Италия: Серия A 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2019-2020
Лечче
 
Позже

Стадион:
Ювентус

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Милан 2:2 Лечче Альбинолеффе 2:0 Лечче Лечче 1:3 Пьянезе Про Патрия 1:0 Лечче
Аталанта 3:1 Лечче Лечче 0:2 Алессандрия Лечче 0:1 Рома СПАЛ 2013 1:3 Лечче Перджолеттезе 1:2 Лечче Лечче 0:3 Монца Лечче 1:4 Наполи Торино 1:2 Лечче Лечче 0:2 Сиена Новара 3:0 Лечче Лечче 2:1 Козенца Лечче 0:1 Верона Лечче 2:0 Про Верчелли Интер Милан 4:0 Лечче S.S. Arezzo 3:1 Лечче Лечче 4:0 Салернитана
Ювентус Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ювентус 2:1 Болонья Интер Милан 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Байер Л
Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Брешия 1:2 Ювентус Ювентус 2:1 Верона Атлетико М 2:2 Ювентус Фиорентина 0:0 Ювентус Ювентус 4:3 Наполи Парма 0:1 Ювентус Триестина 0:1 Ювентус Атлетико М 2:1 Ювентус K-League All Stars 3:3 Ювентус Ювентус 1:1 Интер Милан Ювентус 2:3 Тоттенхэм Сампдория 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Рома 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Торино

Последние игры между собой

Лечче: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Ювентус: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Ювентус 1:1 Лечче Серия A Лечче 0:1 Ювентус Серия A Лечче 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 4:0 Лечче Серия A
Ювентус 2:2 Лечче Серия A Лечче 1:2 Ювентус Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 8 7 1 0 15 - 7 22
2. Интер Милан Заявка 8 7 0 1 18 - 7 21
3. Аталанта Заявка 8 5 2 1 21 - 13 17
4. Наполи Заявка 8 5 1 2 17 - 10 16
5. Кальяри Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
6. Рома Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Парма Заявка 8 4 0 4 13 - 11 12
8. Лацио Заявка 8 3 3 2 16 - 9 12
9. Фиорентина Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
10. Торино Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
11. Удинезе Заявка 8 3 1 4 4 - 6 10
12. Милан Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
13. Верона Заявка 8 2 3 3 6 - 7 9
14. Болонья Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
15. Брешия Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
16. Лечче Заявка 8 2 1 5 9 - 17 7
17. Сассуоло Заявка 7 2 0 5 14 - 16 6
18. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 0 6 6 - 15 6
19. Дженоа Заявка 8 1 2 5 9 - 20 5
20. Сампдория Заявка 8 1 1 6 4 - 16 4
21. Lecce2 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Roma1 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Bologna1 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Parma2 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Лечче - Ювентус

    До начала игры, которая состоится 26.10.2019, осталось 2 дня 13 часов 42 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Лечче - Ювентус
    Лечче
    0% (0)
    Ничья
    1.7% (1)
    Ювентус
    98.3% (59)
    0:2 Ювентус
    41.7% (25)
    1:2 Ювентус
    25% (15)
    0:1 Ювентус
    13.3% (8)
    1:3 Ювентус
    5% (3)
    0:3 Ювентус
    5% (3)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...