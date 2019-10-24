Италия: Серия A 2019-2020

—

Текстовая онлайн трансляция матча Lecce2 - Ювентус До начала игры, которая состоится 26.10.2019, осталось 1 день 18 часов 56 минут.



До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.





