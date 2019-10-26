Италия: Серия B 2019-2020
Трапани
2:2
Конец матча
Стадион: Stadio Provinciale
Эмполи
0:1
8' ГолБайрами Недим
1:1
23' ГолMarco Moscati
1:2
62' ГолШтулац Лео
64' Желтая карточкаБалковец Юре
82' Желтая карточкаПеттинари Стефано
2:2
90' Гол в свои воротаВесели Фредерик
90' Желтая карточкаСкалья Луиджи Альберто
10
Mbala
Nzola
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Mbala NzolaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Косми Серсе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дези ЯкопоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лариби КаримПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
Ход матча
8'
0:1
23'
1:1
62'
1:2
64'
90'
2:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 7
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Трапани Последние 20 матчей: +7 =5 -8Виртус Энтелла 1:1 Трапани Трапани 1:2 Юве Стабия Специя 2:4 Трапани Трапани 0:0 Кремонезе
Трапани 0:1 Салернитана Читтаделла 2:0 Трапани Трапани 0:1 Венеция Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Трапани 3:1 Пьяченца Трапани 2:0 Пьяченца Пьяченца 0:0 Трапани Трапани 1:1 Катания Катания 2:2 Трапани Катанзаро 6:3 Трапани Трапани 2:1 Паганезе Ренде 0:1 Трапани Трапани 2:1 Потенца Юве Стабия 2:0 Трапани Трапани 2:0 Витербезе
Эмполи Последние 20 матчей: +10 =4 -6Эмполи 1:1 Кремонезе Порденоне 2:0 Эмполи Эмполи 3:0 Перуджа Пиза 2:3 Эмполи
Эмполи 1:0 Читтаделла Кротоне 0:0 Эмполи Кьево 1:1 Эмполи Эмполи 2:1 Юве Стабия Эмполи 2:0 Пескара Эмполи 2:1 Реджина Сассуоло 1:0 Эмполи Интер Милан 2:1 Эмполи Эмполи 4:1 Торино Сампдория 1:2 Эмполи Эмполи 1:0 Фиорентина Болонья 3:1 Эмполи Эмполи 2:4 СПАЛ 2013 Аталанта 0:0 Эмполи Удинезе 3:2 Эмполи Эмполи 2:1 Наполи
Последние игры между собой
Трапани: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Эмполи: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кротоне
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|2.
|Беневенто
|9
|5
|3
|1
|11 - 7
|18
|3.
|Эмполи
|9
|4
|4
|1
|13 - 9
|16
|4.
|Асколи
|9
|5
|0
|4
|16 - 10
|15
|5.
|Салернитана
|9
|4
|3
|2
|11 - 9
|15
|6.
|Перуджа
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|7.
|Кьево
|9
|3
|5
|1
|15 - 11
|14
|8.
|Пескара
|9
|4
|1
|4
|16 - 14
|13
|9.
|Читтаделла
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|10.
|Порденоне
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|11.
|Венеция
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|12.
|Виртус Энтелла
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|13.
|Кремонезе
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|14.
|Пиза
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|15.
|Специя
|9
|3
|1
|5
|12 - 14
|10
|16.
|Фрозиноне
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|17.
|Козенца
|9
|1
|5
|3
|8 - 9
|8
|18.
|Юве Стабия
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|19.
|Трапани
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|20.
|Ливорно
|8
|1
|1
|6
|8 - 14
|4
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