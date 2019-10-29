Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Виртус Энтелла
1:0
Конец матча

Стадион:
Козенца
0'
3' Желтая карточка
Angelo Corsi
11' Желтая карточка
Бонини Федерико
45' Желтая карточка
Mirko Carretta
63' Желтая карточка
Адорьян Кристиан
1:0
82' Гол
Поли Фабрицио
87' Желтая карточка
Баэс Хайме
90'+6
13
Контини
Никита
33
Поли
Фабрицио
15
Пеллиццер
Микеле
24
Бонини
Федерико
34
Скенетти
Андреа
26
Серникола
Леонардо
23
Паолуччи
Андреа
10
Ниццетто
Лука
6
Криалезе
Карло
32
Манкосу
Маттео
7
Де
Лука
Джузеппе
33
Pietro
Perina
2
Angelo
Corsi
4
Капела
Анибал
5
Ricardo
Idda
11
Tommaso
D'Orazio
21
Mirko
Bruccini
19
Греко
Леандро
30
Franck
Kanoute
10
Mirko
Carretta
9
Литтери
Джанлука
32
Баэс
Хайме
Виртус Энтелла
3-1-4-2
Козенца
4-3-3

Ход матча

3'
 
Angelo Corsi
11'
Бонини Федерико
 
45'
 
Mirko Carretta
46'
Адорьян Кристиан
Паолуччи Андреа
 
57'
 
Mattia Trovato
Franck Kanoute
63'
Эрамо Мирко
Ниццетто Лука
 
63'
Адорьян Кристиан
 
65'
 
Ривьер Эммануэль
Литтери Джанлука
76'
 
Бро Жереми
Греко Леандро
82'
Поли Фабрицио
(Эрамо Мирко)
1:0
85'
Сеттембрини Андреа
Серникола Леонардо
 
87'
 
Баэс Хайме

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Асколи 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Трапани Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Беневенто 1:1 Виртус Энтелла
Виртус Энтелла 0:2 Венеция Пескара 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Виртус Энтелла 3:2 Дженоа Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Ливорно Виртус Энтелла 1:2 Судтироль Лацио 5:0 Виртус Энтелла Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Порденоне Виртус Энтелла 1:0 Каррарезе Ювентус (до 23 лет) 0:2 Виртус Энтелла Пьяченца 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:1 S.S. Arezzo Про Патрия 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 4:0 Альбиссола
Козенца Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Козенца 1:1 Кьево Читтаделла 1:3 Козенца Козенца 1:1 Венеция Фрозиноне 1:1 Козенца
Козенца 1:1 Ливорно Беневенто 1:0 Козенца Козенца 1:2 Пескара Лечче 2:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Кротоне 0:0 Козенца Монополи 1:0 Козенца Салернитана 1:2 Козенца Козенца 1:1 Венеция Беневенто 4:2 Козенца Козенца 1:0 Специя Падова 0:0 Козенца Козенца 1:0 Кротоне Лечче 3:1 Козенца Козенца 1:1 Палермо Пескара 1:1 Козенца
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 9 5 3 1 11 - 7 18
2. Кротоне 10 5 3 2 16 - 9 18
3. Кьево 10 4 5 1 17 - 12 17
4. Эмполи 10 4 5 1 14 - 10 17
5. Асколи 10 5 1 4 17 - 11 16
6. Читтаделла 10 5 1 4 10 - 12 16
7. Перуджа 10 4 4 2 11 - 10 16
8. Порденоне 10 4 3 3 15 - 13 15
9. Салернитана 10 4 3 3 12 - 11 15
10. Виртус Энтелла 10 4 3 3 9 - 10 15
11. Пескара 10 4 1 5 17 - 16 13
12. Пиза 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Кремонезе 9 3 3 3 8 - 11 12
14. Венеция 10 3 3 4 11 - 12 12
15. Специя 10 3 2 5 13 - 15 11
16. Фрозиноне 9 2 4 3 8 - 12 10
17. Юве Стабия 10 3 1 6 10 - 18 10
18. Козенца 10 1 5 4 8 - 10 8
19. Ливорно 10 2 1 7 9 - 15 7
20. Трапани 9 1 3 5 9 - 14 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Mirko Carretta получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Бонини Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Angelo Corsi получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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