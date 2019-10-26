Италия: Серия B 2019-2020

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Кротоне
3:2
Конец матча

Стадион:
Венеция
0'
0:1
9' Гол
Араму Маттиа
28' Желтая карточка
Монтальто Адриано
1:1
35' Гол
Сими Нванкво
2:1
55' Гол
Сими Нванкво
2:2
68' Гол
Капелло Алессандро
76' Желтая карточка
Крочата Джованни
79' Желтая карточка
Капелло Алессандро
83' Желтая карточка
Лолло Лоренцо
3:2
84' Гол
Големич Владимир
89' Желтая карточка
Сукулини Франко
90'+6
1
Кордац
Алекс
8
Сполли
Николас
5
Големич
Владимир
34
Марроне
Лука
23
Маццотта
Антонио
10
Бенали
Ахмед
14
Крочата
Джованни
18
Барберис
Андреа
17
Молина
Сальваторе
25
Сими
Нванкво
30
Junior
Messias
12
Леццерини
Лука
2
Фьордализо
Алессандро
13
Marco
Modolo
21
Кремонези
Микеле
32
Pietro
Ceccaroni
25
Лолло
Лоренцо
16
Luca
Antonio
Fiordilino
23
Youssef
Maleh
10
Араму
Маттиа
9
Монтальто
Адриано
28
Капелло
Алессандро
Кротоне
3-5-2
Венеция
4-3-1-2

Ход матча

9'
0:1
Араму Маттиа
(Капелло Алессандро)
26'
Куомо Джузеппе
Марроне Лука
 
28'
 
Монтальто Адриано
35'
Сими Нванкво
(Барберис Андреа)
1:1
55'
Сими Нванкво
(Молина Сальваторе)
2:1
59'
 
Бокалон Риккардо
Монтальто Адриано
62'
Мустаккьо Маттиа
Молина Сальваторе
 
68'
2:2
Капелло Алессандро
(Бокалон Риккардо)
76'
Крочата Джованни
 
79'
 
Капелло Алессандро
80'
Дзанеллато Никколо
Крочата Джованни
 
82'
 
Сукулини Франко
Youssef Maleh
83'
 
Лолло Лоренцо
84'
Големич Владимир
(Барберис Андреа)
3:2
88'
 
Ди Мариано Франческо
Лолло Лоренцо
89'
 
Сукулини Франко

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Пиза 1:1 Кротоне Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Пескара 0:3 Кротоне Кротоне 2:0 Юве Стабия
Кремонезе 2:1 Кротоне Кротоне 0:0 Эмполи Специя 1:2 Кротоне Кротоне 0:0 Козенца Кротоне 1:3 Сампдория Кротоне 4:3 S.S. Arezzo Кротоне 0:1 Хетафе Кротоне 3:0 Асколи Специя 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Беневенто Венеция 1:4 Кротоне Кротоне 0:0 Кремонезе Козенца 1:0 Кротоне Кротоне 2:0 Перуджа Карпи 1:2 Кротоне Кротоне 2:2 Лечче
Венеция Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Венеция 1:0 Салернитана Удинезе 1:1 Венеция Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:1 Пиза
Виртус Энтелла 0:2 Венеция Фрозиноне 1:1 Венеция Венеция 0:2 Кьево Трапани 0:1 Венеция Венеция 1:2 Кремонезе Парма 3:1 Венеция Венеция 2:1 Катания Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Карпи 2:3 Венеция Венеция 2:2 Пескара Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:4 Кротоне Асколи 1:0 Венеция Венеция 1:0 Фоджа Брешия 2:0 Венеция

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Венеция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Венеция 1:4 Кротоне Серия B Кротоне 1:1 Венеция Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Кротоне 9 5 3 1 15 - 7 18
2. Беневенто 9 5 3 1 11 - 7 18
3. Эмполи 9 4 4 1 13 - 9 16
4. Асколи 9 5 0 4 16 - 10 15
5. Салернитана 9 4 3 2 11 - 9 15
6. Перуджа 9 4 3 2 10 - 9 15
7. Кьево 9 3 5 1 15 - 11 14
8. Пескара 9 4 1 4 16 - 14 13
9. Читтаделла 9 4 1 4 9 - 12 13
10. Порденоне 9 3 3 3 13 - 12 12
11. Венеция 9 3 3 3 10 - 10 12
12. Виртус Энтелла 9 3 3 3 8 - 10 12
13. Кремонезе 8 3 2 3 7 - 10 11
14. Пиза 8 2 4 2 12 - 9 10
15. Специя 9 3 1 5 12 - 14 10
16. Фрозиноне 8 2 3 3 7 - 11 9
17. Козенца 9 1 5 3 8 - 9 8
18. Юве Стабия 9 2 1 6 8 - 17 7
19. Трапани 9 1 3 5 9 - 14 6
20. Ливорно 8 1 1 6 8 - 14 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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