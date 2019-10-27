Италия: Серия A 2019-2020

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  4. Серия A 2019-2020
Аталанта
7:1
Второй тайм: 89'

Стадион:
Удинезе
0'
7' Желтая карточка
Опоку Николас
0:1
12' Гол
Окака Стефано
1:1
21' Гол
Иличич Йосип
26' Желтая карточка
Джимсити Берат
32' Вторая желтая карточка
Опоку Николас
2:1
35' Пенальти
Муриэль Луис
3:1
43' Гол
Иличич Йосип
4:1
48' Гол
Муриэль Луис
5:1
52' Гол
Пашалич Марио
74' Желтая карточка
Самир Каэтано
6:1
75' Пенальти
Муриэль Луис
7:1
83' Гол
Amad Traore
89'
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
4
Кьяер
Симон
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
88
Пашалич
Марио
21
Кастань
Тимоти
10
Гомес
Алехандро
72
Иличич
Йосип
9
Муриэль
Луис
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
5
Трост-Эконг
Виллиам
3
Самир
Каэтано
4
Опоку
Николас
38
Мандрагора
Роландо
8
Яяло
Мато
10
Де
Пауль
Родриго
12
Сема
Кен
15
Ласанья
Кевин
7
Окака
Стефано
Аталанта
3-4-1-2
Удинезе
3-5-2

Ход матча

7'
 
Опоку Николас
12'
0:1
Окака Стефано
21'
Иличич Йосип
(Де Рон Мартен)
1:1
26'
Джимсити Берат
 
32'
 
Опоку Николас
35'
Муриэль Луис
2:1
43'
Иличич Йосип
(Гомес Алехандро)
3:1
46'
 
Пуссетто Игнасио
Окака Стефано
48'
Муриэль Луис
(Гомес Алехандро)
4:1
52'
Пашалич Марио
(Гомес Алехандро)
5:1
53'
Малиновский Руслан
Джимсити Берат
 
63'
 
Фофана Секо
Де Пауль Родриго
65'
Барроу Муса
Гомес Алехандро
 
74'
 
Самир Каэтано
75'
Муриэль Луис
6:1
77'
Amad Traore
Иличич Йосип
 
83'
Amad Traore
7:1
84'
 
Уолас Соуза
Яяло Мато

Статистика матча

  • 7 Голы 1
  • 15 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 67 Владение мячом, % 33

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Манчестер Сити 5:1 Аталанта Лацио 3:3 Аталанта Аталанта 3:1 Лечче Аталанта 1:2 Шахтёр Донецк
Сассуоло 1:4 Аталанта Рома 0:2 Аталанта Аталанта 2:2 Фиорентина Динамо Загреб 4:0 Аталанта Дженоа 1:2 Аталанта Аталанта 2:3 Торино СПАЛ 2013 2:3 Аталанта Хетафе 4:1 Аталанта Лестер 2:1 Аталанта Норвич 1:4 Аталанта Суонси 2:1 Аталанта Аталанта 6:0 Ренате Аталанта 9:0 Брусапорто Клузоне 1:5 Аталанта Аталанта 3:1 Сассуоло Ювентус 1:1 Аталанта
Удинезе Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Удинезе 1:0 Торино Удинезе 1:1 Венеция Фиорентина 1:0 Удинезе Удинезе 1:0 Болонья
Верона 0:0 Удинезе Удинезе 0:1 Брешия Интер Милан 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Порденоне Удинезе 1:3 Парма Удинезе 1:0 Милан Удинезе 3:1 Судтироль Удинезе 9:2 Сан-Луиджи Бешикташ 0:2 Удинезе Удинезе 1:4 Боруссия Д Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 1:2 Равенна Кальяри 1:2 Удинезе Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:3 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Удинезе: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Аталанта 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:3 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Аталанта Серия A
Удинезе 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:3 Удинезе Серия A Аталанта 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Аталанта Серия A Удинезе 3:1 Аталанта Кубок Аталанта 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Аталанта Серия A Удинезе 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Удинезе Серия A Аталанта 5:2 Удинезе Товарищеские матчи Удинезе 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Удинезе Серия A Аталанта 1:0 Удинезе Международные матчи (клубы) Удинезе 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:0 Удинезе Серия A Аталанта 0:0 Удинезе Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 9 7 2 0 16 - 8 23
2. Интер Милан Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Аталанта 7:1 Заявка 9 6 2 1 28 - 14 20
4. Наполи 1:1 Заявка 9 5 2 2 18 - 11 17
5. Кальяри 1:1 Заявка 9 4 3 2 13 - 8 15
6. Рома Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Парма Заявка 9 4 1 4 15 - 13 13
8. Лацио Заявка 8 3 3 2 16 - 9 12
9. Фиорентина Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
10. Болонья Заявка 9 3 3 3 12 - 12 12
11. Торино 1:1 Заявка 9 3 2 4 11 - 12 11
12. Милан Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
13. Удинезе 1:7 Заявка 9 3 1 5 5 - 13 10
14. Сассуоло Заявка 8 3 0 5 15 - 16 9
15. Верона Заявка 9 2 3 4 6 - 8 9
16. Лечче Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
17. Дженоа Заявка 9 2 2 5 12 - 21 8
18. Брешия Заявка 8 2 1 5 8 - 12 7
19. СПАЛ 2013 1:1 Заявка 9 2 1 6 7 - 16 7
20. Сампдория Заявка 9 1 1 7 5 - 18 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Аталанта 7:1 Удинезе
Аталанта
92.6% (138)
Ничья
5.4% (8)
Удинезе
2% (3)
2:1 Аталанта
35.6% (53)
2:0 Аталанта
26.2% (39)
1:0 Аталанта
15.4% (23)
3:1 Аталанта
10.1% (15)
1:1 Ничья
4% (6)
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