Италия: Серия A 2019-2020
Болонья
2:1
Конец матча
Стадион: Ренато Далл'Ара
Сампдория
1:0
48' ГолПаласио Родриго
1:1
64' ГолГаббьядини Маноло
73' Желтая карточкаБерешиньски Бартош
77' Желтая карточкаМурру Никола
2:1
79' ГолБани Маттиа
84' Желтая карточкаСхаутен Йерди
87' Желтая карточкаКоллей Омар
13
Бани
Маттиа
16
Поли
Андреа
15
Коллей
Омар
29
Мурру
Никола
26
Лерис
Мехди
14
Янкто
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Ювара МусаНападающий
-
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
48'
64'
77'
79'
2:1
84'
87'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 6
-
11 Угловые 5
-
4 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ювентус 2:1 Болонья Болонья 2:2 Олимпия Любляна Болонья 2:2 Лацио Удинезе 1:0 Болонья
Дженоа 0:0 Болонья Болонья 1:2 Рома Брешия 3:4 Болонья Болонья 1:0 СПАЛ 2013 Верона 1:1 Болонья Пиза 0:3 Болонья Болонья 3:4 Вильярреал Аугсбург 2:3 Болонья Шальке 04 2:3 Болонья Кёльн 3:1 Болонья Болонья 5:0 Виртус Больцано Болонья 5:0 Раппресентатива Сцилиар Болонья 3:2 Наполи Лацио 3:3 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:1 Болонья
Сампдория Последние 20 матчей: +7 =3 -10Сампдория 0:0 Рома Верона 2:0 Сампдория Сампдория 1:3 Интер Милан Фиорентина 2:1 Сампдория
Сампдория 1:0 Торино Наполи 2:0 Сампдория Сассуоло 4:1 Сампдория Сампдория 0:3 Лацио Кротоне 1:3 Сампдория Парма 2:1 Сампдория Специя 3:5 Сампдория Монако 1:0 Сампдория Сампдория 4:0 Про Патрия Сампдория 3:0 Реал Виченца Сампдория 15:0 Селлеро-Новелле Сампдория 2:0 Ювентус Кьево 0:0 Сампдория Сампдория 1:2 Эмполи Парма 3:3 Сампдория Сампдория 1:2 Лацио
Последние игры между собой
Болонья: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 8
Сампдория: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 5
Сампдория 3:1 Болонья Серия A Болонья 2:0 Сампдория Серия A Болонья 3:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Болонья Серия A Сампдория 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Сампдория Серия A Болонья 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Болонья Серия A Сампдория 3:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Сампдория Серия A Болонья 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 4:1 Болонья Серия A Болонья 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Болонья Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|16 - 8
|23
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Аталанта
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 13
|17
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 10
|16
|5.
|Кальяри
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|6.
|Рома
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|7.
|Парма
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|8.
|Лацио
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 9
|12
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|11.
|Торино
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|12.
|Удинезе
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|4 - 6
|10
|13.
|Милан
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|15 - 16
|9
|15.
|Верона
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 8
|9
|16.
|Лечче
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|17.
|Дженоа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|18.
|Брешия
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 15
|6
|20.
|Сампдория
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 18
|4
Болонья
68.2% (101)
Ничья
21.6% (32)
Сампдория
10.1% (15)
2:1 Болонья
33.1% (49)
1:0 Болонья
25% (37)
1:1 Ничья
15.5% (23)
2:0 Болонья
8.1% (12)
1:2 Сампдория
7.4% (11)
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