Италия: Серия B 2019-2020

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Кьево
2:1
Конец матча

Стадион:
Кротоне
0'
9' Желтая карточка
Молина Сальваторе
0:1
25' Пенальти
Сими Нванкво
56' Желтая карточка
Дзанеллато Никколо
59' Вторая желтая карточка
Дзанеллато Никколо
1:1
72' Пенальти
Джаккерини Эммануэле
74' Желтая карточка
Бривио Давиде
2:1
81' Гол
Родригес Алехандро
90' Желтая карточка
Джаккерини Эммануэле
90' Желтая карточка
Шемпер Адриан
90'+6
1
Шемпер
Адриан
41
Дикманн
Лоренцо
14
Вяйсянен
Саули
5
Цесар
Боштян
15
Леверб
Максим
28
Бривио
Давиде
8
Сегре
Джакопо
6
Эспозито
Сальваторе
26
Massimo
Bertagnoli
20
Родригес
Алехандро
24
Меджорини
Риккардо
1
Кордац
Алекс
3
Куомо
Джузеппе
8
Сполли
Николас
5
Големич
Владимир
17
Молина
Сальваторе
10
Бенали
Ахмед
18
Барберис
Андреа
21
Дзанеллато
Никколо
23
Маццотта
Антонио
11
Видо
Лука
25
Сими
Нванкво
Кьево
5-3-2
Кротоне
3-5-2

Ход матча

9'
 
Молина Сальваторе
25'
0:1
Сими Нванкво
56'
 
Дзанеллато Никколо
59'
 
Дзанеллато Никколо
61'
 
Junior Messias
Видо Лука
69'
Джаккерини Эммануэле
Massimo Bertagnoli
 
72'
Джаккерини Эммануэле
1:1
74'
Бривио Давиде
 
77'
 
Крочата Джованни
Бенали Ахмед
81'
Родригес Алехандро
(Меджорини Риккардо)
2:1
83'
Сетер Дамир
Родригес Алехандро
 
85'
 
Мустаккьо Маттиа
Молина Сальваторе
90'
Джаккерини Эммануэле
 
90'
Шемпер Адриан
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 12 Удары в створ 11
  • 5 Угловые 2
  • 5 Офсайды 1
  • 24 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Козенца 1:1 Кьево Кьево 2:0 Асколи Ливорно 3:4 Кьево Кьево 1:1 Порденоне
Салернитана 1:1 Кьево Кьево 2:2 Пиза Венеция 0:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи Перуджа 2:1 Кьево Кальяри 2:1 Кьево Кьево 1:1 Равенна Кьево 1:2 Кальяри Фрозиноне 0:0 Кьево Кьево 0:0 Сампдория Интер Милан 2:0 Кьево Кьево 0:4 СПАЛ 2013 Кьево 1:1 Парма Лацио 1:2 Кьево Кьево 1:3 Наполи Болонья 3:0 Кьево
Кротоне Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Кротоне 3:2 Венеция Пиза 1:1 Кротоне Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Пескара 0:3 Кротоне
Кротоне 2:0 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Кротоне Кротоне 0:0 Эмполи Специя 1:2 Кротоне Кротоне 0:0 Козенца Кротоне 1:3 Сампдория Кротоне 4:3 S.S. Arezzo Кротоне 0:1 Хетафе Кротоне 3:0 Асколи Специя 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Беневенто Венеция 1:4 Кротоне Кротоне 0:0 Кремонезе Козенца 1:0 Кротоне Кротоне 2:0 Перуджа Карпи 1:2 Кротоне

Последние игры между собой

Кьево: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Кротоне: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Кьево 2:1 Кротоне Серия A Кротоне 1:0 Кьево Серия A Кьево 1:2 Кротоне Серия A Кротоне 2:0 Кьево Серия A
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 9 5 3 1 11 - 7 18
2. Кротоне 10 5 3 2 16 - 9 18
3. Кьево 10 4 5 1 17 - 12 17
4. Эмполи 10 4 5 1 14 - 10 17
5. Асколи 10 5 1 4 17 - 11 16
6. Читтаделла 10 5 1 4 10 - 12 16
7. Перуджа 10 4 4 2 11 - 10 16
8. Порденоне 10 4 3 3 15 - 13 15
9. Салернитана 10 4 3 3 12 - 11 15
10. Виртус Энтелла 10 4 3 3 9 - 10 15
11. Пескара 10 4 1 5 17 - 16 13
12. Пиза 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Кремонезе 9 3 3 3 8 - 11 12
14. Венеция 10 3 3 4 11 - 12 12
15. Специя 10 3 2 5 13 - 15 11
16. Фрозиноне 9 2 4 3 8 - 12 10
17. Юве Стабия 10 3 1 6 10 - 18 10
18. Козенца 10 1 5 4 8 - 10 8
19. Ливорно 10 2 1 7 9 - 15 7
20. Трапани 9 1 3 5 9 - 14 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    25'
    ГОООООЛ - Кротоне забивает с пенальти
  • Желтая карточка
    9'
    Молина Сальваторе получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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