Италия: Серия B 2019-2020
Козенца
1:1
Конец матча
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
Кьево
0:1
8' ГолЭспозито Сальваторе
21' Желтая карточкаДикманн Лоренцо
1:1
35' ГолMirko Bruccini
42' Желтая карточкаБиттанте Лука
65' Желтая карточкаЦесар Боштян
73' Желтая карточкаЭспозито Сальваторе
90' Желтая карточкаRicardo Idda
32
Баэс
Хайме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Баэс ХаймеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Фрей НиколяЗащитник
-
13 Пина НунуПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
Ход матча
8'
21'
35'
1:1
42'
65'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Козенца Последние 20 матчей: +4 =8 -8Читтаделла 1:3 Козенца Козенца 1:1 Венеция Фрозиноне 1:1 Козенца Козенца 1:1 Ливорно
Беневенто 1:0 Козенца Козенца 1:2 Пескара Лечче 2:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Кротоне 0:0 Козенца Монополи 1:0 Козенца Салернитана 1:2 Козенца Козенца 1:1 Венеция Беневенто 4:2 Козенца Козенца 1:0 Специя Падова 0:0 Козенца Козенца 1:0 Кротоне Лечче 3:1 Козенца Козенца 1:1 Палермо Пескара 1:1 Козенца Козенца 2:3 Брешия
Кьево Последние 20 матчей: +5 =7 -8Кьево 2:0 Асколи Ливорно 3:4 Кьево Кьево 1:1 Порденоне Салернитана 1:1 Кьево
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кротоне
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|2.
|Беневенто
|9
|5
|3
|1
|11 - 7
|18
|3.
|Эмполи
|9
|4
|4
|1
|13 - 9
|16
|4.
|Асколи
|9
|5
|0
|4
|16 - 10
|15
|5.
|Салернитана
|9
|4
|3
|2
|11 - 9
|15
|6.
|Перуджа
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|7.
|Кьево
|9
|3
|5
|1
|15 - 11
|14
|8.
|Пескара
|9
|4
|1
|4
|16 - 14
|13
|9.
|Читтаделла
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|10.
|Порденоне
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|11.
|Венеция
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|12.
|Виртус Энтелла
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|13.
|Кремонезе
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|14.
|Пиза
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|15.
|Специя
|9
|3
|1
|5
|12 - 14
|10
|16.
|Фрозиноне
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|17.
|Козенца
|9
|1
|5
|3
|8 - 9
|8
|18.
|Юве Стабия
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|19.
|Трапани
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|20.
|Ливорно
|8
|1
|1
|6
|8 - 14
|4
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