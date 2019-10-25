Италия: Серия B 2019-2020
Асколи
2:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Виртус Энтелла
1:0
5' ГолНинкович Никола
1:1
13' Гол в свои воротаПучино Раффаэле
2:1
31' ГолАрдеманьи Маттео
32' Желтая карточкаКонтини Никита
33
Леали
Никола
27
Эрамо
Мирко
- Основной состав
-
33 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Брлек ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
5'
1:0
13'
1:1
31'
32'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 6
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: +9 =2 -9Кьево 2:0 Асколи Асколи 0:2 Пескара Кремонезе 1:0 Асколи Асколи 3:0 Специя
Юве Стабия 1:5 Асколи Асколи 2:0 Ливорно Фрозиноне 2:1 Асколи Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Асколи 5:1 Про Верчелли Кротоне 3:0 Асколи Асколи 1:2 Палермо Брешия 1:0 Асколи Читтаделла 2:2 Асколи Асколи 1:0 Венеция Специя 3:2 Асколи Асколи 2:1 Пескара Падова 1:2 Асколи Асколи 2:2 Беневенто Лечче 7:0 Асколи
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +9 =5 -6Виртус Энтелла 1:1 Трапани Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Венеция
Пескара 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Виртус Энтелла 1:2 Судтироль Лацио 5:0 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Порденоне Виртус Энтелла 1:0 Каррарезе Ювентус (до 23 лет) 0:2 Виртус Энтелла Пьяченца 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:1 S.S. Arezzo Про Патрия 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 4:0 Альбиссола Новара 1:2 Виртус Энтелла
Последние игры между собой
Асколи: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|2.
|Кротоне
|8
|4
|3
|1
|12 - 5
|15
|3.
|Эмполи
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|4.
|Асколи
|2:1
|9
|5
|0
|4
|16 - 10
|15
|5.
|Салернитана
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|6.
|Перуджа
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|7.
|Кьево
|8
|3
|4
|1
|14 - 10
|13
|8.
|Читтаделла
|8
|4
|0
|4
|9 - 12
|12
|9.
|Венеция
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|10.
|Виртус Энтелла
|1:2
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|11.
|Порденоне
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|12.
|Кремонезе
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|13.
|Пескара
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|14.
|Пиза
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|15.
|Фрозиноне
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|16.
|Специя
|8
|2
|1
|5
|10 - 14
|7
|17.
|Юве Стабия
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|18.
|Козенца
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|19.
|Трапани
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|20.
|Ливорно
|8
|1
|1
|6
|8 - 14
|4
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