Италия: Серия B 2019-2020

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Асколи
2:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Виртус Энтелла
0'
1:0
5' Гол
Нинкович Никола
1:1
13' Гол в свои ворота
Пучино Раффаэле
2:1
31' Гол
Ардеманьи Маттео
32' Желтая карточка
Контини Никита
45'+1
33
Леали
Никола
5
Пучино
Раффаэле
23
Броско
Риккардо
2
Валентини
Науэль
19
Падоин
Симоне
7
Michele
Cavion
6
Трояно
Микеле
14
Пиччинокки
Марио
17
Да
Крус
Алессио
11
Нинкович
Никола
32
Ардеманьи
Маттео
13
Контини
Никита
21
Копполаро
Мауро
15
Пеллиццер
Микеле
5
Кьоза
Марко
3
Сала
Марко
27
Эрамо
Мирко
23
Паолуччи
Андреа
19
Адорьян
Кристиан
7
Де
Лука
Джузеппе
34
Скенетти
Андреа
32
Манкосу
Маттео
Асколи
4-3-3
Виртус Энтелла
4-3-3

Ход матча

5'
Нинкович Никола
1:0
13'
1:1
Пучино Раффаэле
31'
Ардеманьи Маттео
(Да Крус Алессио)
2:1
32'
 
Контини Никита

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Кьево 2:0 Асколи Асколи 0:2 Пескара Кремонезе 1:0 Асколи Асколи 3:0 Специя
Юве Стабия 1:5 Асколи Асколи 2:0 Ливорно Фрозиноне 2:1 Асколи Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Асколи 5:1 Про Верчелли Кротоне 3:0 Асколи Асколи 1:2 Палермо Брешия 1:0 Асколи Читтаделла 2:2 Асколи Асколи 1:0 Венеция Специя 3:2 Асколи Асколи 2:1 Пескара Падова 1:2 Асколи Асколи 2:2 Беневенто Лечче 7:0 Асколи
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Виртус Энтелла 1:1 Трапани Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция
Пескара 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Виртус Энтелла 1:2 Судтироль Лацио 5:0 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Порденоне Виртус Энтелла 1:0 Каррарезе Ювентус (до 23 лет) 0:2 Виртус Энтелла Пьяченца 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:1 S.S. Arezzo Про Патрия 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 4:0 Альбиссола Новара 1:2 Виртус Энтелла

Последние игры между собой

Асколи: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Асколи 0:0 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 0:0 Асколи Серия B Виртус Энтелла 1:1 Асколи Серия B Асколи 1:1 Виртус Энтелла Серия B
Виртус Энтелла 2:1 Асколи Серия B Асколи 2:1 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 4:0 Асколи Серия B Асколи 1:0 Виртус Энтелла Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 8 5 3 0 11 - 3 18
2. Кротоне 8 4 3 1 12 - 5 15
3. Эмполи 8 4 3 1 11 - 7 15
4. Асколи 2:1 9 5 0 4 16 - 10 15
5. Салернитана 8 4 2 2 10 - 8 14
6. Перуджа 8 4 2 2 9 - 8 14
7. Кьево 8 3 4 1 14 - 10 13
8. Читтаделла 8 4 0 4 9 - 12 12
9. Венеция 8 3 3 2 8 - 7 12
10. Виртус Энтелла 1:2 9 3 3 3 8 - 10 12
11. Порденоне 8 3 2 3 13 - 12 11
12. Кремонезе 8 3 2 3 7 - 10 11
13. Пескара 8 3 1 4 12 - 14 10
14. Пиза 8 2 4 2 12 - 9 10
15. Фрозиноне 8 2 3 3 7 - 11 9
16. Специя 8 2 1 5 10 - 14 7
17. Юве Стабия 8 2 1 5 8 - 15 7
18. Козенца 8 1 4 3 7 - 8 7
19. Трапани 8 1 2 5 7 - 12 5
20. Ливорно 8 1 1 6 8 - 14 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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