Италия: Серия B 2019-2020

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Порденоне
0:0
Конец матча

Стадион:
Читтаделла
0'
15' Желтая карточка
Roberto Zammarini
22' Желтая карточка
Davide Mazzocco
36' Желтая карточка
Гавацци Давиде
41' Желтая карточка
Йори Мануэль
47' Желтая карточка
Luca Ghiringhelli
62' Желтая карточка
Davide Diaw
90'+5
22
Ди
Грегорио
Микеле
30
Roberto
Zammarini
31
Кампорезе
Микеле
6
Alberto
Barison
3
Де
Агостини
Микеле
18
Davide
Mazzocco
8
Буррай
Сальваторе
11
Семенцато
Даниэль
7
Гавацци
Давиде
13
Чурриа
Патрик
9
Luca
Strizzolo
1
Палеари
Альберто
24
Luca
Ghiringhelli
5
Адорни
Давиде
6
Камильяно
Агостино
3
Amedeo
Benedetti
16
Вита
Алессио
4
Йори
Мануэль
23
Бранка
Симоне
7
Andrea
Bussaglia
9
Davide
Diaw
14
Луппи
Давиде
Порденоне
4-3-1-2
Читтаделла
4-3-1-2

Ход матча

15'
Roberto Zammarini
 
22'
Davide Mazzocco
 
36'
Гавацци Давиде
 
41'
 
Йори Мануэль
47'
 
Luca Ghiringhelli
62'
 
Davide Diaw
63'
Паза Симоне
Гавацци Давиде
 
65'
 
Marco Rosafio
Луппи Давиде
73'
Мисурака Джанвито
Davide Mazzocco
 
75'
 
Д'Урсо Кристиан
Бранка Симоне
78'
Канделлоне Леонардо
Luca Strizzolo
 
81'
 
Nicola Pavan
Йори Мануэль

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Порденоне Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Юве Стабия 4:2 Порденоне Порденоне 2:0 Эмполи Кьево 1:1 Порденоне Порденоне 1:1 Беневенто
Ливорно 2:1 Порденоне Порденоне 1:0 Специя Удинезе 2:0 Порденоне Пескара 4:2 Порденоне Порденоне 3:0 Фрозиноне Порденоне 1:2 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Юве Стабия Виртус Энтелла 0:0 Порденоне ФералпиСало 2:2 Порденоне Порденоне 3:1 Джиана Эрминио Губбио 2:2 Порденоне Порденоне 4:0 Терамо Равенна 0:0 Порденоне Порденоне 0:0 Судтироль Тернана 1:1 Порденоне
Читтаделла Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Читтаделла 1:3 Козенца Кремонезе 0:2 Читтаделла Юве Стабия 0:1 Читтаделла Читтаделла 2:1 Пескара
Эмполи 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Трапани Беневенто 4:1 Читтаделла Читтаделла 0:3 Специя Читтаделла 3:3 Карпи Читтаделла 3:0 Падова Верона 3:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Верона Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:2 Читтаделла Палермо 2:2 Читтаделла Читтаделла 3:0 Верона Перуджа 0:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Асколи Читтаделла 1:3 Кремонезе

Последние игры между собой

Порденоне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Читтаделла: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Читтаделла 3:1 Порденоне Лега Про Порденоне 1:3 Читтаделла Лега Про
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Кротоне 9 5 3 1 15 - 7 18
2. Беневенто 9 5 3 1 11 - 7 18
3. Эмполи 9 4 4 1 13 - 9 16
4. Асколи 9 5 0 4 16 - 10 15
5. Салернитана 9 4 3 2 11 - 9 15
6. Перуджа 9 4 3 2 10 - 9 15
7. Кьево 9 3 5 1 15 - 11 14
8. Пескара 9 4 1 4 16 - 14 13
9. Читтаделла 9 4 1 4 9 - 12 13
10. Порденоне 9 3 3 3 13 - 12 12
11. Венеция 9 3 3 3 10 - 10 12
12. Виртус Энтелла 9 3 3 3 8 - 10 12
13. Кремонезе 8 3 2 3 7 - 10 11
14. Пиза 8 2 4 2 12 - 9 10
15. Специя 9 3 1 5 12 - 14 10
16. Фрозиноне 8 2 3 3 7 - 11 9
17. Козенца 9 1 5 3 8 - 9 8
18. Юве Стабия 9 2 1 6 8 - 17 7
19. Трапани 9 1 3 5 9 - 14 6
20. Ливорно 8 1 1 6 8 - 14 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Йори Мануэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Гавацци Давиде получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Давид Маццокко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Roberto Zammarini получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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