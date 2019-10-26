Италия: Серия B 2019-2020

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Ливорно
1:0
Конец матча

Стадион:
Пиза
0'
1:0
16' Гол в свои ворота
Бенедетти Симоне
18' Желтая карточка
Бобен Матия
38' Желтая карточка
Luka Bogdan
54' Вторая желтая карточка
Luka Bogdan
59' Желтая карточка
Райчевич Филип
59' Желтая карточка
Айя Рамзи
66' Красная карточка
Samuele Birindelli
67' Желтая карточка
Лучи Андреа
86' Желтая карточка
Бенедетти Симоне
90'+7
38
Зима
Лукаш
17
Antonio
Porcino
21
Lorenzo
Gonnelli
26
Luka
Bogdan
42
Бобен
Матия
34
Davide
Agazzi
8
Лучи
Андреа
32
Маррас
Мануэль
9
Sven
Braken
31
Райчевич
Филип
15
Дель
Прато
Энрико
1
Гори
Стефано
13
Andrea
Meroni
15
Айя
Рамзи
33
Бенедетти
Симоне
14
Marius
Marin
7
Nicholas
Siega
I
27
Гухер
Роберт
5
Luca
Verna
23
Francesco
Lisi
26
Мазуччи
Гаэтано
31
Маркони
Микеле
Ливорно
4-3-3
Пиза
3-5-2

Ход матча

16'
Бенедетти Симоне
1:0
18'
Бобен Матия
 
38'
Luka Bogdan
 
54'
Рокка Микеле
Маррас Мануэль
 
54'
Luka Bogdan
 
57'
Газбарро Андреа
Sven Braken
 
59'
Райчевич Филип
 
59'
 
Айя Рамзи
60'
 
Davide Di Quinzio
Marius Marin
64'
 
Samuele Birindelli
Andrea Meroni
66'
 
Samuele Birindelli
67'
Лучи Андреа
 
74'
 
Москарделли Давиде
Мазуччи Гаэтано
81'
Murilo Mendes
Райчевич Филип
 
86'
 
Бенедетти Симоне

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 22 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Ливорно Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Фрозиноне 1:0 Ливорно Ливорно 3:4 Кьево Ливорно 2:3 Салернитана Козенца 1:1 Ливорно
Ливорно 2:1 Порденоне Асколи 2:0 Ливорно Ливорно 0:1 Перуджа Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Ливорно 0:1 Карпи Ливорно 0:1 Фиорентина Падова 1:1 Ливорно Ливорно 1:0 Карпи Верона 2:3 Ливорно Ливорно 2:2 Палермо Фоджа 2:2 Ливорно Ливорно 0:1 Брешия Читтаделла 4:0 Ливорно Ливорно 1:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Ливорно Ливорно 1:0 Салернитана
Пиза Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Пиза 1:1 Кротоне Перуджа 1:0 Пиза Венеция 1:1 Пиза Пиза 2:3 Эмполи
Кьево 2:2 Пиза Пиза 4:1 Кремонезе Юве Стабия 0:2 Пиза Пиза 0:0 Беневенто Пиза 0:3 Болонья Пиза 3:0 Потенца Триестина 1:3 Пиза Пиза 2:2 Триестина Пиза 1:0 S.S. Arezzo S.S. Arezzo 2:3 Пиза Пиза 2:1 Каррарезе Каррарезе 2:2 Пиза Пиза 3:0 Новара Про Патрия 1:2 Пиза Пиза 0:0 Понтедера Арцакена 0:3 Пиза

Последние игры между собой

Ливорно: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Пиза: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Ливорно 2:0 Пиза Серия C Пиза 1:0 Ливорно Серия C Пиза 2:1 Ливорно Серия B Ливорно 1:1 Пиза Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Кротоне 9 5 3 1 15 - 7 18
2. Беневенто 9 5 3 1 11 - 7 18
3. Эмполи 9 4 4 1 13 - 9 16
4. Асколи 9 5 0 4 16 - 10 15
5. Салернитана 9 4 3 2 11 - 9 15
6. Перуджа 9 4 3 2 10 - 9 15
7. Кьево 9 3 5 1 15 - 11 14
8. Пескара 9 4 1 4 16 - 14 13
9. Читтаделла 9 4 1 4 9 - 12 13
10. Порденоне 9 3 3 3 13 - 12 12
11. Венеция 9 3 3 3 10 - 10 12
12. Виртус Энтелла 9 3 3 3 8 - 10 12
13. Кремонезе 8 3 2 3 7 - 10 11
14. Специя 9 3 1 5 12 - 14 10
15. Пиза 9 2 4 3 12 - 10 10
16. Фрозиноне 8 2 3 3 7 - 11 9
17. Козенца 9 1 5 3 8 - 9 8
18. Ливорно 9 2 1 6 9 - 14 7
19. Юве Стабия 9 2 1 6 8 - 17 7
20. Трапани 9 1 3 5 9 - 14 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Luka Bogdan получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Бобен Матия получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    ГООООООООЛ - Бенедетти Симоне очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Armando Picchi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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