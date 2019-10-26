Италия: Серия A 2019-2020

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Дженоа
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Брешия
0' 8'
97
Раду
Йонуц
18
Гильоне
Паоло
2
Сапата
Кристиан
17
Cristian
Romero4
32
Анкерсен
Петер
21
Радованович
Иван
20
Шоне
Лассе
29
Кассата
Франческо
8
Лерагер
Лукас
99
Пинамонти
Андреа
10
Гюмюш
Синан
1
Йоронен
Йессе
2
Сабелли
Стефано
15
Andrea
Cistana
14
Чансельор
Джон
3
Матею
Алеш
25
Бизоли
Димитри
4
Тонали
Сандро
28
Ромуло
Соуза
7
Шпалек
Николас
18
Айе
Флориан
45
Балотелли
Марио
Дженоа
4-1-2-1-2
Брешия
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Парма 5:1 Дженоа Дженоа 1:2 Милан Лацио 4:0 Дженоа Дженоа 0:0 Болонья
Кальяри 3:1 Дженоа Дженоа 1:2 Аталанта Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Дженоа 2:1 Фиорентина Рома 3:3 Дженоа Дженоа 4:1 Имолезе Реджана 1915 1:2 Дженоа Бордо 1:3 Дженоа Нант 1:1 Дженоа Дженоа 5:1 Сен-Ло Манш Лион 3:4 Дженоа Ваккер-2 Инсбрук 0:7 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа Дженоа 1:1 Кальяри Аталанта 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Рома
Брешия Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Брешия 0:0 Фиорентина Брешия 11:0 US Bagnolese Наполи 2:1 Брешия Брешия 1:2 Ювентус
Удинезе 0:1 Брешия Брешия 3:4 Болонья Брешия 3:2 Фрозиноне Мантова 1:5 Брешия Милан 1:0 Брешия Кальяри 0:1 Брешия Перуджа 2:1 Брешия Брешия 2:1 Вальядолид Аланьяспор 2:0 Брешия Бешикташ 0:2 Брешия Брешия 2:0 Ренате Брешия 11:0 Чиливерге Маццано Дарфо-Боарио 1:5 Брешия Брешия 2:3 Беневенто Кремонезе 0:0 Брешия Брешия 1:0 Асколи

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Брешия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Дженоа 3:0 Брешия Серия A Брешия 0:0 Дженоа Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 9 7 2 0 16 - 8 23
2. Интер Милан Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Аталанта Заявка 8 5 2 1 21 - 13 17
4. Наполи Заявка 8 5 1 2 17 - 10 16
5. Кальяри Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
6. Рома Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Парма Заявка 9 4 1 4 15 - 13 13
8. Лацио Заявка 8 3 3 2 16 - 9 12
9. Фиорентина Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
10. Торино Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
11. Удинезе Заявка 8 3 1 4 4 - 6 10
12. Милан Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
13. Сассуоло Заявка 8 3 0 5 15 - 16 9
14. Болонья Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
15. Верона Заявка 9 2 3 4 6 - 8 9
16. Брешия 0:0 Заявка 8 2 2 4 7 - 9 8
17. Лечче Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
18. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 0 6 6 - 15 6
19. Дженоа 0:0 Заявка 9 1 3 5 9 - 20 6
20. Сампдория Заявка 8 1 1 6 4 - 16 4
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Бизоли Димитри из команды Брешия поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
  • 7'
    Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Брешия
  • 4'
    Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Брешия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Кассата Франческо из команды Дженоа играет слишком грубо. Тонали Сандро оказался на газоне.
  • 3'
    Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Бизоли Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Чансельор Джон из команды Брешия поставил подножку. Пострадал Лерагер Лукас
  • 1'
    Дженоа контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Брешия начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Брешия
Дженоа
69.1% (103)
Ничья
25.5% (38)
Брешия
5.4% (8)
2:1 Дженоа
33.6% (50)
1:0 Дженоа
24.8% (37)
1:1 Ничья
20.1% (30)
2:0 Дженоа
7.4% (11)
1:2 Брешия
3.4% (5)
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