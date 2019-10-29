Италия: Серия B 2019-2020
Венеция
1:2
Конец матча
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Порденоне
43' Желтая карточкаДи Грегорио Микеле
45' Желтая карточкаPietro Ceccaroni
54' Желтая карточкаБуррай Сальваторе
1:0
57' ГолКапелло Алессандро
60' Желтая карточкаLuca Antonio Fiordilino
63' Желтая карточкаДе Агостини Микеле
1:1
87' ГолДе Агостини Микеле
1:2
90' ГолLuca Strizzolo
13
Marco
Modolo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Marco ModoloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Дзанон ЛукаЗащитник
- Защитник
-
14 Паза СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Paolo Pinto
-
32 Mattia Ronco
Ход матча
45'
57'
87'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: +6 =6 -8Кротоне 3:2 Венеция Венеция 1:0 Салернитана Удинезе 1:1 Венеция Козенца 1:1 Венеция
Венеция 1:1 Пиза Виртус Энтелла 0:2 Венеция Фрозиноне 1:1 Венеция Венеция 0:2 Кьево Трапани 0:1 Венеция Венеция 1:2 Кремонезе Парма 3:1 Венеция Венеция 2:1 Катания Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Карпи 2:3 Венеция Венеция 2:2 Пескара Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:4 Кротоне Асколи 1:0 Венеция Венеция 1:0 Фоджа
Порденоне Последние 20 матчей: +6 =8 -6Порденоне 0:0 Читтаделла Юве Стабия 4:2 Порденоне Порденоне 2:0 Эмполи Кьево 1:1 Порденоне
Порденоне 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Порденоне Порденоне 1:0 Специя Удинезе 2:0 Порденоне Пескара 4:2 Порденоне Порденоне 3:0 Фрозиноне Порденоне 1:2 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Юве Стабия Виртус Энтелла 0:0 Порденоне ФералпиСало 2:2 Порденоне Порденоне 3:1 Джиана Эрминио Губбио 2:2 Порденоне Порденоне 4:0 Терамо Равенна 0:0 Порденоне Порденоне 0:0 Судтироль
Последние игры между собой
Венеция: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Порденоне: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|9
|5
|3
|1
|11 - 7
|18
|2.
|Кротоне
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|3.
|Кьево
|10
|4
|5
|1
|17 - 12
|17
|4.
|Эмполи
|10
|4
|5
|1
|14 - 10
|17
|5.
|Асколи
|10
|5
|1
|4
|17 - 11
|16
|6.
|Читтаделла
|10
|5
|1
|4
|10 - 12
|16
|7.
|Перуджа
|10
|4
|4
|2
|11 - 10
|16
|8.
|Порденоне
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|9.
|Салернитана
|10
|4
|3
|3
|12 - 11
|15
|10.
|Виртус Энтелла
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|11.
|Пескара
|10
|4
|1
|5
|17 - 16
|13
|12.
|Пиза
|10
|3
|4
|3
|14 - 11
|13
|13.
|Кремонезе
|9
|3
|3
|3
|8 - 11
|12
|14.
|Венеция
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|15.
|Специя
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|16.
|Фрозиноне
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|17.
|Юве Стабия
|10
|3
|1
|6
|10 - 18
|10
|18.
|Козенца
|10
|1
|5
|4
|8 - 10
|8
|19.
|Ливорно
|10
|2
|1
|7
|9 - 15
|7
|20.
|Трапани
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
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