Италия: Серия A 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2019-2020
Торино
1:1
Второй тайм: 89'

Стадион:
Кальяри
0'
0:1
40' Гол
Нандес Найтан
57' Желтая карточка
Наингголан Раджа
67' Желтая карточка
Ансальди Кристиан
1:1
69' Гол
Дзадза Симоне
73' Желтая карточка
Чеппители Лука
78' Желтая карточка
Чигарини Лука
89'
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
33
Н'Кулу
Николя
30
Джиджи
Коффи
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
8
Базелли
Даниэле
88
Ринкон
Томас
34
Эйна
Ола
10
Фальке
Яго
15
Ансальди
Кристиан
9
Белотти
Андреа
90
Ольсен
Робин
24
Фараго
Паоло
23
Чеппители
Лука
19
Пизакане
Фабио
33
Пеллегрини
Лука
18
Нандес
Найтан
8
Чигарини
Лука
21
Ионице
Артур
4
Наингголан
Раджа
10
Педру
Жоау
III
99
Симеоне
Джованни
Торино
3-4-2-1
Кальяри
4-3-1-2

Ход матча

40'
0:1
Нандес Найтан
(Симеоне Джованни)
46'
Дзадза Симоне
Фальке Яго
 
57'
 
Наингголан Раджа
59'
Верди Симоне
Джиджи Коффи
 
67'
Ансальди Кристиан
 
69'
Дзадза Симоне
(Белотти Андреа)
1:1
73'
 
Чеппители Лука
74'
 
Кастро Лукас
Нандес Найтан
78'
 
Чигарини Лука
79'
Лашальт Диего
Эйна Ола
 
80'
 
Рог Марко
Наингголан Раджа
82'
 
Клаван Рагнар
Чеппители Лука

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 11
  • 4 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Удинезе 1:0 Торино Торино 0:0 Наполи Парма 3:2 Торино Торино 2:1 Милан
Сампдория 1:0 Торино Торино 1:2 Лечче Аталанта 2:3 Торино Вулверхэмптон 2:1 Торино Торино 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Вулверхэмптон Шахтёр Солигорск 1:1 Торино Торино 5:0 Шахтёр Солигорск Дебрецен 1:4 Торино Торино 3:0 Дебрецен Торино 3:2 Про Патрия Торино 15:0 Мерано Торино 18:1 Бормьезе Торино 3:1 Лацио Эмполи 4:1 Торино Торино 3:2 Сассуоло
Кальяри Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Погонь Щецин Рома 1:1 Кальяри Кальяри 1:1 Верона
Наполи 0:1 Кальяри Кальяри 3:1 Дженоа Парма 1:3 Кальяри Кальяри 1:2 Интер Милан Кальяри 0:1 Брешия Кальяри 2:1 Кьево Катания 1:1 Кальяри Фенербахче 2:2 Кальяри Фрайбург 4:1 Кальяри Фрайбург 0:1 Кальяри Кьево 1:2 Кальяри ФералпиСало 1:1 Кальяри Кальяри 5:0 Реал Виченца Кальяри 1:2 Удинезе Дженоа 1:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио

Последние игры между собой

Торино: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Кальяри: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Торино 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Торино Серия A Кальяри 0:4 Торино Серия A Торино 2:1 Кальяри Серия A
Кальяри 2:3 Торино Серия A Торино 5:1 Кальяри Серия A Торино 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:2 Торино Серия A Торино 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Торино Серия A Кальяри 4:3 Торино Серия A Торино 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Торино Серия A Торино 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Торино Серия A Торино 2:0 Кальяри Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 9 7 2 0 16 - 8 23
2. Интер Милан Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Аталанта 7:1 Заявка 9 6 2 1 28 - 14 20
4. Наполи 1:1 Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
5. Кальяри 1:1 Заявка 9 4 3 2 13 - 8 15
6. Рома Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Парма Заявка 9 4 1 4 15 - 13 13
8. Лацио Заявка 8 3 3 2 16 - 9 12
9. Фиорентина Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
10. Болонья Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
11. Торино 1:1 Заявка 9 3 2 4 11 - 12 11
12. Милан Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
13. Удинезе 1:7 Заявка 9 3 1 5 5 - 13 10
14. Сассуоло Заявка 8 3 0 5 15 - 16 9
15. Верона Заявка 9 2 3 4 6 - 8 9
16. Лечче Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
17. Дженоа Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
18. Брешия Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
19. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
20. Сампдория Заявка 9 1 1 7 5 - 18 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Торино 1:1 Кальяри
Торино
81.1% (120)
Ничья
14.9% (22)
Кальяри
4.1% (6)
2:1 Торино
43.2% (64)
1:0 Торино
22.3% (33)
2:0 Торино
12.8% (19)
1:1 Ничья
11.5% (17)
1:2 Кальяри
3.4% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...