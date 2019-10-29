Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Венеция
1:2
Конец матча

Стадион:
Порденоне
0'
43' Желтая карточка
Ди Грегорио Микеле
45' Желтая карточка
Pietro Ceccaroni
54' Желтая карточка
Буррай Сальваторе
1:0
57' Гол
Капелло Алессандро
60' Желтая карточка
Luca Antonio Fiordilino
63' Желтая карточка
Де Агостини Микеле
1:1
87' Гол
Де Агостини Микеле
1:2
90' Гол
Luca Strizzolo
90'+7
12
Леццерини
Лука
2
Фьордализо
Алессандро
13
Marco
Modolo
21
Кремонези
Микеле
32
Pietro
Ceccaroni
4
Сукулини
Франко
16
Luca
Antonio
Fiordilino
8
Калигара
Фабрицио
20
Ди
Мариано
Франческо
24
Бокалон
Риккардо
28
Капелло
Алессандро
22
Ди
Грегорио
Микеле
11
Семенцато
Даниэль
5
Фольякко
Алессандро
6
Alberto
Barison
3
Де
Агостини
Микеле
18
Davide
Mazzocco
8
Буррай
Сальваторе
21
Мисурака
Джанвито
13
Чурриа
Патрик
27
Канделлоне
Леонардо
17
Моначелло
Гаетано
Венеция
4-3-1-2
Порденоне
4-3-1-2

Ход матча

43'
 
Ди Грегорио Микеле
45'
Pietro Ceccaroni
 
46'
Сучиу Сергиу
Калигара Фабрицио
 
54'
 
Буррай Сальваторе
56'
 
Roberto Zammarini
Моначелло Гаетано
57'
Капелло Алессандро
(Сукулини Франко)
1:0
60'
Luca Antonio Fiordilino
 
63'
 
Де Агостини Микеле
64'
 
Luca Strizzolo
Davide Mazzocco
73'
Араму Маттиа
Ди Мариано Франческо
 
78'
 
Гавацци Давиде
Семенцато Даниэль
86'
Лолло Лоренцо
Капелло Алессандро
 
87'
1:1
Де Агостини Микеле
90'
1:2
Luca Strizzolo
(Канделлоне Леонардо)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Кротоне 3:2 Венеция Венеция 1:0 Салернитана Удинезе 1:1 Венеция Козенца 1:1 Венеция
Венеция 1:1 Пиза Виртус Энтелла 0:2 Венеция Фрозиноне 1:1 Венеция Венеция 0:2 Кьево Трапани 0:1 Венеция Венеция 1:2 Кремонезе Парма 3:1 Венеция Венеция 2:1 Катания Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Карпи 2:3 Венеция Венеция 2:2 Пескара Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:4 Кротоне Асколи 1:0 Венеция Венеция 1:0 Фоджа
Порденоне Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Порденоне 0:0 Читтаделла Юве Стабия 4:2 Порденоне Порденоне 2:0 Эмполи Кьево 1:1 Порденоне
Порденоне 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Порденоне Порденоне 1:0 Специя Удинезе 2:0 Порденоне Пескара 4:2 Порденоне Порденоне 3:0 Фрозиноне Порденоне 1:2 ФералпиСало СПАЛ 2013 2:0 Порденоне Порденоне 3:0 Юве Стабия Виртус Энтелла 0:0 Порденоне ФералпиСало 2:2 Порденоне Порденоне 3:1 Джиана Эрминио Губбио 2:2 Порденоне Порденоне 4:0 Терамо Равенна 0:0 Порденоне Порденоне 0:0 Судтироль

Последние игры между собой

Венеция: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Порденоне: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Венеция 1:2 Порденоне Кубок Венеция 1:0 Порденоне Лега Про Порденоне 1:0 Венеция Лега Про Венеция 2:0 Порденоне Лега Про
Венеция 2:0 Порденоне Лега Про Порденоне 1:1 Венеция Лега Про
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 9 5 3 1 11 - 7 18
2. Кротоне 10 5 3 2 16 - 9 18
3. Кьево 10 4 5 1 17 - 12 17
4. Эмполи 10 4 5 1 14 - 10 17
5. Асколи 10 5 1 4 17 - 11 16
6. Читтаделла 10 5 1 4 10 - 12 16
7. Перуджа 10 4 4 2 11 - 10 16
8. Порденоне 10 4 3 3 15 - 13 15
9. Салернитана 10 4 3 3 12 - 11 15
10. Виртус Энтелла 10 4 3 3 9 - 10 15
11. Пескара 10 4 1 5 17 - 16 13
12. Пиза 10 3 4 3 14 - 11 13
13. Кремонезе 9 3 3 3 8 - 11 12
14. Венеция 10 3 3 4 11 - 12 12
15. Специя 10 3 2 5 13 - 15 11
16. Фрозиноне 9 2 4 3 8 - 12 10
17. Юве Стабия 10 3 1 6 10 - 18 10
18. Козенца 10 1 5 4 8 - 10 8
19. Ливорно 10 2 1 7 9 - 15 7
20. Трапани 9 1 3 5 9 - 14 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Pietro Ceccaroni получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Ди Грегорио Микеле получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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