Италия: Серия A 2019-2020

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Удинезе
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Торино
0' 20'
1
Муссо
Хуан
4
Опоку
Николас
5
Трост-Эконг
Виллиам
3
Самир
Каэтано
18
Тер
Авест
Хидде
38
Мандрагора
Роландо
8
Яяло
Мато
10
Де
Пауль
Родриго
12
Сема
Кен
7
Окака
Стефано
15
Ласанья
Кевин
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
33
Н'Кулу
Николя
4
Лянко
Войнович
15
Ансальди
Кристиан
8
Базелли
Даниэле
88
Ринкон
Томас
7
Лукич
Саша
93
Лашальт
Диего
24
Верди
Симоне
9
Белотти
Андреа
Удинезе
3-5-2
Торино
3-5-1-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Удинезе 1:1 Венеция Фиорентина 1:0 Удинезе Удинезе 1:0 Болонья Верона 0:0 Удинезе
Удинезе 0:1 Брешия Интер Милан 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Порденоне Удинезе 1:3 Парма Удинезе 1:0 Милан Удинезе 3:1 Судтироль Удинезе 9:2 Сан-Луиджи Бешикташ 0:2 Удинезе Удинезе 1:4 Боруссия Д Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 1:2 Равенна Кальяри 1:2 Удинезе Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:3 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Аталанта 2:0 Удинезе
Торино Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Торино 0:0 Наполи Парма 3:2 Торино Торино 2:1 Милан Сампдория 1:0 Торино
Торино 1:2 Лечче Аталанта 2:3 Торино Вулверхэмптон 2:1 Торино Торино 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Вулверхэмптон Шахтёр Солигорск 1:1 Торино Торино 5:0 Шахтёр Солигорск Дебрецен 1:4 Торино Торино 3:0 Дебрецен Торино 3:2 Про Патрия Торино 15:0 Мерано Торино 18:1 Бормьезе Торино 3:1 Лацио Эмполи 4:1 Торино Торино 3:2 Сассуоло Ювентус 1:1 Торино

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Торино: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Торино 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Торино Серия A Торино 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Торино Серия A
Торино 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Торино Серия A Удинезе 1:5 Торино Серия A Торино 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 3:2 Торино Серия A Торино 1:0 Удинезе Серия A Торино 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:2 Торино Серия A Удинезе 1:0 Торино Серия A Торино 0:0 Удинезе Серия A Торино 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Торино Серия A Торино 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Торино Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 8 7 1 0 15 - 7 22
2. Интер Милан Заявка 8 7 0 1 18 - 7 21
3. Аталанта Заявка 8 5 2 1 21 - 13 17
4. Наполи Заявка 8 5 1 2 17 - 10 16
5. Кальяри 1:0 Заявка 8 4 2 2 11 - 7 14
6. Рома 0:0 Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Лацио Заявка 8 3 3 2 16 - 9 12
8. Фиорентина Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
9. Торино 0:0 Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
10. Парма Заявка 7 3 0 4 8 - 10 9
11. Милан Заявка 7 3 0 4 6 - 9 9
12. Верона Заявка 8 2 3 3 6 - 7 9
13. Болонья Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
14. Удинезе 0:0 Заявка 8 2 2 4 3 - 6 8
15. Брешия Заявка 6 2 0 4 7 - 9 6
16. Сассуоло Заявка 7 2 0 5 14 - 16 6
17. Лечче Заявка 7 2 0 5 7 - 15 6
18. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 8 2 0 6 6 - 14 6
19. Дженоа Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
20. Сампдория 0:0 Заявка 8 1 1 6 4 - 16 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Торино
Удинезе
22.5% (31)
Ничья
52.2% (72)
Торино
25.4% (35)
1:1 Ничья
45.7% (63)
1:2 Торино
12.3% (17)
1:0 Удинезе
10.1% (14)
0:1 Торино
10.1% (14)
2:1 Удинезе
10.1% (14)
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