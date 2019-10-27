Италия: Серия A 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

47' Джиджи Коффи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Матч возобновится спорным мячом

46' Матч остановлен

46' Удар от ворот произведет Торино

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

44' Хорошо играет на выходе Сиригу Сальваторе - мяч в ее руках

42' Удар от ворот произведет Кальяри

42' Ансальди Кристиан наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

40' Г О О О О Л - Нандес Найтан изменил счет на табло!

40' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Нандес Найтан из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

40' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

39' Удар от ворот произведет Торино

38' Удар от ворот произведет Кальяри

37' Чеппители Лука ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

36' Эйна Ола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

35' Удар от ворот произведет Торино

34' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Чигарини Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Чигарини Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Педру Жоау III из команды Кальяри направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

31' Удар от ворот произведет Торино

31' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Удар от ворот произведет Кальяри

30' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

30' Белотти Андреа из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

29' Фальке Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Матч возобновится спорным мячом

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Эйна Ола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.

24' Нандес Найтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Фальке Яго из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

23' Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Ионице Артур из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

22' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.

20' Удар от ворот произведет Торино

20' Пространство открывается для Педру Жоау III , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

19' Хорошо играет на выходе Ольсен Робин - мяч в ее руках

18' Ансальди Кристиан из команды Торино пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

18' Удар от ворот произведет Торино

17' Наингголан Раджа из команды Кальяри не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

17' Джиджи Коффи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Кальяри

15' Ансальди Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

15' Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.

15' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Торино

13' Отличная игра от Нандес Найтан из команды Кальяри . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

12' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Игра в одни ворота сейчас. Торино доминирует и владеет мячом

12' Иццо Армандо из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Хорошая попытка от Базелли Даниэле , был неплохой удар, но вратарь спас

10' Матч возобновится спорным мячом

10' Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Чигарини Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Базелли Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Кальяри имеет хороший шанс забить.

6' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 85%, [team2]: 15%.

5' Хорошая попытка от Фальке Яго , был неплохой удар, но вратарь спас

4' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Нандес Найтан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Наингголан Раджа ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

3' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Эйна Ола из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Торино начинает с центра поля