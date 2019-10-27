Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Вестерн Юнайтед
1:2
Конец матча
Стадион: GMHBA Stadium
Мельбурн Сити
5' Желтая карточкаГриффитс Ростин
16' Желтая карточкаConnor Pain
0:1
32' ГолМакларен Джейми
49' Желтая карточкаHarrison Delbridge
64' Вторая желтая карточкаHarrison Delbridge
1:1
66' ПенальтиБериша Бесарт
74' Желтая карточкаЭндрю Дуранте
82' Желтая карточкаГюлюм Эрсан
1:2
85' ГолМакларен Джейми
85' Желтая карточкаБузанис Деян
22
Гюлюм
Эрсан
19
Рисдон
Джош
12
Dario
Jertec
11
Connor
Pain
23
Бузанис
Деян
22
Гуд
Кёртис
17
Генро
Денис
11
Нун
Крэйг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гюлюм ЭрсанЗащитник
-
19 Рисдон ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Dario JertecПолузащитник
-
11 Connor PainПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Вуйица ИванЗащитник
-
14 Max BurgessПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
-
23 Бузанис ДеянВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Генро ДенисПолузащитник
-
11 Нун КрэйгНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Adrian LunaПолузащитник
-
-
-
-
30 Moudi Najjar
-
Главный тренер: Michael Valkanis
Ход матча
16'
32'
0:1
66'
1:1
74'
82'
85'
85'
Предыдущие игры
Western United2 Последние 0 матчей: +0 =0 -0
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +8 =5 -7Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Сити Брисбен Страйкерз 1:5 Мельбурн Сити
Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Маркони Сталлионз 1:2 Мельбурн Сити Кэмпбеллтаун Сити 1:3 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 5:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Сидней 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити Ньюкасл Джетс 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Аделаида Юнайтед Сидней 2:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Сидней
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|Перт Глори
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|Вестерн Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Мельбурн Виктори
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Аделаида Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|8.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Брисбен Роар
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
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