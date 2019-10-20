Италия: Серия A 2019-2020
Удинезе
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Дачия-Арена
Торино
12
Сема
Кен
88
Ринкон
Томас
24
Верди
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Сема КенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca Gotti
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
30 Джиджи КоффиЗащитник
- Полузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Фальке ЯгоНападающий
-
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: +9 =3 -8Удинезе 1:1 Венеция Фиорентина 1:0 Удинезе Удинезе 1:0 Болонья Верона 0:0 Удинезе
Удинезе 0:1 Брешия Интер Милан 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Порденоне Удинезе 1:3 Парма Удинезе 1:0 Милан Удинезе 3:1 Судтироль Удинезе 9:2 Сан-Луиджи Бешикташ 0:2 Удинезе Удинезе 1:4 Боруссия Д Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 1:2 Равенна Кальяри 1:2 Удинезе Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:3 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Аталанта 2:0 Удинезе
Торино Последние 20 матчей: +11 =3 -6Торино 0:0 Наполи Парма 3:2 Торино Торино 2:1 Милан Сампдория 1:0 Торино
Торино 1:2 Лечче Аталанта 2:3 Торино Вулверхэмптон 2:1 Торино Торино 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Вулверхэмптон Шахтёр Солигорск 1:1 Торино Торино 5:0 Шахтёр Солигорск Дебрецен 1:4 Торино Торино 3:0 Дебрецен Торино 3:2 Про Патрия Торино 15:0 Мерано Торино 18:1 Бормьезе Торино 3:1 Лацио Эмполи 4:1 Торино Торино 3:2 Сассуоло Ювентус 1:1 Торино
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Торино: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Торино 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Торино Серия A Удинезе 1:5 Торино Серия A Торино 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 3:2 Торино Серия A Торино 1:0 Удинезе Серия A Торино 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Торино Серия A Удинезе 1:0 Торино Серия A Торино 0:0 Удинезе Серия A Торино 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Торино Серия A Торино 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Торино Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 7
|22
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|18 - 7
|21
|3.
|Аталанта
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 13
|17
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 10
|16
|5.
|Кальяри
|1:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|6.
|Рома
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|7.
|Лацио
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 9
|12
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|9.
|Торино
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|10.
|Парма
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 10
|9
|11.
|Милан
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|12.
|Верона
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|13.
|Болонья
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|14.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|3 - 6
|8
|15.
|Брешия
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|14 - 16
|6
|17.
|Лечче
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|18.
|СПАЛ 2013
|0:1 Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 14
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|20.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 16
|4
Удинезе
22.5% (31)
Ничья
52.2% (72)
Торино
25.4% (35)
1:1 Ничья
45.7% (63)
1:2 Торино
12.3% (17)
1:0 Удинезе
10.1% (14)
0:1 Торино
10.1% (14)
2:1 Удинезе
10.1% (14)
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