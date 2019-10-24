Италия: Серия A 2019-2020

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Рома
 
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Стадион:
Милан

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Сампдория 0:0 Рома Рома 1:1 Кальяри Вольфсбергер 1:1 Рома Лечче 0:1 Рома
Рома 0:2 Аталанта Болонья 1:2 Рома Рома 4:0 Истанбул Башакшехир Рома 4:2 Сассуоло Лацио 1:1 Рома Рома 3:3 Дженоа S.S. Arezzo 1:3 Рома Рома 2:2 Реал Мадрид Атлетик Б 2:2 Рома Лилль 2:3 Рома Перуджа 1:3 Рома Рома 3:1 Тернана Рома 7:0 Риети Рома 10:1 Трастевере Рома 2:1 Парма Сассуоло 0:0 Рома
Милан Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Милан 2:2 Лечче Дженоа 1:2 Милан Милан 1:3 Фиорентина Торино 2:1 Милан
Милан 0:2 Интер Милан Верона 0:1 Милан Милан 1:0 Брешия Удинезе 1:0 Милан ФК Чезена 0:0 Милан Ферроникели 0:2 Милан Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Милан 0:1 Бенфика Бавария 1:0 Милан СПАЛ 2013 2:3 Милан Милан 2:0 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Милан Милан 2:1 Болонья Торино 2:0 Милан Милан 0:1 Лацио Парма 1:1 Милан

Последние игры между собой

Рома: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Милан: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Рома 1:1 Милан Серия A Милан 2:1 Рома Серия A Рома 0:2 Милан Серия A Милан 0:2 Рома Серия A
Милан 1:4 Рома Серия A Рома 1:0 Милан Серия A Милан 1:3 Рома Серия A Рома 1:1 Милан Серия A Милан 2:1 Рома Серия A Рома 0:0 Милан Серия A Рома 2:0 Милан Серия A Милан 2:2 Рома Серия A Милан 0:0 Рома Серия A Рома 4:2 Милан Серия A Милан 2:1 Рома Серия A Рома 2:3 Милан Серия A Рома 0:0 Милан Серия A Милан 0:1 Рома Серия A Рома 0:0 Милан Серия A Милан 2:1 Рома Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 8 7 1 0 15 - 7 22
2. Интер Милан Заявка 8 7 0 1 18 - 7 21
3. Аталанта Заявка 8 5 2 1 21 - 13 17
4. Наполи Заявка 8 5 1 2 17 - 10 16
5. Кальяри Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
6. Рома Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Парма Заявка 8 4 0 4 13 - 11 12
8. Лацио Заявка 8 3 3 2 16 - 9 12
9. Фиорентина Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
10. Торино Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
11. Удинезе Заявка 8 3 1 4 4 - 6 10
12. Милан Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
13. Верона Заявка 8 2 3 3 6 - 7 9
14. Болонья Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
15. Брешия Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
16. Лечче Заявка 8 2 1 5 9 - 17 7
17. Сассуоло Заявка 7 2 0 5 14 - 16 6
18. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 0 6 6 - 15 6
19. Дженоа Заявка 8 1 2 5 9 - 20 5
20. Сампдория Заявка 8 1 1 6 4 - 16 4
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Милан

    До начала игры, которая состоится 27.10.2019, осталось 2 дня 19 часов 26 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Рома - Милан
    Рома
    75.4% (43)
    Ничья
    15.8% (9)
    Милан
    8.8% (5)
    2:1 Рома
    49.1% (28)
    1:0 Рома
    15.8% (9)
    1:1 Ничья
    12.3% (7)
    1:2 Милан
    5.3% (3)
    3:1 Рома
    3.5% (2)
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