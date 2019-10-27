Италия: Серия A 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Аталанта

48' Окака Стефано не смог попасть в створ ударом издали

48' Удар от ворот произведет Удинезе

48' Гомес Алехандро не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.

43' Игрок команды Аталанта делает подачу своему товарищу по команде.

43' Вратарь парирует удар, который нанес Кастань Тимоти , и мяч снова в игре

43' Окака Стефано из команды Удинезе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

42' Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Иличич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

39' Матч возобновится спорным мячом

39' После проверки VAR рефери поменял решение - Аталанта не будет бить пенальти!

38' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

37' Гомес Алехандро из команды Аталанта пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

37' Аталанта имеет хороший шанс забить.

36' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

35' Г О О О О Л - Муриэль Луис из команды Аталанта забивает с точки!

32' УДАЛЕНИЕ! - Опоку Николас получает красную карточку после второй желтой

32' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Яяло Мато из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

30' Удинезе имеет хороший шанс забить.

30' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

30' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Окака Стефано из команды Удинезе плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

26' Джимсити Берат совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

26' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

26' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Аталанта будет все-таки засчитан.

22' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

21' Г О О О О Л - Иличич Йосип изменил счет на табло!

21' Аталанта имеет хороший шанс забить.

21' Удар от ворот произведет Аталанта

20' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

19' Удар от ворот произведет Удинезе

19' Матч возобновлен

18' Матч остановлен

18' Отличная игра от Иличич Йосип из команды Аталанта . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

18' Аталанта имеет хороший шанс забить.

16' Кастань Тимоти из команды Аталанта делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

15' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

15' Удар от ворот произведет Удинезе

15' Отличная игра от Муриэль Луис из команды Аталанта . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

14' Гомес Алехандро пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

13' Трост-Эконг Виллиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Г О О О О Л - Окака Стефано забивает!

12' Кьяер Симон ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

11' Хорошая попытка от Гомес Алехандро , был неплохой удар, но вратарь спас

11' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Матч возобновлен

10' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

9' Ох, нехорошо это выглядит. Мандрагора Роландо получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Мандрагора Роландо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Удар от ворот произведет Удинезе

7' Судья подбегает и показывает Опоку Николас из команды Удинезе отложенную желтую карточку за фол.

7' Аталанта имеет хороший шанс забить.

5' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

5' Удар от ворот произведет Удинезе

5' Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Удинезе начинает с центра поля