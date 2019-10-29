Италия: Серия B 2019-2020
Кьево
2:1
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Кротоне
9' Желтая карточкаМолина Сальваторе
0:1
25' ПенальтиСими Нванкво
56' Желтая карточкаДзанеллато Никколо
59' Вторая желтая карточкаДзанеллато Никколо
1:1
72' ПенальтиДжаккерини Эммануэле
74' Желтая карточкаБривио Давиде
2:1
81' ГолРодригес Алехандро
90' Желтая карточкаДжаккерини Эммануэле
90' Желтая карточкаШемпер Адриан
10
Бенали
Ахмед
11
Видо
Лука
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Каприле ЭлияВратарь
-
21 Фрей НиколяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Пина НунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сетер ДамирНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Видо ЛукаНападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Mateo Itrak
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
Ход матча
25'
0:1
72'
74'
81'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
12 Удары в створ 11
-
5 Угловые 2
-
5 Офсайды 1
-
24 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Кьево Последние 20 матчей: +5 =8 -7Козенца 1:1 Кьево Кьево 2:0 Асколи Ливорно 3:4 Кьево Кьево 1:1 Порденоне
Кротоне Последние 20 матчей: +11 =4 -5Кротоне 3:2 Венеция Пиза 1:1 Кротоне Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Пескара 0:3 Кротоне
Кротоне 2:0 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Кротоне Кротоне 0:0 Эмполи Специя 1:2 Кротоне Кротоне 0:0 Козенца Кротоне 1:3 Сампдория Кротоне 4:3 S.S. Arezzo Кротоне 0:1 Хетафе Кротоне 3:0 Асколи Специя 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Беневенто Венеция 1:4 Кротоне Кротоне 0:0 Кремонезе Козенца 1:0 Кротоне Кротоне 2:0 Перуджа Карпи 1:2 Кротоне
Последние игры между собой
Кьево: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Кротоне: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|9
|5
|3
|1
|11 - 7
|18
|2.
|Кротоне
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|3.
|Кьево
|10
|4
|5
|1
|17 - 12
|17
|4.
|Эмполи
|10
|4
|5
|1
|14 - 10
|17
|5.
|Асколи
|10
|5
|1
|4
|17 - 11
|16
|6.
|Читтаделла
|10
|5
|1
|4
|10 - 12
|16
|7.
|Перуджа
|10
|4
|4
|2
|11 - 10
|16
|8.
|Порденоне
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|9.
|Салернитана
|10
|4
|3
|3
|12 - 11
|15
|10.
|Виртус Энтелла
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|11.
|Пескара
|10
|4
|1
|5
|17 - 16
|13
|12.
|Пиза
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|13.
|Кремонезе
|9
|3
|3
|3
|8 - 11
|12
|14.
|Венеция
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|15.
|Специя
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|16.
|Фрозиноне
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|17.
|Юве Стабия
|10
|3
|1
|6
|10 - 18
|10
|18.
|Козенца
|10
|1
|5
|4
|8 - 10
|8
|19.
|Ливорно
|10
|2
|1
|7
|9 - 15
|7
|20.
|Трапани
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
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