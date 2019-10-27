Италия: Серия A 2019-2020
Торино
1:1
Второй тайм: 89'
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Кальяри
0:1
40' ГолНандес Найтан
57' Желтая карточкаНаингголан Раджа
67' Желтая карточкаАнсальди Кристиан
1:1
69' ГолДзадза Симоне
73' Желтая карточкаЧеппители Лука
78' Желтая карточкаЧигарини Лука
30
Джиджи
Коффи
88
Ринкон
Томас
34
Эйна
Ола
10
Фальке
Яго
90
Ольсен
Робин
24
Фараго
Паоло
21
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Джиджи КоффиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
-
10 Фальке ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Эдера СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Верди СимонеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
90 Ольсен РобинВратарь
-
24 Фараго ПаолоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
40'
57'
69'
1:1
73'
78'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 5
-
6 Угловые 11
-
4 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +11 =2 -7Удинезе 1:0 Торино Торино 0:0 Наполи Парма 3:2 Торино Торино 2:1 Милан
Сампдория 1:0 Торино Торино 1:2 Лечче Аталанта 2:3 Торино Вулверхэмптон 2:1 Торино Торино 2:1 Сассуоло Торино 2:3 Вулверхэмптон Шахтёр Солигорск 1:1 Торино Торино 5:0 Шахтёр Солигорск Дебрецен 1:4 Торино Торино 3:0 Дебрецен Торино 3:2 Про Патрия Торино 15:0 Мерано Торино 18:1 Бормьезе Торино 3:1 Лацио Эмполи 4:1 Торино Торино 3:2 Сассуоло
Кальяри Последние 20 матчей: +9 =6 -5Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 Кальяри 3:1 Погонь Щецин Рома 1:1 Кальяри Кальяри 1:1 Верона
Наполи 0:1 Кальяри Кальяри 3:1 Дженоа Парма 1:3 Кальяри Кальяри 1:2 Интер Милан Кальяри 0:1 Брешия Кальяри 2:1 Кьево Катания 1:1 Кальяри Фенербахче 2:2 Кальяри Фрайбург 4:1 Кальяри Фрайбург 0:1 Кальяри Кьево 1:2 Кальяри ФералпиСало 1:1 Кальяри Кальяри 5:0 Реал Виченца Кальяри 1:2 Удинезе Дженоа 1:1 Кальяри Кальяри 1:2 Лацио
Последние игры между собой
Торино: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Кальяри: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Кальяри 2:3 Торино Серия A Торино 5:1 Кальяри Серия A Торино 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:2 Торино Серия A Торино 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Торино Серия A Кальяри 4:3 Торино Серия A Торино 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Торино Серия A Торино 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:0 Торино Серия A Торино 2:0 Кальяри Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|16 - 8
|23
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Аталанта
|7:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|28 - 14
|20
|4.
|Наполи
|1:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|5.
|Кальяри
|1:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 8
|15
|6.
|Рома
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|7.
|Парма
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|8.
|Лацио
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 9
|12
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|11.
|Торино
|1:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 12
|11
|12.
|Милан
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Удинезе
|1:7 Заявка
|9
|3
|1
|5
|5 - 13
|10
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|15 - 16
|9
|15.
|Верона
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 8
|9
|16.
|Лечче
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|17.
|Дженоа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|18.
|Брешия
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|19.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|20.
|Сампдория
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 18
|4
Торино
81.1% (120)
Ничья
14.9% (22)
Кальяри
4.1% (6)
2:1 Торино
43.2% (64)
1:0 Торино
22.3% (33)
2:0 Торино
12.8% (19)
1:1 Ничья
11.5% (17)
1:2 Кальяри
3.4% (5)
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