Серия A Ювентус 1:0 Болонья Серия A Болонья 0:2 Ювентус Серия A Болонья 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Болонья Кубок Ювентус 1:1 Болонья Серия A Ювентус 0:2 Болонья Серия A Болонья 0:0 Ювентус Серия A Болонья 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Болонья Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 6
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 4
|18
|3.
|Аталанта
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 10
|16
|4.
|Наполи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|5.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 10
|12
|6.
|Лацио
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 6
|11
|7.
|Кальяри
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|9.
|Торино
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|10.
|Парма
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|11.
|Милан
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|12.
|Верона
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|13.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|14.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 6
|7
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|16.
|Брешия
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|17.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|18.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|20.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 16
|3
Ювентус
100% (49)
Ничья
0% (0)
Болонья
0% (0)
2:0 Ювентус
61.2% (30)
2:1 Ювентус
10.2% (5)
3:0 Ювентус
10.2% (5)
3:1 Ювентус
8.2% (4)
1:0 Ювентус
4.1% (2)
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