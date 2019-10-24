Италия: Серия A 2019-2020

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Lecce2
 
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Стадион:
Ювентус
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 8 7 1 0 15 - 7 22
2. Интер Милан Заявка 8 7 0 1 18 - 7 21
3. Аталанта Заявка 8 5 2 1 21 - 13 17
4. Наполи Заявка 8 5 1 2 17 - 10 16
5. Кальяри Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
6. Рома Заявка 8 3 4 1 12 - 10 13
7. Парма Заявка 8 4 0 4 13 - 11 12
8. Лацио Заявка 8 3 3 2 16 - 9 12
9. Фиорентина Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
10. Торино Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
11. Удинезе Заявка 8 3 1 4 4 - 6 10
12. Милан Заявка 8 3 1 4 8 - 11 10
13. Верона Заявка 8 2 3 3 6 - 7 9
14. Болонья Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
15. Брешия Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
16. Лечче Заявка 8 2 1 5 9 - 17 7
17. Сассуоло Заявка 7 2 0 5 14 - 16 6
18. СПАЛ 2013 Заявка 8 2 0 6 6 - 15 6
19. Дженоа Заявка 8 1 2 5 9 - 20 5
20. Сампдория Заявка 8 1 1 6 4 - 16 4
21. Bologna1 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Parma2 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Lecce2 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Lecce2 - Ювентус

    До начала игры, которая состоится 26.10.2019, осталось 1 день 18 часов 56 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Lecce2 - Ювентус
    Lecce2
    0% (0)
    Ничья
    1.4% (1)
    Ювентус
    98.6% (70)
    0:2 Ювентус
    42.3% (30)
    1:2 Ювентус
    23.9% (17)
    0:1 Ювентус
    11.3% (8)
    1:3 Ювентус
    9.9% (7)
    0:3 Ювентус
    4.2% (3)
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