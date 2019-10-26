Италия: Серия B 2019-2020

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Козенца
1:1
Конец матча

Стадион:
Кьево
0'
0:1
8' Гол
Эспозито Сальваторе
21' Желтая карточка
Дикманн Лоренцо
1:1
35' Гол
Mirko Bruccini
42' Желтая карточка
Биттанте Лука
65' Желтая карточка
Цесар Боштян
73' Желтая карточка
Эспозито Сальваторе
90' Желтая карточка
Ricardo Idda
90'+5
33
Pietro
Perina
27
Биттанте
Лука
5
Ricardo
Idda
4
Капела
Анибал
18
Matteo
Legittimo
21
Mirko
Bruccini
16
Шаудоне
Даниэле
30
Franck
Kanoute
10
Mirko
Carretta
32
Баэс
Хайме
29
Ривьер
Эммануэль
1
Шемпер
Адриан
41
Дикманн
Лоренцо
5
Цесар
Боштян
14
Вяйсянен
Саули
3
Matteo
Cotali
6
Эспозито
Сальваторе
4
Оби
Джоэл
10
Пуччарелли
Мануэль
24
Меджорини
Риккардо
16
Гарритано
Лука
20
Родригес
Алехандро
Козенца
4-3-1-2
Кьево
4-2-3-1

Ход матча

8'
0:1
Эспозито Сальваторе
21'
 
Дикманн Лоренцо
35'
Mirko Bruccini
(Баэс Хайме)
1:1
42'
Биттанте Лука
 
46'
 
Сегре Джакопо
Пуччарелли Мануэль
65'
 
Цесар Боштян
70'
Литтери Джанлука
Ривьер Эммануэль
 
71'
Пьерини Николас
Mirko Carretta
 
73'
 
Эспозито Сальваторе
77'
 
Фрей Николя
Matteo Cotali
81'
Angelo Corsi
Биттанте Лука
 
86'
 
Massimo Bertagnoli
Гарритано Лука
90'
Ricardo Idda
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 21 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Читтаделла 1:3 Козенца Козенца 1:1 Венеция Фрозиноне 1:1 Козенца Козенца 1:1 Ливорно
Беневенто 1:0 Козенца Козенца 1:2 Пескара Лечче 2:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Кротоне 0:0 Козенца Монополи 1:0 Козенца Салернитана 1:2 Козенца Козенца 1:1 Венеция Беневенто 4:2 Козенца Козенца 1:0 Специя Падова 0:0 Козенца Козенца 1:0 Кротоне Лечче 3:1 Козенца Козенца 1:1 Палермо Пескара 1:1 Козенца Козенца 2:3 Брешия
Кьево Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Кьево 2:0 Асколи Ливорно 3:4 Кьево Кьево 1:1 Порденоне Салернитана 1:1 Кьево
Кьево 2:2 Пиза Венеция 0:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи Перуджа 2:1 Кьево Кальяри 2:1 Кьево Кьево 1:1 Равенна Кьево 1:2 Кальяри Фрозиноне 0:0 Кьево Кьево 0:0 Сампдория Интер Милан 2:0 Кьево Кьево 0:4 СПАЛ 2013 Кьево 1:1 Парма Лацио 1:2 Кьево Кьево 1:3 Наполи Болонья 3:0 Кьево Сассуоло 4:0 Кьево
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Кротоне 9 5 3 1 15 - 7 18
2. Беневенто 9 5 3 1 11 - 7 18
3. Эмполи 9 4 4 1 13 - 9 16
4. Асколи 9 5 0 4 16 - 10 15
5. Салернитана 9 4 3 2 11 - 9 15
6. Перуджа 9 4 3 2 10 - 9 15
7. Кьево 9 3 5 1 15 - 11 14
8. Пескара 9 4 1 4 16 - 14 13
9. Читтаделла 9 4 1 4 9 - 12 13
10. Порденоне 9 3 3 3 13 - 12 12
11. Венеция 9 3 3 3 10 - 10 12
12. Виртус Энтелла 9 3 3 3 8 - 10 12
13. Кремонезе 8 3 2 3 7 - 10 11
14. Пиза 8 2 4 2 12 - 9 10
15. Специя 9 3 1 5 12 - 14 10
16. Фрозиноне 8 2 3 3 7 - 11 9
17. Козенца 9 1 5 3 8 - 9 8
18. Юве Стабия 9 2 1 6 8 - 17 7
19. Трапани 9 1 3 5 9 - 14 6
20. Ливорно 8 1 1 6 8 - 14 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito-Gigi Marulla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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