Италия: Серия B 2019-2020
Ливорно
1:0
Конец матча
Стадион: Армандо Пикки
Пиза
1:0
16' Гол в свои воротаБенедетти Симоне
18' Желтая карточкаБобен Матия
38' Желтая карточкаLuka Bogdan
54' Вторая желтая карточкаLuka Bogdan
59' Желтая карточкаРайчевич Филип
59' Желтая карточкаАйя Рамзи
66' Красная карточкаSamuele Birindelli
67' Желтая карточкаЛучи Андреа
86' Желтая карточкаБенедетти Симоне
38
Зима
Лукаш
26
Luka
Bogdan
42
Бобен
Матия
15
Айя
Рамзи
14
Marius
Marin
27
Гухер
Роберт
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Luka BogdanЗащитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Рокка МикелеПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Риццо ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Fabio MazzeoНападающий
-
-
-
Главный тренер: Мутти Бортоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
-
14 Marius MarinПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Пинато Марко
-
-
Ход матча
16'
1:0
18'
38'
54'
59'
59'
67'
86'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 8
-
3 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
22 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Ливорно Последние 20 матчей: +4 =4 -12Фрозиноне 1:0 Ливорно Ливорно 3:4 Кьево Ливорно 2:3 Салернитана Козенца 1:1 Ливорно
Ливорно 2:1 Порденоне Асколи 2:0 Ливорно Ливорно 0:1 Перуджа Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Ливорно 0:1 Карпи Ливорно 0:1 Фиорентина Падова 1:1 Ливорно Ливорно 1:0 Карпи Верона 2:3 Ливорно Ливорно 2:2 Палермо Фоджа 2:2 Ливорно Ливорно 0:1 Брешия Читтаделла 4:0 Ливорно Ливорно 1:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Ливорно Ливорно 1:0 Салернитана
Пиза Последние 20 матчей: +10 =7 -3Пиза 1:1 Кротоне Перуджа 1:0 Пиза Венеция 1:1 Пиза Пиза 2:3 Эмполи
Последние игры между собой
Ливорно: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Пиза: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кротоне
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|2.
|Беневенто
|9
|5
|3
|1
|11 - 7
|18
|3.
|Эмполи
|9
|4
|4
|1
|13 - 9
|16
|4.
|Асколи
|9
|5
|0
|4
|16 - 10
|15
|5.
|Салернитана
|9
|4
|3
|2
|11 - 9
|15
|6.
|Перуджа
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|7.
|Кьево
|9
|3
|5
|1
|15 - 11
|14
|8.
|Пескара
|9
|4
|1
|4
|16 - 14
|13
|9.
|Читтаделла
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|10.
|Порденоне
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|11.
|Венеция
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|12.
|Виртус Энтелла
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|13.
|Кремонезе
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|14.
|Специя
|9
|3
|1
|5
|12 - 14
|10
|15.
|Пиза
|9
|2
|4
|3
|12 - 10
|10
|16.
|Фрозиноне
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|17.
|Козенца
|9
|1
|5
|3
|8 - 9
|8
|18.
|Ливорно
|9
|2
|1
|6
|9 - 14
|7
|19.
|Юве Стабия
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|20.
|Трапани
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
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