Италия: Серия A 2019-2020
СПАЛ 2013
1:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Паоло Мацца
Наполи
0:1
9' ГолМилик Аркадиуш
1:1
16' ГолКуртич Ясмин
25' Желтая карточкаGabriel Strefezza
45' Желтая карточкаТомович Ненад
85' Желтая карточкаЛуперто Себастьяно
99
Бериша
Этрит
19
Куртич
Ясмин
25
Оспина
Давид
12
Элмас
Эльиф
14
Мертенс
Дрис
- Основной состав
-
99 Бериша ЭтритВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Летица КарлоВратарь
-
27 Фелипе ДиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Сала ДжакопоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Demba Thiam2
-
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Элмас ЭльифПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
-
34 Юнес АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лосано ИрвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
9'
0:1
16'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 6
-
14 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
36 Владение мячом, % 64
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +10 =1 -9Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Парма Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Лечче
Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Лацио Болонья 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Аталанта СПАЛ 2013 3:1 ФералпиСало ФК Чезена 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Верона СПАЛ 2013 3:1 Обермаис СПАЛ 2013 5:0 Виртус Больцано СПАЛ 2013 4:1 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне СПАЛ 2013 3:1 Горица СПАЛ 2013 2:3 Милан Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Наполи Кьево 0:4 СПАЛ 2013
Наполи Последние 20 матчей: +11 =3 -6Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Наполи 2:0 Верона Торино 0:0 Наполи Генк 0:0 Наполи
Наполи 2:1 Брешия Наполи 0:1 Кальяри Лечче 1:4 Наполи Наполи 2:0 Ливерпуль Наполи 2:0 Сампдория Ювентус 4:3 Наполи Фиорентина 3:4 Наполи Барселона 4:0 Наполи Барселона 2:1 Наполи Марсель 0:1 Наполи Ливерпуль 0:3 Наполи Наполи 3:3 Кремонезе Наполи 5:0 ФералпиСало Наполи 1:2 Беневенто Болонья 3:2 Наполи Наполи 4:1 Интер Милан
Последние игры между собой
СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Наполи: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|16 - 8
|23
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Аталанта
|7:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|28 - 14
|20
|4.
|Наполи
|1:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|5.
|Кальяри
|1:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 8
|15
|6.
|Рома
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|7.
|Парма
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|8.
|Лацио
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 9
|12
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|11.
|Торино
|1:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 12
|11
|12.
|Милан
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Удинезе
|1:7 Заявка
|9
|3
|1
|5
|5 - 13
|10
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|15 - 16
|9
|15.
|Верона
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 8
|9
|16.
|Лечче
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|17.
|Дженоа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|18.
|Брешия
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|19.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|20.
|Сампдория
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 18
|4
СПАЛ 2013
0.7% (1)
Ничья
4.7% (7)
Наполи
94.7% (142)
1:2 Наполи
42.7% (64)
0:2 Наполи
22.7% (34)
1:3 Наполи
12.7% (19)
0:1 Наполи
8% (12)
0:3 Наполи
3.3% (5)
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