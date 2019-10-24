Италия: Серия A 2019-2020
Рома
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Стадион: Олимпийский (Рим)
Милан
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +12 =7 -1Сампдория 0:0 Рома Рома 1:1 Кальяри Вольфсбергер 1:1 Рома Лечче 0:1 Рома
Милан Последние 20 матчей: +8 =3 -9Милан 2:2 Лечче Дженоа 1:2 Милан Милан 1:3 Фиорентина Торино 2:1 Милан
Милан 0:2 Интер Милан Верона 0:1 Милан Милан 1:0 Брешия Удинезе 1:0 Милан ФК Чезена 0:0 Милан Ферроникели 0:2 Милан Манчестер Юнайтед 2:2 Милан Милан 0:1 Бенфика Бавария 1:0 Милан СПАЛ 2013 2:3 Милан Милан 2:0 Фрозиноне Фиорентина 0:1 Милан Милан 2:1 Болонья Торино 2:0 Милан Милан 0:1 Лацио Парма 1:1 Милан
Последние игры между собой
Рома: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Милан: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Милан 1:4 Рома Серия A Рома 1:0 Милан Серия A Милан 1:3 Рома Серия A Рома 1:1 Милан Серия A Милан 2:1 Рома Серия A Рома 0:0 Милан Серия A Рома 2:0 Милан Серия A Милан 2:2 Рома Серия A Милан 0:0 Рома Серия A Рома 4:2 Милан Серия A Милан 2:1 Рома Серия A Рома 2:3 Милан Серия A Рома 0:0 Милан Серия A Милан 0:1 Рома Серия A Рома 0:0 Милан Серия A Милан 2:1 Рома Серия A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 7
|22
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|18 - 7
|21
|3.
|Аталанта
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 13
|17
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 10
|16
|5.
|Кальяри
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|6.
|Рома
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|7.
|Парма
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|13 - 11
|12
|8.
|Лацио
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 9
|12
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|10.
|Торино
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|4 - 6
|10
|12.
|Милан
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Верона
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|14.
|Болонья
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|15.
|Брешия
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|16.
|Лечче
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 17
|7
|17.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|14 - 16
|6
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 15
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|20.
|Сампдория
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 16
|4
Рома
75.4% (43)
Ничья
15.8% (9)
Милан
8.8% (5)
2:1 Рома
49.1% (28)
1:0 Рома
15.8% (9)
1:1 Ничья
12.3% (7)
1:2 Милан
5.3% (3)
3:1 Рома
3.5% (2)
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