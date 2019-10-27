Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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Вестерн Юнайтед
1:2
Конец матча

Стадион:
Мельбурн Сити
0'
5' Желтая карточка
Гриффитс Ростин
16' Желтая карточка
Connor Pain
0:1
32' Гол
Макларен Джейми
49' Желтая карточка
Harrison Delbridge
64' Вторая желтая карточка
Harrison Delbridge
1:1
66' Пенальти
Бериша Бесарт
74' Желтая карточка
Эндрю Дуранте
82' Желтая карточка
Гюлюм Эрсан
1:2
85' Гол
Макларен Джейми
85' Желтая карточка
Бузанис Деян
90'+5
1
Курто
Филип
6
Connor
Chapman
4
Эндрю
Дуранте
22
Гюлюм
Эрсан
19
Рисдон
Джош
8
Коне
Панайотис
12
Dario
Jertec
11
Connor
Pain
23
Диаманти
Алессандро
18
Бериша
Бесарт
10
Макдональд
Скотт
23
Бузанис
Деян
2
Геллоуэй
Скотт
4
Harrison
Delbridge
22
Гуд
Кёртис
3
Scott
Jamieson
6
Брилланте
Джошуа
7
Гриффитс
Ростин
17
Генро
Денис
11
Нун
Крэйг
9
Макларен
Джейми
19
Lachlan
Wales
Вестерн Юнайтед
Мельбурн Сити

Ход матча

5'
 
Гриффитс Ростин
16'
Connor Pain
 
32'
0:1
Макларен Джейми
(Генро Денис)
49'
 
Harrison Delbridge
62'
 
Conor Metcalfe
Гриффитс Ростин
63'
Max Burgess
Dario Jertec
 
64'
 
Harrison Delbridge
66'
Бериша Бесарт
1:1
67'
 
Виндбихлер Рихард
Lachlan Wales
73'
 
Nathaniel Atkinson
Генро Денис
74'
Эндрю Дуранте
 
75'
Dylan Pierias
Connor Pain
 
82'
Гюлюм Эрсан
 
85'
1:2
Макларен Джейми
(Брилланте Джошуа)
85'
 
Бузанис Деян
85'
Kwabena Appiah
Макдональд Скотт
 

Предыдущие игры

Western United2 Последние 0 матчей: +0 =0 -0
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Брисбен Страйкерз 1:5 Мельбурн Сити
Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Маркони Сталлионз 1:2 Мельбурн Сити Кэмпбеллтаун Сити 1:3 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 5:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Сидней 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 3 3 0 0 5 - 2 9
2. Мельбурн Сити 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Сидней 3 2 0 1 5 - 4 6
4. Перт Глори 3 1 2 0 4 - 3 5
5. Вестерн Юнайтед 3 1 1 1 3 - 3 4
6. Мельбурн Виктори 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Аделаида Юнайтед 3 1 0 2 5 - 6 3
8. Ньюкасл Джетс 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Брисбен Роар 2 0 1 1 1 - 2 1
10. Сентрал Кост Маринерз 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Веллингтон Феникс 3 0 0 3 2 - 5 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на GMHBA Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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