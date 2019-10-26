Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Трапани
2:2
Конец матча

Стадион:
Эмполи
0'
0:1
8' Гол
Байрами Недим
1:1
23' Гол
Marco Moscati
1:2
62' Гол
Штулац Лео
64' Желтая карточка
Балковец Юре
82' Желтая карточка
Петтинари Стефано
2:2
90' Гол в свои ворота
Весели Фредерик
90' Желтая карточка
Скалья Луиджи Альберто
90'+10
12
Карнесекки
Марко
29
Дель
Прете
Лоренцо
4
Пальяруло
Лука
2
Joao
Silva
IV
6
Stefano
Scognamillo
28
Колпани
Андреа
5
Anthony
Taugourdeau
33
Marco
Moscati
17
Луперини
Грегорио
32
Петтинари
Стефано
10
Mbala
Nzola
1
Бриньоли
Альберто
5
Весели
Фредерик
6
Романьоли
Симоне
3
Майетта
Доменико
29
Балковец
Юре
16
Фраттези
Давиде
8
Штулац
Лео
10
Дези
Якопо
11
Байрами
Недим
7
Leonardo
Mancuso
19
Kevin
Piscopo
Трапани
4-3-1-2
Эмполи
4-3-1-2

Ход матча

8'
0:1
Байрами Недим
(Фраттези Давиде)
23'
Marco Moscati
1:1
46'
Якимовски Никола
Joao Silva IV
 
55'
 
Ла Гумина Антонино
Kevin Piscopo
62'
1:2
Штулац Лео
(Балковец Юре)
64'
 
Балковец Юре
65'
Francesco Golfo
Колпани Андреа
 
70'
Скалья Луиджи Альберто
Луперини Грегорио
 
70'
 
Гаццола Марчелло
Дези Якопо
81'
 
Николау Димитриос
Майетта Доменико
82'
Петтинари Стефано
 
90'
Весели Фредерик
2:2
90'
Скалья Луиджи Альберто
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 22
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Трапани Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Виртус Энтелла 1:1 Трапани Трапани 1:2 Юве Стабия Специя 2:4 Трапани Трапани 0:0 Кремонезе
Трапани 0:1 Салернитана Читтаделла 2:0 Трапани Трапани 0:1 Венеция Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Трапани 3:1 Пьяченца Трапани 2:0 Пьяченца Пьяченца 0:0 Трапани Трапани 1:1 Катания Катания 2:2 Трапани Катанзаро 6:3 Трапани Трапани 2:1 Паганезе Ренде 0:1 Трапани Трапани 2:1 Потенца Юве Стабия 2:0 Трапани Трапани 2:0 Витербезе
Эмполи Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Эмполи 1:1 Кремонезе Порденоне 2:0 Эмполи Эмполи 3:0 Перуджа Пиза 2:3 Эмполи
Эмполи 1:0 Читтаделла Кротоне 0:0 Эмполи Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 2:1 Юве Стабия Эмполи 2:0 Пескара Эмполи 2:1 Реджина Сассуоло 1:0 Эмполи Интер Милан 2:1 Эмполи Эмполи 4:1 Торино Сампдория 1:2 Эмполи Эмполи 1:0 Фиорентина Болонья 3:1 Эмполи Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 Аталанта 0:0 Эмполи Удинезе 3:2 Эмполи Эмполи 2:1 Наполи

Последние игры между собой

Трапани: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Эмполи: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Трапани 0:0 Эмполи Серия B Эмполи 1:1 Трапани Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Кротоне 9 5 3 1 15 - 7 18
2. Беневенто 9 5 3 1 11 - 7 18
3. Эмполи 9 4 4 1 13 - 9 16
4. Асколи 9 5 0 4 16 - 10 15
5. Салернитана 9 4 3 2 11 - 9 15
6. Перуджа 9 4 3 2 10 - 9 15
7. Кьево 9 3 5 1 15 - 11 14
8. Пескара 9 4 1 4 16 - 14 13
9. Читтаделла 9 4 1 4 9 - 12 13
10. Порденоне 9 3 3 3 13 - 12 12
11. Венеция 9 3 3 3 10 - 10 12
12. Виртус Энтелла 9 3 3 3 8 - 10 12
13. Кремонезе 8 3 2 3 7 - 10 11
14. Пиза 8 2 4 2 12 - 9 10
15. Специя 9 3 1 5 12 - 14 10
16. Фрозиноне 8 2 3 3 7 - 11 9
17. Козенца 9 1 5 3 8 - 9 8
18. Юве Стабия 9 2 1 6 8 - 17 7
19. Трапани 9 1 3 5 9 - 14 6
20. Ливорно 8 1 1 6 8 - 14 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Marco Moscati бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Байрами Недим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Provinciale. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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