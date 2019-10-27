Италия: Серия A 2019-2020

Второй тайм

92' Игрок из команды СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Мурджа Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.

89' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Плохо играет Ционек Тьяго - неудачный вынос, и мяч у соперниц

85' Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.

85' Луперто Себастьяно совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

84' Инсинье Лоренцо из команды Наполи пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

84' Петанья Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Кальехон Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Хорошо играет на выходе Оспина Давид - мяч в ее руках

83' Великолепное видение игры демонстрирует Инсинье Лоренцо из команды Наполи , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

82' Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Матч возобновлен

82' Матч остановлен

80' Милик Аркадиуш не смог попасть в створ ударом издали

80' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

80' Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Игрок из команды СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

76' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Близко! Фабиан Руис нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

73' Томович Ненад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Хорошо играет на выходе Оспина Давид - мяч в ее руках

70' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

69' Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Малку Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Малку Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

65' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Реца Аркадиуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Флоккари Сержио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Наполи имеет хороший шанс забить.

63' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Хорошо играет на выходе Бериша Этрит - мяч в ее руках

62' Матч возобновлен

62' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

61' Фабиан Руис наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

60' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

59' Ди Лоренцо Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Куртич Ясмин наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

57' Мертенс Дрис из команды Наполи направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

56' Ди Лоренцо Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

55' Матч возобновится спорным мячом

52' Оспина Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

49' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Зелиньски Петр из команды Наполи направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

47' Отличная игра от Малку Кевин из команды Наполи . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

47' СПАЛ 2013 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля