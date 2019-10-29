Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Юве Стабия
2:1
Конец матча

Стадион:
Пескара
0'
0:0
9' Не забитый пенальти
Francesco Forte I
0:1
13' Гол
Галано Кристиан
14' Желтая карточка
Тонуччи Денис
1:1
17' Гол
Francesco Forte I
33' Желтая карточка
Luca Palmiero
35' Желтая карточка
Пепин
52' Желтая карточка
Кальвано Симоне
2:1
53' Гол
Luigi Canotto
65' Желтая карточка
Чофани Маттео
80' Желтая карточка
Руссо Данило
81' Вторая желтая карточка
Чофани Маттео
83' Желтая карточка
Salvatore Elia
90' Желтая карточка
Дель Соле Фердинандо
90' Желтая карточка
Alessandro Mallamo
90' Вторая желтая карточка
Alessandro Mallamo
90'+7
25
Руссо
Данило
31
Фацио
Паскуале
35
Тонуччи
Денис
20
Трост
Магнус
3
Риччи
Джакомо
5
Giacomo
Calo
37
Кальвано
Симоне
7
Fabrizio
Melara
29
Карлини
Массимилиано
18
Luigi
Canotto
32
Francesco
Forte
I
12
Кастари
Элхан
13
Чофани
Маттео
18
Бетелла
Давиде
6
Сконьямильо
Дженнаро
40
Edoardo
Masciangelo
31
Бузеллато
Массимилиано
20
Luca
Palmiero
11
Галано
Кристиан
39
Ингельссон
Сванте
24
Пепин
29
Gennaro
Borrelli
Юве Стабия
4-2-3-1
Пескара
4-2-3-1

Ход матча

9'
Francesco Forte I
0:0
13'
0:1
Галано Кристиан
(Бузеллато Массимилиано)
14'
Тонуччи Денис
 
17'
Francesco Forte I
(Карлини Массимилиано)
1:1
33'
 
Luca Palmiero
35'
 
Пепин
52'
Кальвано Симоне
 
53'
Luigi Canotto
(Francesco Forte I)
2:1
55'
Salvatore Elia
Fabrizio Melara
 
65'
 
Чофани Маттео
67'
 
Francesco Andrea Di Grazia
Ингельссон Сванте
75'
 
Фабиан Павон
Luca Palmiero
77'
Дель Соле Фердинандо
Luigi Canotto
 
80'
Руссо Данило
 
81'
 
Чофани Маттео
83'
Salvatore Elia
 
84'
Alessandro Mallamo
Карлини Массимилиано
 
89'
 
Маньеро Риккардо
Gennaro Borrelli
90'
Дель Соле Фердинандо
 
90'
Alessandro Mallamo
 
90'
Alessandro Mallamo
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 23 Нарушения правил 26
  • 6 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Юве Стабия Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Специя 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 4:2 Порденоне Трапани 1:2 Юве Стабия Юве Стабия 0:1 Читтаделла
Кротоне 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:5 Асколи Перуджа 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Пиза Эмполи 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Имолезе Порденоне 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Юве Стабия 1:2 Виртус Франкавилла Матера 0:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Вибонезе Сикула Леонцио 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Трапани Бишелье 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Риети Катания 1:0 Юве Стабия
Пескара Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Пескара 4:0 Беневенто Пескара 1:2 Специя Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:3 Кротоне
Читтаделла 2:1 Пескара Пескара 1:1 Виртус Энтелла Козенца 1:2 Пескара Пескара 4:2 Порденоне Салернитана 3:1 Пескара Эмполи 2:0 Пескара Пескара 3:2 Мантова Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара Пескара 2:0 Салернитана Венеция 2:2 Пескара Пескара 1:1 Верона Карпи 0:0 Пескара Пескара 1:1 Перуджа Асколи 2:1 Пескара Пескара 3:2 Палермо

Последние игры между собой

Юве Стабия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Пескара: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Юве Стабия 2:1 Пескара Серия B Пескара 3:0 Юве Стабия Серия B Пескара 2:0 Юве Стабия Серия B Юве Стабия 3:2 Пескара Серия B
Юве Стабия 3:1 Пескара Серия C1 B Пескара 3:1 Юве Стабия Серия C1 B Пескара 0:0 Юве Стабия Серия C1 B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 9 5 3 1 11 - 7 18
2. Кротоне 10 5 3 2 16 - 9 18
3. Кьево 10 4 5 1 17 - 12 17
4. Эмполи 10 4 5 1 14 - 10 17
5. Асколи 10 5 1 4 17 - 11 16
6. Читтаделла 10 5 1 4 10 - 12 16
7. Перуджа 10 4 4 2 11 - 10 16
8. Порденоне 10 4 3 3 15 - 13 15
9. Салернитана 10 4 3 3 12 - 11 15
10. Виртус Энтелла 10 4 3 3 9 - 10 15
11. Пескара 10 4 1 5 17 - 16 13
12. Пиза 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Кремонезе 9 3 3 3 8 - 11 12
14. Венеция 10 3 3 4 11 - 12 12
15. Специя 10 3 2 5 13 - 15 11
16. Фрозиноне 9 2 4 3 8 - 12 10
17. Юве Стабия 10 3 1 6 10 - 18 10
18. Козенца 10 1 5 4 8 - 10 8
19. Ливорно 10 2 1 7 9 - 15 7
20. Трапани 9 1 3 5 9 - 14 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    35'
    Пепин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Luca Palmiero получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Francesco Forte бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Тонуччи Денис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Галано Кристиан бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    ПРОМАХ - Francesco Forte бьет пенальти, но не забивает!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Menti, Stabia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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