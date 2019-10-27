Италия: Серия B 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2019-2020
Кремонезе
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Фрозиноне
0' 5'
1
Nicola
Ravaglia
14
Vasile
Mogos
23
Караччоло
Антонио
15
Бьянкетти
Маттео
20
Luca
Ravanelli
17
Мильоре
Франческо
28
Майкл
Кингсли
19
Michele
Castagnetti
5
Вальцания
Лука
10
Соддимо
Данило
30
Чераволо
Фабио
22
Барди
Франческо
15
Ариаудо
Лоренцо
3
Капуано
Марко
23
Бригенти
Николо
5
Гори
Мирко
2
Дзампано
Франческо
17
Роден
Маркус
11
Хаас
Николас
13
Бегетто
Андреа
28
Чано
Камилло
10
Дионизи
Федерико
Кремонезе
5-3-2
Фрозиноне
3-1-4-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Эмполи 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:2 Читтаделла Кремонезе 1:0 Асколи Трапани 0:0 Кремонезе
Кремонезе 2:1 Кротоне Пиза 4:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Кремонезе Верона 1:2 Кремонезе Кремонезе 4:0 Виртус Франкавилла Наполи 3:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Брешия Карпи 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Фоджа Читтаделла 1:3 Кремонезе Кротоне 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Лечче Ливорно 1:3 Кремонезе Кремонезе 1:1 Верона
Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Фрозиноне 1:0 Ливорно Салернитана 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Козенца Перуджа 3:1 Фрозиноне
Фрозиноне 1:1 Венеция Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Брешия 3:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Асколи Порденоне 3:0 Фрозиноне Фрозиноне 5:1 Монополи Фрозиноне 4:0 Каррарезе Лечче 4:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Кьево Милан 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Удинезе Сассуоло 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Наполи Кальяри 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:3 Интер Милан Фиорентина 0:1 Фрозиноне

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Кремонезе 2:2 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 0:0 Кремонезе Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Кротоне 9 5 3 1 15 - 7 18
2. Беневенто 9 5 3 1 11 - 7 18
3. Эмполи 9 4 4 1 13 - 9 16
4. Асколи 9 5 0 4 16 - 10 15
5. Салернитана 9 4 3 2 11 - 9 15
6. Перуджа 9 4 3 2 10 - 9 15
7. Кьево 9 3 5 1 15 - 11 14
8. Пескара 9 4 1 4 16 - 14 13
9. Читтаделла 9 4 1 4 9 - 12 13
10. Порденоне 9 3 3 3 13 - 12 12
11. Венеция 9 3 3 3 10 - 10 12
12. Виртус Энтелла 9 3 3 3 8 - 10 12
13. Кремонезе 0:0 9 3 3 3 7 - 10 12
14. Специя 9 3 1 5 12 - 14 10
15. Пиза 9 2 4 3 12 - 10 10
16. Фрозиноне 0:0 9 2 4 3 7 - 11 10
17. Козенца 9 1 5 3 8 - 9 8
18. Ливорно 9 2 1 6 9 - 14 7
19. Юве Стабия 9 2 1 6 8 - 17 7
20. Трапани 9 1 3 5 9 - 14 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...