Италия: Серия B 2019-2020
Порденоне
0:0
Конец матча
Стадион: Дачия-Арена
Читтаделла
15' Желтая карточкаRoberto Zammarini
22' Желтая карточкаDavide Mazzocco
36' Желтая карточкаГавацци Давиде
41' Желтая карточкаЙори Мануэль
47' Желтая карточкаLuca Ghiringhelli
62' Желтая карточкаDavide Diaw
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дзанон ЛукаЗащитник
- Защитник
-
14 Паза СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Paolo Pinto
-
32 Mattia Ronco
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Луппи ДавидеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Nicola PavanПолузащитник
-
29 Целар ЖанНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
Ход матча
22'
36'
41'
62'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Порденоне Последние 20 матчей: +6 =8 -6Юве Стабия 4:2 Порденоне Порденоне 2:0 Эмполи Кьево 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Беневенто
Ливорно 2:1 Порденоне Порденоне 1:0 Специя Удинезе 2:0 Порденоне Пескара 4:2 Порденоне Порденоне 3:0 Фрозиноне Порденоне 1:2 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Юве Стабия Виртус Энтелла 0:0 Порденоне ФералпиСало 2:2 Порденоне Порденоне 3:1 Джиана Эрминио Губбио 2:2 Порденоне Порденоне 4:0 Терамо Равенна 0:0 Порденоне Порденоне 0:0 Судтироль Тернана 1:1 Порденоне
Читтаделла Последние 20 матчей: +10 =3 -7Читтаделла 1:3 Козенца Кремонезе 0:2 Читтаделла Юве Стабия 0:1 Читтаделла Читтаделла 2:1 Пескара
Эмполи 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Трапани Беневенто 4:1 Читтаделла Читтаделла 0:3 Специя Читтаделла 3:3 Карпи Читтаделла 3:0 Падова Верона 3:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Верона Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:2 Читтаделла Палермо 2:2 Читтаделла Читтаделла 3:0 Верона Перуджа 0:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Асколи Читтаделла 1:3 Кремонезе
Последние игры между собой
Порденоне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Читтаделла: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кротоне
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|2.
|Беневенто
|9
|5
|3
|1
|11 - 7
|18
|3.
|Эмполи
|9
|4
|4
|1
|13 - 9
|16
|4.
|Асколи
|9
|5
|0
|4
|16 - 10
|15
|5.
|Салернитана
|9
|4
|3
|2
|11 - 9
|15
|6.
|Перуджа
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|7.
|Кьево
|9
|3
|5
|1
|15 - 11
|14
|8.
|Пескара
|9
|4
|1
|4
|16 - 14
|13
|9.
|Читтаделла
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|10.
|Порденоне
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|11.
|Венеция
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|12.
|Виртус Энтелла
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|13.
|Кремонезе
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|14.
|Пиза
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|15.
|Специя
|9
|3
|1
|5
|12 - 14
|10
|16.
|Фрозиноне
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|17.
|Козенца
|9
|1
|5
|3
|8 - 9
|8
|18.
|Юве Стабия
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|19.
|Трапани
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|20.
|Ливорно
|8
|1
|1
|6
|8 - 14
|4
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