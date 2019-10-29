Италия: Серия B 2019-2020
Виртус Энтелла
1:0
Конец матча
Стадион: Комунале ди Кьявари
Козенца
3' Желтая карточкаAngelo Corsi
11' Желтая карточкаБонини Федерико
45' Желтая карточкаMirko Carretta
63' Желтая карточкаАдорьян Кристиан
1:0
82' ГолПоли Фабрицио
87' Желтая карточкаБаэс Хайме
32
Баэс
Хайме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Баэс ХаймеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Ход матча
3'
11'
45'
63'
82'
1:0
87'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 5
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +8 =5 -7Асколи 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Трапани Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Беневенто 1:1 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 0:2 Венеция Пескара 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Виртус Энтелла 1:2 Судтироль Лацио 5:0 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Порденоне Виртус Энтелла 1:0 Каррарезе Ювентус (до 23 лет) 0:2 Виртус Энтелла Пьяченца 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:1 S.S. Arezzo Про Патрия 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 4:0 Альбиссола
Козенца Последние 20 матчей: +4 =9 -7Козенца 1:1 Кьево Читтаделла 1:3 Козенца Козенца 1:1 Венеция Фрозиноне 1:1 Козенца
Козенца 1:1 Ливорно Беневенто 1:0 Козенца Козенца 1:2 Пескара Лечче 2:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Кротоне 0:0 Козенца Монополи 1:0 Козенца Салернитана 1:2 Козенца Козенца 1:1 Венеция Беневенто 4:2 Козенца Козенца 1:0 Специя Падова 0:0 Козенца Козенца 1:0 Кротоне Лечче 3:1 Козенца Козенца 1:1 Палермо Пескара 1:1 Козенца
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|9
|5
|3
|1
|11 - 7
|18
|2.
|Кротоне
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|3.
|Кьево
|10
|4
|5
|1
|17 - 12
|17
|4.
|Эмполи
|10
|4
|5
|1
|14 - 10
|17
|5.
|Асколи
|10
|5
|1
|4
|17 - 11
|16
|6.
|Читтаделла
|10
|5
|1
|4
|10 - 12
|16
|7.
|Перуджа
|10
|4
|4
|2
|11 - 10
|16
|8.
|Порденоне
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|9.
|Салернитана
|10
|4
|3
|3
|12 - 11
|15
|10.
|Виртус Энтелла
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|11.
|Пескара
|10
|4
|1
|5
|17 - 16
|13
|12.
|Пиза
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|13.
|Кремонезе
|9
|3
|3
|3
|8 - 11
|12
|14.
|Венеция
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|15.
|Специя
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|16.
|Фрозиноне
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|17.
|Юве Стабия
|10
|3
|1
|6
|10 - 18
|10
|18.
|Козенца
|10
|1
|5
|4
|8 - 10
|8
|19.
|Ливорно
|10
|2
|1
|7
|9 - 15
|7
|20.
|Трапани
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
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