Италия: Серия B 2019-2020
Пескара
4:0
Конец матча
Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
Беневенто
8' Желтая карточкаGennaro Borrelli
1:0
46' ГолМемушай Ледиан
48' Желтая карточкаMatteo Brunori
52' Желтая карточкаМаджио Кристиан
2:0
53' ГолПепин
61' Желтая карточкаТуиа Алессандро
3:0
76' ГолПепин
76' Желтая карточкаПепин
4:0
90' ПенальтиМаньеро Риккардо
24
Пепин
25
Сау
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 ПепинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Mirko DrudiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Бошич МилошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Земан Зденек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Гори ПьерВратарь
- Вратарь
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Dejan VokicПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
Ход матча
46'
1:0
48'
52'
53'
2:0
61'
76'
3:0
76'
90'
4:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 9
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Пескара Последние 20 матчей: +6 =6 -8Пескара 1:2 Специя Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:3 Кротоне Читтаделла 2:1 Пескара
Пескара 1:1 Виртус Энтелла Козенца 1:2 Пескара Пескара 4:2 Порденоне Салернитана 3:1 Пескара Эмполи 2:0 Пескара Пескара 3:2 Мантова Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара Пескара 2:0 Салернитана Венеция 2:2 Пескара Пескара 1:1 Верона Карпи 0:0 Пескара Пескара 1:1 Перуджа Асколи 2:1 Пескара Пескара 3:2 Палермо Лечче 2:0 Пескара
Беневенто Последние 20 матчей: +12 =4 -4Беневенто 1:0 Перуджа Специя 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Порденоне 1:1 Беневенто
Беневенто 1:0 Козенца Салернитана 0:2 Беневенто Беневенто 4:1 Читтаделла Пиза 0:0 Беневенто Беневенто 3:4 Монца Фиорентина 0:3 Беневенто Наполи 1:2 Беневенто Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Брешия 2:3 Беневенто Беневенто 3:3 Падова Кротоне 1:0 Беневенто Беневенто 4:2 Козенца Верона 0:3 Беневенто Беневенто 1:2 Палермо Перуджа 2:4 Беневенто
Последние игры между собой
Пескара: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Беневенто: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кротоне
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|2.
|Беневенто
|9
|5
|3
|1
|11 - 7
|18
|3.
|Эмполи
|9
|4
|4
|1
|13 - 9
|16
|4.
|Асколи
|9
|5
|0
|4
|16 - 10
|15
|5.
|Салернитана
|9
|4
|3
|2
|11 - 9
|15
|6.
|Перуджа
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|7.
|Кьево
|9
|3
|5
|1
|15 - 11
|14
|8.
|Пескара
|9
|4
|1
|4
|16 - 14
|13
|9.
|Читтаделла
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|10.
|Порденоне
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|11.
|Венеция
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|12.
|Виртус Энтелла
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|13.
|Кремонезе
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|14.
|Пиза
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|15.
|Специя
|9
|3
|1
|5
|12 - 14
|10
|16.
|Фрозиноне
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|17.
|Козенца
|9
|1
|5
|3
|8 - 9
|8
|18.
|Юве Стабия
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|19.
|Трапани
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|20.
|Ливорно
|8
|1
|1
|6
|8 - 14
|4
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