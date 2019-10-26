Италия: Серия B 2019-2020

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Пескара
4:0
Конец матча

Стадион:
Беневенто
0'
8' Желтая карточка
Gennaro Borrelli
1:0
46' Гол
Мемушай Ледиан
48' Желтая карточка
Matteo Brunori
52' Желтая карточка
Маджио Кристиан
2:0
53' Гол
Пепин
61' Желтая карточка
Туиа Алессандро
3:0
76' Гол
Пепин
76' Желтая карточка
Пепин
4:0
90' Пенальти
Маньеро Риккардо
90'+5
1
Фиорилло
Винченцо
13
Чофани
Маттео
18
Бетелла
Давиде
6
Сконьямильо
Дженнаро
20
Luca
Palmiero
31
Бузеллато
Массимилиано
8
Мемушай
Ледиан
24
Пепин
40
Edoardo
Masciangelo
29
Gennaro
Borrelli
11
Галано
Кристиан
1
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
13
Туиа
Алессандро
5
Кальдирола
Лука
3
Летиция
Гаэтано
19
Инсинье
Роберто
21
Хетемай
Перпарим
10
Виола
Николас
16
Импрота
Риккардо
25
Сау
Марко
9
Кода
Массимо
Пескара
3-5-2
Беневенто
4-4-2

Ход матча

8'
Gennaro Borrelli
 
46'
Мемушай Ледиан
(Пепин)
1:0
46'
Кастари Элхан
Фиорилло Винченцо
 
48'
Matteo Brunori
 
52'
 
Маджио Кристиан
53'
Пепин
2:0
58'
 
Скьяттарелла Паскуале
Импрота Риккардо
61'
 
Туиа Алессандро
70'
Маньеро Риккардо
Gennaro Borrelli
 
71'
 
Арментерос Самуэль
Сау Марко
76'
Пепин
(Бетелла Давиде)
3:0
76'
Пепин
 
77'
 
Dejan Vokic
Инсинье Роберто
79'
Бруно Алессандро
Luca Palmiero
 
90'
Маньеро Риккардо
4:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 9
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Пескара 1:2 Специя Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:3 Кротоне Читтаделла 2:1 Пескара
Пескара 1:1 Виртус Энтелла Козенца 1:2 Пескара Пескара 4:2 Порденоне Салернитана 3:1 Пескара Эмполи 2:0 Пескара Пескара 3:2 Мантова Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара Пескара 2:0 Салернитана Венеция 2:2 Пескара Пескара 1:1 Верона Карпи 0:0 Пескара Пескара 1:1 Перуджа Асколи 2:1 Пескара Пескара 3:2 Палермо Лечче 2:0 Пескара
Беневенто Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Беневенто 1:0 Перуджа Специя 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Порденоне 1:1 Беневенто
Беневенто 1:0 Козенца Салернитана 0:2 Беневенто Беневенто 4:1 Читтаделла Пиза 0:0 Беневенто Беневенто 3:4 Монца Фиорентина 0:3 Беневенто Наполи 1:2 Беневенто Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Брешия 2:3 Беневенто Беневенто 3:3 Падова Кротоне 1:0 Беневенто Беневенто 4:2 Козенца Верона 0:3 Беневенто Беневенто 1:2 Палермо Перуджа 2:4 Беневенто

Последние игры между собой

Пескара: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Беневенто: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Беневенто 2:1 Пескара Серия B Пескара 2:1 Беневенто Серия B Пескара 1:1 Беневенто Серия C1 B Беневенто 2:2 Пескара Серия C1 B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Кротоне 9 5 3 1 15 - 7 18
2. Беневенто 9 5 3 1 11 - 7 18
3. Эмполи 9 4 4 1 13 - 9 16
4. Асколи 9 5 0 4 16 - 10 15
5. Салернитана 9 4 3 2 11 - 9 15
6. Перуджа 9 4 3 2 10 - 9 15
7. Кьево 9 3 5 1 15 - 11 14
8. Пескара 9 4 1 4 16 - 14 13
9. Читтаделла 9 4 1 4 9 - 12 13
10. Порденоне 9 3 3 3 13 - 12 12
11. Венеция 9 3 3 3 10 - 10 12
12. Виртус Энтелла 9 3 3 3 8 - 10 12
13. Кремонезе 8 3 2 3 7 - 10 11
14. Пиза 8 2 4 2 12 - 9 10
15. Специя 9 3 1 5 12 - 14 10
16. Фрозиноне 8 2 3 3 7 - 11 9
17. Козенца 9 1 5 3 8 - 9 8
18. Юве Стабия 9 2 1 6 8 - 17 7
19. Трапани 9 1 3 5 9 - 14 6
20. Ливорно 8 1 1 6 8 - 14 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    8'
    Gennaro Borrelli получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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