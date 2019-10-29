Италия: Серия B 2019-2020

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Перуджа
1:1
Конец матча

Стадион:
Асколи
0'
0:1
33' Гол
Скамачча Джанлука
1:1
52' Пенальти
Йемелло Пьетро
77' Желтая карточка
Фернандес Пауло
83' Желтая карточка
Filippo Sgarbi
88' Желтая карточка
Рози Алеандро
90' Желтая карточка
Фальчинелли Диего
90'+5
1
Guglielmo
Vicario
2
Рози
Алеандро
6
Filippo
Sgarbi
25
Nicola
Falasco
27
Ди
Кьяра
Джанлука
23
Marcello
Falzerano
4
Marco
Carraro
10
Драгомир
Влад
8
Фальчинелли
Диего
11
Буонаюто
Кристиан
9
Йемелло
Пьетро
33
Леали
Никола
5
Пучино
Раффаэле
23
Броско
Риккардо
15
Гравильон
Эндрю
19
Падоин
Симоне
7
Michele
Cavion
6
Трояно
Микеле
14
Пиччинокки
Марио
30
Брлек
Петар
9
Скамачча
Джанлука
32
Ардеманьи
Маттео
Перуджа
4-3-2-1
Асколи
4-3-1-2

Ход матча

33'
0:1
Скамачча Джанлука
52'
Йемелло Пьетро
1:1
70'
 
Роззети Лоренцо
Ардеманьи Маттео
76'
Фернандес Пауло
Буонаюто Кристиан
 
77'
Фернандес Пауло
 
80'
 
Нинкович Никола
Пиччинокки Марио
80'
Николусси-Кавилья Ханс
Драгомир Влад
 
83'
Filippo Sgarbi
 
85'
Pasquale Mazzochi
Йемелло Пьетро
 
88'
Рози Алеандро
 
89'
 
Петруччи Давиде
Трояно Микеле
90'
Фальчинелли Диего
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 18
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Перуджа Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Салернитана 1:1 Перуджа Беневенто 1:0 Перуджа Перуджа 1:0 Пиза Эмполи 3:0 Перуджа
Перуджа 3:1 Фрозиноне Специя 2:2 Перуджа Перуджа 0:0 Юве Стабия Фиорентина 1:0 Перуджа Ливорно 0:1 Перуджа Перуджа 2:1 Кьево Перуджа 2:1 Брешия Перуджа 1:0 Триестина Перуджа 1:3 Рома Верона 4:1 Перуджа Перуджа 3:1 Кремонезе Фоджа 1:0 Перуджа Перуджа 0:0 Читтаделла Специя 1:1 Перуджа Перуджа 1:2 Лечче Пескара 1:1 Перуджа
Асколи Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Асколи 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Асколи Асколи 0:2 Пескара Кремонезе 1:0 Асколи
Асколи 3:0 Специя Юве Стабия 1:5 Асколи Асколи 2:0 Ливорно Фрозиноне 2:1 Асколи Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Асколи 5:1 Про Верчелли Кротоне 3:0 Асколи Асколи 1:2 Палермо Брешия 1:0 Асколи Читтаделла 2:2 Асколи Асколи 1:0 Венеция Специя 3:2 Асколи Асколи 2:1 Пескара Падова 1:2 Асколи Асколи 2:2 Беневенто

Последние игры между собой

Перуджа: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Асколи: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Асколи 0:3 Перуджа Серия B Перуджа 2:0 Асколи Серия B Асколи 2:2 Перуджа Серия B Перуджа 1:0 Асколи Серия B
Перуджа 0:0 Асколи Серия B Асколи 2:2 Перуджа Серия B Перуджа 0:2 Асколи Серия B Асколи 1:0 Перуджа Серия B Асколи 0:1 Перуджа Про Прима Дивизионе Перуджа 3:2 Асколи Про Прима Дивизионе Асколи 3:1 Перуджа Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 9 5 3 1 11 - 7 18
2. Кротоне 10 5 3 2 16 - 9 18
3. Кьево 10 4 5 1 17 - 12 17
4. Эмполи 10 4 5 1 14 - 10 17
5. Асколи 10 5 1 4 17 - 11 16
6. Читтаделла 10 5 1 4 10 - 12 16
7. Перуджа 10 4 4 2 11 - 10 16
8. Порденоне 10 4 3 3 15 - 13 15
9. Салернитана 10 4 3 3 12 - 11 15
10. Виртус Энтелла 10 4 3 3 9 - 10 15
11. Пескара 10 4 1 5 17 - 16 13
12. Пиза 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Кремонезе 9 3 3 3 8 - 11 12
14. Венеция 10 3 3 4 11 - 12 12
15. Специя 10 3 2 5 13 - 15 11
16. Фрозиноне 9 2 4 3 8 - 12 10
17. Юве Стабия 10 3 1 6 10 - 18 10
18. Козенца 10 1 5 4 8 - 10 8
19. Ливорно 10 2 1 7 9 - 15 7
20. Трапани 9 1 3 5 9 - 14 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Скамачча Джанлука бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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