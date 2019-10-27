Италия: Серия A 2019-2020

Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

93' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

90' Удар от ворот произведет Болонья

90' Отличная игра от Берешиньски Бартош из команды Сампдория . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

90' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Хорошая попытка от Орсолини Риккардо , был неплохой удар, но вратарь спас

88' Удар от ворот произведет Сампдория

87' Орсолини Риккардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Коллей Омар получил желтую карточку от судьи

87' Удар от ворот произведет Сампдория

85' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Хорошо играет на выходе Скорупски Лукаш - мяч в ее руках

85' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

85' Виейра Ронни наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

84' Орсолини Риккардо из команды Болонья направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

84' Схаутен Йерди - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

81' Удар от ворот произведет Сампдория

81' Сантандер Федерико из команды Болонья плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

81' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

78' Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Джейсон Мурильо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Орсолини Риккардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Мурру Никола совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

77' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

75' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Сампдория

74' Сансоне Никола решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

73' Берешиньски Бартош получил желтую карточку от судьи

72' Болонья имеет хороший шанс забить.

72' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Поли Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

71' Поли Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Сориано Роберто из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

68' Удар от ворот произведет Болонья

68' Депаоли Фабио пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

68' Сантандер Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

67' Экдаль Олбин наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

65' Сампдория имеет хороший шанс забить.

65' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

64' Г О О О О Л - Габбьядини Маноло из команды Сампдория переиграл вратаря дальним ударом!

64' Сампдория имеет хороший шанс забить.

63' Экдаль Олбин из команды Сампдория плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

62' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

61' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Сансоне Никола навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Депаоли Фабио из команды Сампдория пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

56' Удар от ворот произведет Сампдория

55' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.

54' Удар от ворот произведет Сампдория

54' Пространство открывается для Паласио Родриго , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

54' Хорошие скиллы дриблинга показывает Паласио Родриго , обходя своих соперников

53' Удар от ворот произведет Болонья

53' Игрок команды Болонья в офсайде

51' Виейра Ронни из команды Сампдория пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

50' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

50' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Болонья

50' Экдаль Олбин из команды Сампдория делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.

50' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Г О О О О Л - Паласио Родриго изменил счет на табло!

48' Сориано Роберто разрезает оборону соперника отличным пасом

48' Болонья имеет хороший шанс забить.

48' Удар от ворот произведет Болонья

48' Пространство открывается для Янкто Якуб , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

47' Вратарь парирует удар, который нанес Квальярелла Фабио , и мяч снова в игре

47' Плохо играет М'Байе Ибрахим - неудачный вынос, и мяч у соперниц

47' Берешиньски Бартош из команды Сампдория пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.