Италия: Серия A 2019-2020

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СПАЛ 2013
1:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Наполи
0'
0:1
9' Гол
Милик Аркадиуш
1:1
16' Гол
Куртич Ясмин
25' Желтая карточка
Gabriel Strefezza
45' Желтая карточка
Томович Ненад
85' Желтая карточка
Луперто Себастьяно
90'+2
99
Бериша
Этрит
40
Томович
Ненад
23
Викари
Франческо
3
Miguel
Castro
Rocha
Igor2
21
Gabriel
Strefezza
7
Миссироли
Симоне
11
Мурджа
Алессандро
19
Куртич
Ясмин
13
Реца
Аркадиуш
43
Палоски
Альберто
37
Петанья
Андреа
25
Оспина
Давид
2
Малку
Кевин
26
Кулибали
Калиду
13
Луперто
Себастьяно
22
Ди
Лоренцо
Джованни
12
Элмас
Эльиф
5
Аллан
Маркес
20
Зелиньски
Петр
24
Инсинье
Лоренцо
14
Мертенс
Дрис
99
Милик
Аркадиуш
СПАЛ 2013
3-5-2
Наполи
4-4-2

Ход матча

9'
0:1
Милик Аркадиуш
(Аллан Маркес)
16'
Куртич Ясмин
(Gabriel Strefezza)
1:1
25'
Gabriel Strefezza
 
45'
Томович Ненад
 
54'
 
Фабиан Руис
Элмас Эльиф
55'
Ционек Тьяго
Miguel Castro Rocha Igor2
 
61'
Флоккари Сержио
Палоски Альберто
 
70'
 
Кальехон Хосе
Малку Кевин
72'
 
Льоренте Фернандо
Мертенс Дрис
78'
Валоти Матиа
Куртич Ясмин
 
85'
 
Луперто Себастьяно

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 6
  • 14 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 36 Владение мячом, % 64

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Парма Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Лечче
Сассуоло 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:1 Лацио Болонья 1:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Аталанта СПАЛ 2013 3:1 ФералпиСало ФК Чезена 2:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Верона СПАЛ 2013 3:1 Обермаис СПАЛ 2013 5:0 Виртус Больцано СПАЛ 2013 4:1 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне СПАЛ 2013 3:1 Горица СПАЛ 2013 2:3 Милан Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:2 Наполи Кьево 0:4 СПАЛ 2013
Наполи Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Наполи 2:0 Верона Торино 0:0 Наполи Генк 0:0 Наполи
Наполи 2:1 Брешия Наполи 0:1 Кальяри Лечче 1:4 Наполи Наполи 2:0 Ливерпуль Наполи 2:0 Сампдория Ювентус 4:3 Наполи Фиорентина 3:4 Наполи Барселона 4:0 Наполи Барселона 2:1 Наполи Марсель 0:1 Наполи Ливерпуль 0:3 Наполи Наполи 3:3 Кремонезе Наполи 5:0 ФералпиСало Наполи 1:2 Беневенто Болонья 3:2 Наполи Наполи 4:1 Интер Милан

Последние игры между собой

СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Наполи: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
СПАЛ 2013 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:0 СПАЛ 2013 Серия A Наполи 1:0 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 2:3 Наполи Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 9 7 2 0 16 - 8 23
2. Интер Милан Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Аталанта 7:1 Заявка 9 6 2 1 28 - 14 20
4. Наполи 1:1 Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
5. Кальяри 1:1 Заявка 9 4 3 2 13 - 8 15
6. Рома Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Парма Заявка 9 4 1 4 15 - 13 13
8. Лацио Заявка 8 3 3 2 16 - 9 12
9. Фиорентина Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
10. Болонья Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
11. Торино 1:1 Заявка 9 3 2 4 11 - 12 11
12. Милан Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
13. Удинезе 1:7 Заявка 9 3 1 5 5 - 13 10
14. Сассуоло Заявка 8 3 0 5 15 - 16 9
15. Верона Заявка 9 2 3 4 6 - 8 9
16. Лечче Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
17. Дженоа Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
18. Брешия Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
19. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
20. Сампдория Заявка 9 1 1 7 5 - 18 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 1:1 Наполи
СПАЛ 2013
0.7% (1)
Ничья
4.7% (7)
Наполи
94.7% (142)
1:2 Наполи
42.7% (64)
0:2 Наполи
22.7% (34)
1:3 Наполи
12.7% (19)
0:1 Наполи
8% (12)
0:3 Наполи
3.3% (5)
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