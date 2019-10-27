Италия: Серия A 2019-2020

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Болонья
2:1
Конец матча

Стадион:
Сампдория
0'
1:0
48' Гол
Паласио Родриго
1:1
64' Гол
Габбьядини Маноло
73' Желтая карточка
Берешиньски Бартош
77' Желтая карточка
Мурру Никола
2:1
79' Гол
Бани Маттиа
84' Желтая карточка
Схаутен Йерди
87' Желтая карточка
Коллей Омар
90'+5
28
Скорупски
Лукаш
15
М'Байе
Ибрахим
13
Бани
Маттиа
23
Данило
Ларанжера
11
Крейчи
Ладислав
16
Поли
Андреа
31
Джемаили
Блерим
17
Ольсен
Андреас
21
Сориано
Роберто
10
Сансоне
Никола
24
Паласио
Родриго
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
21
Jeison
Murillo1
15
Коллей
Омар
29
Мурру
Никола
26
Лерис
Мехди
4
Виейра
Ронни
91
Бертолаччи
Андреа
14
Янкто
Якуб
23
Габбьядини
Маноло
27
Квальярелла
Фабио
Болонья
4-2-3-1
Сампдория
4-3-1-2

Ход матча

46'
 
Экдаль Олбин
Бертолаччи Андреа
46'
 
Депаоли Фабио
Лерис Мехди
48'
Паласио Родриго
(Сориано Роберто)
1:0
55'
Орсолини Риккардо
Ольсен Андреас
 
63'
 
Капрари Джанлука
Янкто Якуб
64'
1:1
Габбьядини Маноло
(Виейра Ронни)
68'
Сантандер Федерико
Джемаили Блерим
 
72'
Схаутен Йерди
Поли Андреа
 
73'
 
Берешиньски Бартош
77'
 
Мурру Никола
79'
Бани Маттиа
(М'Байе Ибрахим)
2:1
84'
Схаутен Йерди
 
87'
 
Коллей Омар

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 6
  • 11 Угловые 5
  • 4 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ювентус 2:1 Болонья Болонья 2:2 Олимпия Любляна Болонья 2:2 Лацио Удинезе 1:0 Болонья
Дженоа 0:0 Болонья Болонья 1:2 Рома Брешия 3:4 Болонья Болонья 1:0 СПАЛ 2013 Верона 1:1 Болонья Пиза 0:3 Болонья Болонья 3:4 Вильярреал Аугсбург 2:3 Болонья Шальке 04 2:3 Болонья Кёльн 3:1 Болонья Болонья 5:0 Виртус Больцано Болонья 5:0 Раппресентатива Сцилиар Болонья 3:2 Наполи Лацио 3:3 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:1 Болонья
Сампдория Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Сампдория 0:0 Рома Верона 2:0 Сампдория Сампдория 1:3 Интер Милан Фиорентина 2:1 Сампдория
Сампдория 1:0 Торино Наполи 2:0 Сампдория Сассуоло 4:1 Сампдория Сампдория 0:3 Лацио Кротоне 1:3 Сампдория Парма 2:1 Сампдория Специя 3:5 Сампдория Монако 1:0 Сампдория Сампдория 4:0 Про Патрия Сампдория 3:0 Реал Виченца Сампдория 15:0 Селлеро-Новелле Сампдория 2:0 Ювентус Кьево 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Эмполи Парма 3:3 Сампдория Сампдория 1:2 Лацио

Последние игры между собой

Болонья: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 8
Сампдория: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 5
Болонья 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 4:1 Болонья Серия A Сампдория 1:0 Болонья Серия A Болонья 3:0 Сампдория Серия A
Сампдория 3:1 Болонья Серия A Болонья 2:0 Сампдория Серия A Болонья 3:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Болонья Серия A Сампдория 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Сампдория Серия A Болонья 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Болонья Серия A Сампдория 3:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Сампдория Серия A Болонья 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 4:1 Болонья Серия A Болонья 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Болонья Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 9 7 2 0 16 - 8 23
2. Интер Милан Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Аталанта Заявка 8 5 2 1 21 - 13 17
4. Наполи Заявка 8 5 1 2 17 - 10 16
5. Кальяри Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
6. Рома Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Парма Заявка 9 4 1 4 15 - 13 13
8. Лацио Заявка 8 3 3 2 16 - 9 12
9. Фиорентина Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
10. Болонья Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
11. Торино Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
12. Удинезе Заявка 8 3 1 4 4 - 6 10
13. Милан Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
14. Сассуоло Заявка 8 3 0 5 15 - 16 9
15. Верона Заявка 9 2 3 4 6 - 8 9
16. Лечче Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
17. Дженоа Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
18. Брешия Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
19. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 0 6 6 - 15 6
20. Сампдория Заявка 9 1 1 7 5 - 18 4
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Болонья 2:1 Сампдория
Болонья
68.2% (101)
Ничья
21.6% (32)
Сампдория
10.1% (15)
2:1 Болонья
33.1% (49)
1:0 Болонья
25% (37)
1:1 Ничья
15.5% (23)
2:0 Болонья
8.1% (12)
1:2 Сампдория
7.4% (11)
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