Италия: Серия B 2019-2020
Юве Стабия
2:1
Конец матча
Стадион: Stadio Romeo Menti, Stabia
Пескара
0:0
9' Не забитый пенальтиFrancesco Forte I
0:1
13' ГолГалано Кристиан
14' Желтая карточкаТонуччи Денис
1:1
17' ГолFrancesco Forte I
33' Желтая карточкаLuca Palmiero
35' Желтая карточкаПепин
52' Желтая карточкаКальвано Симоне
2:1
53' ГолLuigi Canotto
65' Желтая карточкаЧофани Маттео
80' Желтая карточкаРуссо Данило
81' Вторая желтая карточкаЧофани Маттео
83' Желтая карточкаSalvatore Elia
90' Желтая карточкаДель Соле Фердинандо
90' Желтая карточкаAlessandro Mallamo
90' Вторая желтая карточкаAlessandro Mallamo
25
Руссо
Данило
20
Трост
Магнус
24
Пепин
- Основной состав
-
25 Руссо ДанилоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Трост МагнусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Ицко МарианоПолузащитник
-
19 Аддэ БрайтПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 ПепинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Mirko DrudiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Бошич МилошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Фабиан Павон
-
-
Главный тренер: Земан Зденек
Ход матча
9'
13'
14'
17'
33'
35'
52'
53'
65'
80'
81'
83'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 8
-
4 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
23 Нарушения правил 26
-
6 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Юве Стабия Последние 20 матчей: +6 =4 -10Специя 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 4:2 Порденоне Трапани 1:2 Юве Стабия Юве Стабия 0:1 Читтаделла
Кротоне 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:5 Асколи Перуджа 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Пиза Эмполи 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Имолезе Порденоне 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Юве Стабия 1:2 Виртус Франкавилла Матера 0:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Вибонезе Сикула Леонцио 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Трапани Бишелье 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Риети Катания 1:0 Юве Стабия
Пескара Последние 20 матчей: +7 =6 -7Пескара 4:0 Беневенто Пескара 1:2 Специя Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:3 Кротоне
Читтаделла 2:1 Пескара Пескара 1:1 Виртус Энтелла Козенца 1:2 Пескара Пескара 4:2 Порденоне Салернитана 3:1 Пескара Эмполи 2:0 Пескара Пескара 3:2 Мантова Пескара 0:1 Верона Верона 0:0 Пескара Пескара 2:0 Салернитана Венеция 2:2 Пескара Пескара 1:1 Верона Карпи 0:0 Пескара Пескара 1:1 Перуджа Асколи 2:1 Пескара Пескара 3:2 Палермо
Последние игры между собой
Юве Стабия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Пескара: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|9
|5
|3
|1
|11 - 7
|18
|2.
|Кротоне
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|3.
|Кьево
|10
|4
|5
|1
|17 - 12
|17
|4.
|Эмполи
|10
|4
|5
|1
|14 - 10
|17
|5.
|Асколи
|10
|5
|1
|4
|17 - 11
|16
|6.
|Читтаделла
|10
|5
|1
|4
|10 - 12
|16
|7.
|Перуджа
|10
|4
|4
|2
|11 - 10
|16
|8.
|Порденоне
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|9.
|Салернитана
|10
|4
|3
|3
|12 - 11
|15
|10.
|Виртус Энтелла
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|11.
|Пескара
|10
|4
|1
|5
|17 - 16
|13
|12.
|Пиза
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|13.
|Кремонезе
|9
|3
|3
|3
|8 - 11
|12
|14.
|Венеция
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|15.
|Специя
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|16.
|Фрозиноне
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|17.
|Юве Стабия
|10
|3
|1
|6
|10 - 18
|10
|18.
|Козенца
|10
|1
|5
|4
|8 - 10
|8
|19.
|Ливорно
|10
|2
|1
|7
|9 - 15
|7
|20.
|Трапани
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
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