Италия: Серия A 2019-2020
Lecce2
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Стадион: Виа дель Маре
Ювентус
Предыдущие игры
Lecce2 Последние 0 матчей: +0 =0 -0
Ювентус Последние 20 матчей: +11 =5 -4Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ювентус 2:1 Болонья Интер Милан 1:2 Ювентус Ювентус 3:0 Байер Л
Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Брешия 1:2 Ювентус Ювентус 2:1 Верона Атлетико М 2:2 Ювентус Фиорентина 0:0 Ювентус Ювентус 4:3 Наполи Парма 0:1 Ювентус Триестина 0:1 Ювентус Атлетико М 2:1 Ювентус K-League All Stars 3:3 Ювентус Ювентус 1:1 Интер Милан Ювентус 2:3 Тоттенхэм Сампдория 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Рома 2:0 Ювентус Ювентус 1:1 Торино
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 7
|22
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|18 - 7
|21
|3.
|Аталанта
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 13
|17
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 10
|16
|5.
|Кальяри
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|6.
|Рома
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 10
|13
|7.
|Парма
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|13 - 11
|12
|8.
|Лацио
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 9
|12
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|10.
|Торино
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|11.
|Удинезе
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|4 - 6
|10
|12.
|Милан
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 11
|10
|13.
|Верона
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|14.
|Болонья
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|15.
|Брешия
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|16.
|Лечче
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 17
|7
|17.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|14 - 16
|6
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 15
|6
|19.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 20
|5
|20.
|Сампдория
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 16
|4
|21.
|Bologna1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Parma2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Lecce2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Lecce2
0% (0)
Ничья
1.4% (1)
Ювентус
98.6% (70)
0:2 Ювентус
42.3% (30)
1:2 Ювентус
23.9% (17)
0:1 Ювентус
11.3% (8)
1:3 Ювентус
9.9% (7)
0:3 Ювентус
4.2% (3)
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