Италия: Серия A 2019-2020
Аталанта
7:1
Второй тайм: 89'
Стадион: Gewiss Stadium
Удинезе
7' Желтая карточкаОпоку Николас
0:1
12' ГолОкака Стефано
1:1
21' ГолИличич Йосип
26' Желтая карточкаДжимсити Берат
32' Вторая желтая карточкаОпоку Николас
2:1
35' ПенальтиМуриэль Луис
3:1
43' ГолИличич Йосип
4:1
48' ГолМуриэль Луис
5:1
52' ГолПашалич Марио
74' Желтая карточкаСамир Каэтано
6:1
75' ПенальтиМуриэль Луис
7:1
83' ГолAmad Traore
33
Хатебур
Ханс
72
Иличич
Йосип
12
Сема
Кен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
41 РоджерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Барроу МусаНападающий
-
79 Amad Traore
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Сема КенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
12'
0:1
21'
1:1
26'
32'
35'
2:1
43'
3:1
48'
4:1
52'
5:1
74'
75'
6:1
83'
7:1
84'
Статистика матча
-
7 Голы 1
-
15 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
67 Владение мячом, % 33
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +10 =3 -7Манчестер Сити 5:1 Аталанта Лацио 3:3 Аталанта Аталанта 3:1 Лечче Аталанта 1:2 Шахтёр Донецк
Сассуоло 1:4 Аталанта Рома 0:2 Аталанта Аталанта 2:2 Фиорентина Динамо Загреб 4:0 Аталанта Дженоа 1:2 Аталанта Аталанта 2:3 Торино СПАЛ 2013 2:3 Аталанта Хетафе 4:1 Аталанта Лестер 2:1 Аталанта Норвич 1:4 Аталанта Суонси 2:1 Аталанта Аталанта 6:0 Ренате Аталанта 9:0 Брусапорто Клузоне 1:5 Аталанта Аталанта 3:1 Сассуоло Ювентус 1:1 Аталанта
Удинезе Последние 20 матчей: +10 =3 -7Удинезе 1:0 Торино Удинезе 1:1 Венеция Фиорентина 1:0 Удинезе Удинезе 1:0 Болонья
Верона 0:0 Удинезе Удинезе 0:1 Брешия Интер Милан 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Порденоне Удинезе 1:3 Парма Удинезе 1:0 Милан Удинезе 3:1 Судтироль Удинезе 9:2 Сан-Луиджи Бешикташ 0:2 Удинезе Удинезе 1:4 Боруссия Д Удинезе 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Удинезе 1:2 Равенна Кальяри 1:2 Удинезе Удинезе 3:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:3 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Удинезе: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Удинезе 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:3 Удинезе Серия A Аталанта 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Аталанта Серия A Удинезе 3:1 Аталанта Кубок Аталанта 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Аталанта Серия A Удинезе 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:0 Удинезе Серия A Аталанта 5:2 Удинезе Товарищеские матчи Удинезе 2:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Удинезе Серия A Аталанта 1:0 Удинезе Международные матчи (клубы) Удинезе 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:0 Удинезе Серия A Аталанта 0:0 Удинезе Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|16 - 8
|23
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Аталанта
|7:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|28 - 14
|20
|4.
|Наполи
|1:1 Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 11
|17
|5.
|Кальяри
|1:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 8
|15
|6.
|Рома
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|7.
|Парма
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|8.
|Лацио
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 9
|12
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|11.
|Торино
|1:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 12
|11
|12.
|Милан
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Удинезе
|1:7 Заявка
|9
|3
|1
|5
|5 - 13
|10
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|15 - 16
|9
|15.
|Верона
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 8
|9
|16.
|Лечче
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|17.
|Дженоа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 21
|8
|18.
|Брешия
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 12
|7
|19.
|СПАЛ 2013
|1:1 Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 16
|7
|20.
|Сампдория
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|5 - 18
|4
Аталанта
92.6% (138)
Ничья
5.4% (8)
Удинезе
2% (3)
2:1 Аталанта
35.6% (53)
2:0 Аталанта
26.2% (39)
1:0 Аталанта
15.4% (23)
3:1 Аталанта
10.1% (15)
1:1 Ничья
4% (6)
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